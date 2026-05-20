BLUETTI получила премию Innovation Award на выставке Electronics Show 2026 в Польше за интеллектуальное интегрированное решение для балконных солнечных установок

ВАРШАВА, Польша, 21 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- 19 мая 2026 года компания BLUETTI представила на выставке Electronics Show 2026 в Варшаве — одной из самых влиятельных выставок бытовой электроники и технологий в Центральной и Восточной Европе — портфель комплексных энергетических решений, включающий портативные электростанции, накопители энергии для жилых объектов, а также решения для хранения энергии в коммерческом и промышленном секторе (C&I).

Серия BLUETTI Balco (Balco 260, Balco 500 и Balco Transfer Hub) получила на этом мероприятии премии за инновации — Innovation Award. Эта награда присуждается за инновационные технологии и решения, обладающие прорывным потенциалом для отрасли. Это первый случай, когда BLUETTI продемонстрировала серию Balco местной аудитории в режиме офлайн, вызвав большой интерес со стороны местных пользователей, дистрибьюторов и отраслевых специалистов.

Одним из ключевых новшеств серии Balco является интеллектуальная система беспроводного объединения устройств — Smart Wireless Interconnected System. Платформа BLUETTI Space позволяет беспроводным способом объединить до шести устройств серии Balco по сети Wi-Fi через электрическую цепь дома или квартиры. Balco 260 поддерживает подключение до пяти дополнительных аккумуляторных батарей BC 260, обеспечивая суммарную емкость до 15 кВт⋅ч. Кроме того, серия Balco совместима с интеллектуальным счетчиком BLUETTI Smart Meter и внешними платформами, такими как Shelly и Everhome, а также с системами «умного дома» Google Home, Amazon Alexa и Home Assistant.

BLUETTI также значительно снизила порог входа для пользователей. Модели Balco 260 и Balco 500 объединяют МРРТ-контроллеры, микроинверторы, аккумуляторы и модули безопасности в одном компактном устройстве. В сочетании с магнитным проводным интеллектуальным счетчиком Smart S Meter от BLUETTI система обеспечивает простую установку по принципу «подключи и работай» (plug-and-play). Для максимального задействования потенциала уже имеющихся устройств Balco Transfer Hub также позволяет пользователям превращать свои портативные электростанции (включая все продукты BLUETTI и сторонних производителей) в подключенную к электросети балконную фотоэлектрическую систему.

Серия Balco была удостоена премии Innovation Award за интеллектуальное интегрированное решение для балконных солнечных установок. Это достижение является не только убедительным подтверждением технической компетентности компании BLUETTI, но и свидетельством растущей тенденции к внедрению гибких, интеллектуальных, адаптированных к конкретным сценариям решений для бытового электроснабжения в Европе в целом.

О компании BLUETTI

С 2013 года BLUETTI является технологическим лидером в сфере экологически чистой энергии, специализируясь на производстве инновационных портативных электростанций и бытовых аккумуляторных систем резервного питания на случай отключения электроэнергии. Благодаря собственным исследованиям и разработкам, производственным мощностям и постоянно растущему портфелю патентов, BLUETTI продолжает повышать стандарты производительности, безопасности и устойчивого развития отрасли, обеспечивая энергией более 3,5 млн пользователей в более чем 120 странах мира. Подробнее: https://bluetti.com/

