Blackview lance la Blackview Tab 13 et la met en vente dès aujourd'hui

SHENZHEN, Chine, 24 août 2022 /PRNewswire/ -- Blackview, un fournisseur d'appareils connectés reconnu, a toujours eu un penchant pour la fabrication de tablettes ultra durables et pratiques... et son dernier modèle ne déroge pas à la règle. Baptisée Blackview Tab 13 , cette tablette arrive sur le marché dès aujourd'hui. Retrouvez ci-dessous la liste de toutes les caractéristiques de la Tab 13. Lisez la suite pour connaître les surprises que vous réserve Blackview.

La Blackview Tab 13 présente quatre grandes améliorations, respectivement en matière d'efficacité, de sécurité, de divertissement et de commodité. En ce qui concerne l'efficacité, la Blackview Tab 13 est livrée avec le MediaTek Helio G85 octa-core rapide associé à un stockage interne de 128 Go et à un stockage extensible jusqu'à 1 To, tout en étant soutenu par une technologie avancée d'extension de la RAM de 6 Go + 4 Go. Avec le réactif DokeOS_P 3.0 basé sur Android 12, cela pourrait permettre aux utilisateurs de stocker plus de contenu numérique tout en assurant un multitâche amélioré et des jeux plus fluides.

En matière de sécurité, la Blackview Tab 13 accorde une attention particulière au soin des yeux en étant la première tablette Blackview à être équipée d'un écran FHD+ de 10,1 pouces certifié TÜV Rheinland Low Blue Light. Grâce à cette certification, la Tab 13 peut réduire de manière significative l'exposition à la lumière bleue, diminuant ainsi le risque de fatigue oculaire après un visionnage prolongé dans des environnements faiblement éclairés.

En ce qui concerne les capacités de divertissement, la Blackview Tab 13 dispose d'une batterie de 7280 mAh, et du support Simo Internet grâce auquel les utilisateurs de la Tab 13, sans acheter de carte SIM, peuvent accéder à Internet en extérieur même en l'absence de connexion Wifi. Les 3 000 premiers acheteurs de la Blackview Tab 13 se verront offrir gratuitement un forfait de 10 Go pendant les 6 premiers mois. De plus, la Tab 13 offre des haut-parleurs doubles Smart-PA pour un meilleur plaisir audio.

En ce qui concerne la commodité, les utilisateurs de la Blackview Tab 13 bénéficieront d'une interaction digne d'un ordinateur portable grâce au mode PC qui leur permet d'ouvrir plusieurs fenêtres d'applications simultanément sans sacrifier l'avantage du toucher de l'écran.

La Blackview Tab 13 est désormais disponible à partir de 133,99 $ avec l'utilisation de codes promo et de coupons à durée limitée (au lieu de 299,99 $) lors de sa première vente du 22 au 26 août . L'offre touche à sa fin : ne perdez pas de temps et cliquez ici pour en obtenir une.

