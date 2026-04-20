Blue Shield of California anuncia un nuevo líder para impulsar los innovadores servicios de farmacia para miembros de Nonprofit Health Plan

La veterana de la industria Hayley Park, PharmD, fue nombrada vicepresidenta sénior y directora de farmacia; para dirigir los programas de medicamentos recetados del plan de salud

OAKLAND, California, 20 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California anunció hoy que Hayley Park, PharmD, se ha unido al plan de salud sin fines de lucro como su nueva vicepresidenta sénior y directora de farmacia.

Blue Shield of California anuncia que Hayley Park, PharmD, ha sido nombrada vicepresidenta sénior y directora de farmacia. Dirigirá los programas de medicamentos recetados del plan de salud.

En este cargo, el Dr. Park dirigirá los programas de medicamentos recetados de Blue Shield, con un enfoque en hacer que los medicamentos sean más asequibles, accesibles y fáciles de usar para los miembros. También trabajará con los equipos y las partes interesadas de Blue Shield para continuar mejorando la iniciativa Pharmacy Care Reimagined del plan de salud: un modelo de gestión de farmacias único en su tipo que se centra en proporcionar a los miembros servicios de medicamentos recetados más transparentes y asequibles de manera sostenible para mejorar la atención y fortalecer los resultados de salud.

El Dr. Park aporta más de 25 años de experiencia en atención médica, incluida una formación clínica como farmacéutico. Más recientemente, se desempeñó como vicepresidenta de Operaciones y Servicios de Farmacia en Kaiser Permanente Northern California, donde ayudó a modernizar la atención farmacéutica y reducir los costos de los medicamentos para los pacientes.

"Hayley es una líder de farmacia dedicada y experimentada que se compromete a ayudar a las personas a obtener los medicamentos que necesitan a un precio que puedan pagar", dijo Susan Mullaney, directora de operaciones de Blue Shield of California. "A lo largo de su carrera, ha liderado un cambio significativo al poner a los pacientes en primer lugar a través de la mejora de la calidad de la atención al tiempo que reduce los costos. Su liderazgo orientado a un propósito nos ayudará a continuar construyendo un sistema de atención médica digno de nuestra familia y amigos y asequible de manera sostenible ".

Durante su tiempo en Kaiser Permanente, la Dra. Park ayudó a reducir los costos de los medicamentos recetados para los miembros al mejorar la forma en que se seleccionaban y administraban los medicamentos, especialmente para tratamientos complejos y de alto costo. También desempeñó un papel de liderazgo clave durante la pandemia de COVID-19, incluida la planificación de vacunas para la organización nacional de farmacias de Kaiser Permanente y el establecimiento de un sitio de vacunación a gran escala.

"Lo que me atrajo de Blue Shield es que es un plan de salud sin fines de lucro impulsado por la misión que se compromete a mejorar la salud de los miembros y sus vidas, no solo a reducir los costos de los medicamentos", dijo el Dr. Park. "A medida que la atención farmacéutica cambia para apoyar a las personas de una manera más conectada y personalizada, me complace unirme a una organización que está transformando la atención médica para que sea más accesible para todos".

La Dra. Park tiene un MBA de la Escuela de Administración Kellogg de la Universidad de Northwestern, completó una Beca en Farmacoeconomía de la Universidad de Illinois en Chicago y obtuvo su Doctorado en Farmacia y Licenciatura en Ciencias en Farmacia de la Universidad de Toronto.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California trabaja en crear un sistema de atención médica digno de su familia y amigos que sea asequible de manera sostenible. El plan de salud es un miembro independiente, sin fines de lucro y contribuyente de la Blue Shield Association con 6 millones de miembros, más de 6,500 empleados y más de $ 27 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y ahora con sede en Oakland, Blue Shield of California y sus filiales ofrecen planes de servicios de salud, odontológicos, oftalmológicos, de Medicaid y de atención médica de Medicare en California. La empresa ha contribuido con más de $60 millones a la Fundación Blue Shield of California en los últimos tres años para tener un impacto en las comunidades de California.

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FUENTE Blue Shield of California