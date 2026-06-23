BLUETTI zdobywa nagrodę EUPD Research „Top Innovation Award 2026" w Europie

MONACHIUM, 24 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma BLUETTI, światowy lider w dziedzinie rozwiązań do magazynowania czystej energii, została uhonorowana przez EUPD Research nagrodą Top Innovation Award 2026 w kategorii fotowoltaiki balkonowej (Balcony PV). Wyróżnienie to potwierdza zaangażowanie firmy w rozwój dostępnych, inteligentnych i zorientowanych na użytkownika rozwiązań solarnych dla gospodarstw domowych w całej Europie.

BLUETTI Wins EUPD Research "Top Innovation Award 2026" in Europe

Nagroda Top Innovation Award przyznawana przez EUPD Research, czołowy autorytet w dziedzinie analiz rynku energii odnawialnej i certyfikacji, wyróżnia technologie, które wyznaczają nowe standardy innowacyjności, wydajności oraz wpływu na rynek. Laureaci wybierani są w rygorystycznym procesie oceny, który łączy w sobie niezależną analizę rynku, opinie instalatorów oraz oceny ekspertów. Dzięki temu wyróżnienie trafia wyłącznie do rozwiązań zapewniających wymierne korzyści użytkownikom końcowym, a jednocześnie wspierających globalną transformację energetyczną.

Nagroda podkreśla konsekwentne działania BLUETTI na rzecz uproszczenia wdrażania domowych rozwiązań energetycznych poprzez innowacyjne balkonowe systemy solarne, które umożliwiają właścicielom domów, najemcom oraz mieszkańcom budynków wielorodzinnych bardziej efektywne wytwarzanie i magazynowanie czystej energii oraz zarządzanie nią. Wraz z rosnącym w Europie zapotrzebowaniem na zdecentralizowane systemy energetyczne balkonowe instalacje fotowoltaiczne stają się coraz ważniejszą ścieżką dla konsumentów, którzy dążą do większej niezależności energetycznej i obniżenia kosztów energii.

„Nagroda Top Innovation Award 2026 w kategorii Balcony PV stanowi mocne potwierdzenie naszego zaangażowania w innowacje oraz rozwój produktów skoncentrowanych na użytkowniku - powiedział Henrik, dyrektor ds. sprzedaży DACH w BLUETTI. - Uważamy, że czysta energia powinna być dostępna dla każdego. To wyróżnienie zachęca nas do dalszego opracowywania rozwiązań, które sprawiają, że niezależność energetyczna staje się prostsza i bardziej osiągalna dla gospodarstw domowych na całym świecie".

Nagroda została przyznana w czasie, gdy BLUETTI nadal rozwija swój ekosystem domowych rozwiązań do magazynowania energii, integrując wytwarzanie energii słonecznej, magazynowanie energii oraz inteligentne zarządzanie energią w płynnie działające systemy zaprojektowane z myślą o maksymalizacji autokonsumpcji i zwiększeniu odporności na rosnące koszty energii oraz niepewność związaną z siecią elektroenergetyczną.

W miarę jak tempa nabiera globalna transformacja w kierunku czystszych i bardziej rozproszonych systemów energetycznych, BLUETTI nieprzerwanie koncentruje się na dostarczaniu niezawodnych, innowacyjnych technologii, które zapewniają konsumentom większą kontrolę nad ich energetyczną przyszłością.

BLUETTI

Od 2013 r. firma BLUETTI jest pionierem technologii produkcji czystej energii, specjalizując się w produkcji innowacyjnych przenośnych stacji zasilania i domowych akumulatorowych systemów zasilania awaryjnego na potrzeby przerw w dostawach energii elektrycznej. Dzięki własnym obiektom badawczo-rozwojowym i produkcyjnym oraz rosnącej liczbie patentów BLUETTI nieustannie podnosi standardy wydajności, bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju w branży, dostarczając energię ponad 3,5 milionom użytkowników w ponad 120 krajach.