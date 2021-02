Blue Shield of California es nombrada una de las compañías más éticas del mundo por quinto año consecutivo

OAKLAND, Calif., 23 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Blue Shield of California fue reconocida nuevamente como una de las compañías más éticas del mundo por el Instituto Ethisphere, el líder mundial a la hora de definir y promover el estándar de prácticas empresariales éticas. Este es el quinto año consecutivo que el plan de salud no lucrativo recibe esta distinción. En 2021, Ethisphere seleccionó a 135 homenajeados que abarcan 22 países y 47 industrias.

"Es un honor recibir esta distinción por novena vez. Este reconocimiento es una clara prueba de que, incluso durante un período de estrés generalizado como nunca antes habíamos vivido, cuando el carácter es lo más importante, el comportamiento ético y la integridad personal son parte de nuestro ADN en Blue Shield of California", dijo Hope Scott, vicepresidente, vicepresidente jurídica adjunta, directora de riesgos y conformidad. "Promovemos el liderazgo ético y el compromiso con el cumplimiento del espíritu y la letra de la ley, asegurando que nuestros más de 7,000 empleados entiendan y vivan nuestros valores a diario y estén capacitados para hacer lo correcto".

Los empleados de Blue Shield desempeñaron un rol destacado en la respuesta a los importantes problemas médicos y sociales que surgieron en 2020. La compañía también designó por primera vez a una mujer como presidente de su junta directiva y logró una representación equilibrada de mujeres y hombres en la junta.

En lo que respecta a la pandemia, los directivos de Blue Shield se ofrecieron a ayudar al estado de California a poner en marcha una infraestructura estatal de pruebas para el Covid-19, apoyaron a sus miembros y proveedores con ayuda económica y ahora están participando en los esfuerzos de distribución de la vacuna.

La compañía también ha apoyado activamente cuestiones de justicia social y ha abogado por políticas de la salud que ayuden a todos los habitantes de California.

A la hora de seleccionar a las Compañías más éticas del mundo, Ethisphere tiene en cuenta más de 200 cuestiones relativas a la cultura, prácticas medioambientales y sociales, actividades de ética y cumplimiento, gobernanza, diversidad e iniciativas de apoyo a una cadena de valor sólida.

"Mientras enfrentaban los duros retos del 2020, notamos que las compañías se enfocaron, por encima de todas las demás instituciones, en ganarse la confianza pública a través de la resiliencia y el compromiso con la ética y la integridad", dijo Timothy Erblich, director ejecutivo de Ethisphere. "Felicitaciones a todos los que trabajan en Blue Shield of California por su selección entre las Compañías más éticas del mundo".

Acerca de Blue Shield of California

Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es un miembro independiente de Blue Cross Blue Shield Association y cuenta con más de 4 millones de clientes, 6,800 empleados y más de $20 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. Desde 2002, la compañía donó más de $500 millones a la Fundación Blue Shield of California para el beneficio de las comunidades de California.

