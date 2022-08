Společnost Blackview uvádí na trh nový tablet Blackview Tab 13, který je nyní exkluzivně k dispozici ve slevě

Vysoká hospodárnost: kapacita baterie 7280 mAh, podpora internetu Simo, certifikace TÜV Rheinland Low Blue Light, operační systém Doke OS_P 3.0 založený na Androidu 12 s funkčností inspirovanou PC

Šen-čen, Čína, 24. srpna 2022 /PRNewswire/ -- Společnost Blackview, výrobce vysoce kvalitních chytrých zařízení, je známá svými mimořádně odolnými a praktickými tablety a nejnovější model této značky není jiný. Tento tablet, označovaný jako Blackview Tab 13, se dnes dostává na trh. Všechny jeho klíčové funkce najdete níže. Přečtěte si, jaká překvapení Blackview nabízí.

https://s.click.aliexpress.com/e/_oEiofpb

Blackview Tab 13 zaznamenal čtyři velká vylepšení v oblasti efektivity, bezpečnosti, zábavy a pohodlí. Co se týče efektivity, Blackview Tab 13 je dodáván s rychlým osmijádrovým procesorem MediaTek Helio G85, který je spárován se 128GB interním úložištěm a až 1TB rozšiřitelným úložištěm, přičemž je podpořen pokročilou technologií pro rozšíření operační paměti 6 GB + 4 GB RAM. Spolu s responzivním systémem DokeOS_P 3.0 založeným na Androidu 12 to uživatelům umožňuje ukládat více digitálního obsahu a zároveň zajistit plynulejší multitasking a hraní her.

Pokud jde o bezpečnost, Blackview Tab 13 věnuje zvláštní pozornost péči o oči, protože je prvním tabletem Blackview s 10,1palcovým FHD+ displejem s certifikací TÜV Rheinland Low Blue Light. Díky tomu může tablet Tab 13 výrazně snížit množství vyzařovaného modrého světla a snížit tak riziko únavy očí po dlouhodobém sledování v prostředí se špatným osvětlením.

Pokud jde o možnosti zábavy, Blackview Tab 13 nabízí baterii s kapacitou 7280 mAh a podporu internetu Simo, s níž mohou uživatelé Tab 13 bez nutnosti zakoupení SIM karty přistupovat k internetu, i když zrovna nemají k dispozici připojení přes Wifi. Prvním 3000 kupujících tablet Blackview Tab 13 bude na prvních 6 měsíců poskytnut datový tarif s kapacitou až 10 GB zdarma. Kromě toho nabízí Tab 13 duální reproduktory Box s podporou technologie Smart-PA, které potěší uši a zpříjemní poslech.

Co se týče pohodlí, uživatelé tabletu Blackview Tab 13 mohou s tabletem pracovat podobně jako s notebookem díky režimu PC, který jim umožňuje otevřít více oken aplikací současně, aniž by se vzdali výhody dotykového ovládání obrazovky.

Tablet Blackview Tab 13 je nyní při příležitosti svého uvedení na trh v akci za cenu 133,99 amerických dolarů s využitím časově omezených propagačních kódů a kupónů (běžná cena činí 299,99 dolarů). Tato akce platí od 22. do 26. srpna. Nabídka brzy končí, takže neztrácejte čas a ušetřete zde.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1883564/new_photo.jpg

