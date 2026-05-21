- BLUETTI gana el premio a la innovación en la Feria de Electrónica de Polonia 2026 por su solución solar inteligente integrada para balcones

VARSOVIA, Polonia, 21 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El 19 de mayo de 2026, BLUETTI presentó su completa gama de soluciones energéticas, que incluye estaciones de energía portátiles, almacenamiento de energía residencial y soluciones de almacenamiento de energía para el sector comercial e industrial, en la Feria de Electrónica 2026 de Varsovia, una de las ferias de electrónica de consumo y tecnología más influyentes de Europa Central y Oriental.

La serie BLUETTI Balco (Balco 260, Balco 500 y Balco Transfer Hub) recibió el premio a la innovación en el evento. Este premio reconoce tecnologías y soluciones innovadoras con un gran potencial de revolucionar el sector. Fue la primera vez que BLUETTI presentó la serie Balco al público local, generando un gran interés entre usuarios, distribuidores y profesionales del sector.

Una de las innovaciones de la serie Balco reside en su sistema inteligente de interconexión inalámbrica. Mediante BLUETTI Space, se pueden conectar de forma inalámbrica hasta seis unidades de la serie Balco a través de Wi-Fi. El Balco 260 admite la conexión de hasta cinco baterías de expansión BC 260, lo que permite una capacidad total de hasta 15 kWh. Además, la serie Balco funciona a la perfección con el medidor inteligente de BLUETTI y plataformas externas como Shelly, Everhome y sistemas de hogar inteligente como Google Home, Amazon Alexa y Home Assistant.

BLUETTI también simplifica considerablemente el acceso a la tecnología. Los Balco 260 y Balco 500 integran controladores MPPT, microinversores, baterías y módulos de seguridad en una unidad compacta. Junto con el medidor inteligente con cable magnético de BLUETTI, el sistema permite una instalación plug-and-play.

La serie Balco recibió el premio a la innovación por su solución solar inteligente e integrada para balcones. Este logro no solo es un sólido respaldo a la experiencia técnica de BLUETTI, sino también una prueba de la creciente tendencia hacia soluciones energéticas domésticas flexibles, inteligentes y adaptadas a escenarios específicos en toda Europa.

Acerca de BLUETTI

Desde 2013, BLUETTI ha sido pionera en tecnología de energía limpia, especializándose en estaciones de energía portátiles innovadoras y sistemas de respaldo de batería para el hogar en caso de cortes de energía. Con I+D y fabricación propias, y una creciente cartera de patentes, BLUETTI eleva continuamente el estándar de rendimiento, seguridad y sostenibilidad en la industria, proporcionando soporte a más de 3,5 millones de usuarios en más de 120 países. Obtenga más información en: https://bluetti.com/

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