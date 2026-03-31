BLUETTI a présenté le système de stockage d'énergie ES125 C&I et le système de stockage d'énergie domestique à RENEO 2026

BUDAPEST, Hongrie, 31 mars 2026 /PRNewswire/ -- BLUETTI, leader mondial des solutions de stockage d'énergie propre, a présenté son système de stockage d'énergie ES125 Commercial & Industrial (C&I) ainsi que ses solutions ESS pour l'ensemble de la maison à RENEO 2026, le premier salon des énergies renouvelables d'Europe centrale. Grâce à un savoir-faire de premier ordre, à des conseils d'experts et à une assistance locale, BLUETTI propose des solutions énergétiques globales aux entreprises, aux industries et aux particuliers, contribuant ainsi à accélérer la transition vers l'énergie propre dans la région.

ES125 C&I Energy Storage System and Home ESS at RENEO 2026

Renforcer les activités de C&I grâce à un système énergétique fiable

Alors que l'instabilité du réseau et la volatilité des prix de l'électricité continuent de poser problème au secteur industriel d'Europe centrale, BLUETTI présente l'ES125 pour aider les entreprises à maintenir des opérations ininterrompues tout en réduisant les coûts énergétiques.

L'ES125 présente une conception tout-en-un qui intègre la batterie, le PCS, le STS, le BMS et l'EMS dans une seule armoire pour un déploiement rapide. Chaque unité fournit une puissance de 125 kW et une capacité de 257 kWh, extensible jusqu'à 2 057 kWh pour soutenir les applications à grande échelle telles que les usines de fabrication, les sites de construction et les établissements de soins de santé.

Conçu pour durer, le système adopte un refroidissement liquide, des cellules de batterie LiFePO4 à longue durée de vie, un compartiment électrique IP54 protégeant de la poussière et de l'eau. Son BMS et son EMS alimentés par l'IA permettent une optimisation intelligente de l'énergie, y compris des stratégies d'écrêtement des pointes qui réduisent potentiellement les dépenses d'électricité de 20 à 50 %. En outre, la compatibilité avec les centrales électriques virtuelles (VPP) permet aux entreprises de débloquer des flux de revenus grâce à des programmes d'échange d'énergie.

EP2000 : Une solution évolutive de stockage de l'énergie dans l'ensemble de la maison pour la maison moderne

Dans le cadre des initiatives nationales hongroises en matière d'énergie, BLUETTI a présenté l'ESS résidentiel triphasé EP2000, homologué par le VDE, conçu pour les propriétaires qui recherchent l'autonomie énergétique et des factures d'électricité moins élevées.

Le système EP2000 est conçu pour les maisons individuelles, les villas, les fermes et les maisons hors réseau. Sa conception modulaire tout-en-un intègre l'onduleur hybride, la batterie et l'EMS en une seule solution, ne nécessitant que des panneaux solaires de toiture pour compléter le système.

Une seule unité fournit une puissance de 20 kW pour la sauvegarde de toute la maison et prend en charge 2 à 7 packs de batteries B700 (7,37 kWh chacun), offrant une capacité flexible de 14,7 à 51,6 kWh. Il est possible de mettre en parallèle jusqu'à trois systèmes, ce qui permet d'atteindre une puissance de 60 kW / 154,8 kWh. Avec un rendement d'onduleur de 98 %, le plus élevé du secteur, il permet d'économiser plus de 584 kWh par an par rapport aux solutions basse tension conventionnelles.

Prenant en charge jusqu'à 30 kW d'énergie solaire par unité (extensible à 90 kW), l'EP2000 peut utiliser pleinement la surface du toit pour produire de l'électricité et stocker l'excédent d'énergie pour toute la famille pendant la nuit, maximisant ainsi l'autoconsommation. Une application mobile dédiée rend la gestion du système, la surveillance et les mises à jour OTA simples et pratiques.

À propos de BLUETTI

Fondé en 2013, BLUETTI est un pionnier technologique dans les solutions d'énergie propre, fournissant des systèmes de stockage d'énergie avancés pour des applications résidentielles, commerciales et industrielles. Engagé dans l'innovation et le développement durable, BLUETTI bénéficie de la confiance de plus de 3,5 millions d'utilisateurs dans plus de 120 pays et régions. Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://bluetti-ess.com/

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