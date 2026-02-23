Blue Shield of California designa al veterano líder financiero Kevin Jacobsen como miembro de la junta directiva

OAKLAND, California, 23 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California anunció hoy el nombramiento de Kevin Jacobsen, ex Director Financiero (CFO) de The Clorox Company, como miembro de la Junta Directiva del plan de salud sin fines de lucro. Jacobsen aporta más de tres décadas de experiencia en liderazgo financiero y operativo en organizaciones globales.

Blue Shield of California nombra al veterano líder financiero Kevin Jacobsen para su Junta Directiva

Durante sus siete años como director financiero en Clorox, supervisó informes y controles financieros, gestión de riesgos empresariales, impuestos, tesorería, auditoría interna, relaciones con los inversores, servicios comerciales globales y fusiones y adquisiciones.

"Kevin es un líder financiero profundamente respetado con experiencia de primera mano que guía a las organizaciones a través de una importante transformación operativa y digital", dijo Pamela DeCoste, presidenta de la junta directiva de Blue Shield of California. "Su capacidad para navegar por la complejidad mientras mantiene una visión a largoplazo será invaluable para Blue Shield of California mientras seguimos modernizando la prestación de atención médica y fortaleciendo aún más nuestro objetivo de crear un sistema de atención médica digno de nuestra familia y amigos y asequible de manera sostenible".

Como miembro del equipo ejecutivo de Clorox, Jacobsen fue coarquitecto de la estrategia de transformación de IGNITE de varios años de la empresa, centrada en el fortalecimiento de las operaciones, el avance de las capacidades digitales, la evolución de la cartera y la expansión significativa de la innovación. Como parte de esta función, Kevin supervisó la implementación de los módulos globales de informes y controles financieros y planificación financiera de ERP de Clorox, lo que mejoró los procesos de toda la empresa y la eficiencia operativa. También lideró la creación de una organización de Servicios Empresariales Globales diseñada para ofrecer ahorros de productividad y al mismo tiempo mejorar los resultados comerciales a través de tecnología avanzada.

Jacobsen aporta una amplia experiencia en consejos y gobernanza. Además de la Junta Directiva de Blue Shield of California, es miembro de la junta directiva de Avista Corporation, donde es miembro de los Comités de Auditoría, Operaciones y Tecnología. Es un experto financiero calificado y se ha desempeñado en puestos de liderazgo, incluido el de presidente de la junta directiva de Clorox Captive Insurance Company, de 2021 a 2025. También fue miembro anterior del Consejo Asesor Económico de la Reserva Federal de San Francisco desde 2022 hasta 2024.

"La misión y los valores de Blue Shield resuenan profundamente en mí, en particular su compromiso con la asequibilidad, la transparencia y la mejora del sistema de atención médica para todos los californianos", dijo Jacobsen. "Me siento honrado de unirme a la Junta Directiva de Blue Shield of California y espero contribuir con mi experiencia para apoyar la misión del plan de salud sin fines de lucro de brindar acceso a una atención médica de calidad que sea asequible para todos de manera sostenible".

Jacobsen tiene un MBA de la Universidad de Rochester, completó el Programa de Educación Ejecutiva de Wharton y obtuvo un título en finanzas de la Universidad de California en Riverside.

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California trabaja en crear un sistema de atención médica digno de su familia y amigos que sea asequible de manera sostenible. El plan de salud es un miembro independiente, sin fines de lucro y contribuyente de la Blue Shield Association con 6 millones de miembros, más de 6,500 empleados y más de $27 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y ahora con sede en Oakland, Blue Shield of California y sus filiales ofrecen planes de servicios de salud, odontológicos, oftalmológicos, Medicaid y Medicare en California. La empresa ha contribuido con más de $60 millones a la Fundación Blue Shield of California en los últimos tres años para tener un impacto en las comunidades de California. Para obtener más noticias sobre Blue Shield of California, visite news.blueshieldca.com. O síganos en LinkedIn o Facebook.

