Spoločnosť BLUETTI získala na veľtrhu Poland Electronics Show 2026 cenu za inováciu za svoje inteligentné integrované solárne riešenie na balkón
May 21, 2026, 09:19 ET
VARŠAVA, Poľsko, 21. mája 2026 /PRNewswire/ -- 19. mája 2026 spoločnosť BLUETTI predstavila na veľtrhu Electronics Show 2026 vo Varšave, jednom z najvplyvnejších veľtrhov spotrebnej elektroniky a technológií v strednej a východnej Európe, svoje komplexné portfólio energetických riešení, ktoré zahŕňa prenosné elektrárne, systémy na ukladanie energie pre domácnosti a riešenia na ukladanie energie pre komerčné a priemyselné účely.
Séria BLUETTI Balco (Balco 260, Balco 500 a Balco Transfer Hub) získala na tomto podujatí cenu za inováciu. Toto ocenenie vyzdvihuje inovatívne technológie a riešenia s potenciálom priniesť zásadný pokrok v danom odvetví. Spoločnosť BLUETTI po prvýkrát predstavila sériu Balco miestnej verejnosti mimo internetového prostredia, čo vzbudilo veľký záujem medzi miestnymi používateľmi, distribútormi a odborníkmi z odvetvia.
Jednou z inovácií série Balco je inteligentný bezdrôtový prepojený systém. Prostredníctvom zariadenia BLUETTI Space je možné bezdrôtovo prepojiť až šesť zariadení zo série Balco cez Wi-Fi, a to prostredníctvom domácej elektrickej siete. Balco 260 podporuje pripojenie až piatich rozširujúcich batérií BC 260, čím je možné dosiahnuť celkovú kapacitu až 15 kWh. Séria Balco navyše bezproblémovo spolupracuje s inteligentným meračom BLUETTI a externými platformami, ako sú Shelly, Everhome, ako aj so systémami inteligentnej domácnosti vrátane Google Home, Amazon Alexa a Home Assistant.
Spoločnosť BLUETTI tiež výrazne znižuje vstupnú bariéru. Systémy Balco 260 a Balco 500 integrujú regulátory MPPT, mikroinvertory, batérie a bezpečnostné moduly do jedného kompaktného celku. V kombinácii s magnetickým káblovým meradlom Smart S Meter od spoločnosti BLUETTI umožňuje tento systém inštaláciu typu „plug-and-play". Aby sa čo najviac využil potenciál existujúcich zariadení, Balco Transfer Hub pomáha používateľom premeniť ich prenosné napájacie stanice (vrátane všetkých produktov značky BLUETTI aj iných výrobcov) na balkónovú fotovoltaickú sústavu pripojenú k elektrickej sieti.
Séria Balco získala cenu za inováciu za svoje inteligentné integrované solárne riešenie pre balkóny. Tento úspech je nielen jasným potvrdením technickej odbornosti spoločnosti BLUETTI, ale aj dôkazom rastúceho trendu smerom k flexibilným, na konkrétne situácie prispôsobeným a inteligentným riešeniam v oblasti domácej energetiky v celej Európe.
O spoločnosti BLUETTI
Spoločnosť BLUETTI je od roku 2013 technologickým priekopníkom v oblasti čistej energie a špecializuje sa na inovatívne prenosné elektrárne a domáce záložné batérie pre prípad výpadku prúdu. Vďaka vlastnému výskumu a vývoju, vlastnej výrobe a neustále sa rozširujúcemu portfóliu patentov spoločnosť BLUETTI neustále posúva latku v oblasti výkonu, bezpečnosti a udržateľnosti v tomto odvetví a poskytuje podporu viac ako 3,5 miliónom používateľov vo viac ako 120 krajinách. Viac informácií nájdete na: https://bluetti.com/
