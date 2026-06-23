BLUETTI получает награду EUPD Research «Top Innovation Award 2026» в Европе

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BLUETTI

Jun 23, 2026, 07:05 ET

МЮНХЕН, 23 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания BLUETTI, мировой лидер в области решений для хранения чистой энергии, была удостоена награды Top Innovation Award 2026 от EUPD Research в категории балконных фотоэлектрических систем в знак приверженности компании продвижению доступных, интеллектуальных и ориентированных на пользователя решений в области солнечной энергии для домашних хозяйств по всей Европе.

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BLUETTI Wins EUPD Research "Top Innovation Award 2026" in Europe
BLUETTI Wins EUPD Research "Top Innovation Award 2026" in Europe

Премия Top Innovation Award, представленная EUPD Research, ведущим авторитетом в области анализа и сертификации рынка возобновляемых источников энергии, присуждается за технологии, которые устанавливают новые стандарты инноваций, производительности и влияния на рынок. Победители выбираются посредством строгого процесса оценки, который объединяет независимый анализ рынка, идеи установщика и экспертные оценки, обеспечивая признание только тех решений, которые обеспечивают измеримые преимущества для конечных пользователей при продвижении глобального энергетического перехода.

Признание подчеркивает постоянные усилия BLUETTI по упрощению использования энергии в жилых домах с помощью инновационных балконных солнечных решений, которые позволяют домовладельцам, арендаторам и жителям квартир более эффективно генерировать, хранить и управлять чистой энергией. Поскольку спрос на децентрализованные энергетические системы продолжает расти по всей Европе, балконные фотоэлектрические системы становятся все более важным путем для потребителей, стремящихся к большей энергетической независимости и снижению затрат на электроэнергию.

«Получение награды Top Innovation Award 2026 в категории балконных фотоэлектрических систем является убедительным подтверждением нашей приверженности инновациям и разработке продуктов, ориентированных на пользователя, — сказал Хенрик (Henrik), руководитель отдела продаж DACH в BLUETTI. — Мы считаем, что чистая энергия должна быть доступна для всех, это признание побуждает нас продолжать разрабатывать решения, которые делают энергетическую независимость более простой и доступной для домашних хозяйств во всем мире».

Награда присуждается по мере того, как BLUETTI продолжает расширять свою экосистему решений для хранения энергии в жилых помещениях, интегрируя солнечную генерацию, хранение энергии и интеллектуальное управление энергией в бесшовные системы, предназначенные для максимального самопотребления и повышения устойчивости к растущим затратам на энергию и неопределенности сети.

По мере ускорения глобального перехода к более чистым и распределенным энергетическим системам компания BLUETTI по-прежнему сосредоточена на предоставлении надежных инновационных технологий, которые позволяют потребителям лучше контролировать свое энергетическое будущее.

О компании BLUETTI

С 2013 года BLUETTI является технологическим лидером в сфере экологически чистой энергии, специализируясь на производстве инновационных портативных электростанций и бытовых аккумуляторных систем резервного питания на случай отключения электроэнергии. Благодаря собственным исследованиям и разработкам, производственным мощностям и постоянно растущему портфелю патентов, BLUETTI продолжает повышать стандарты производительности, безопасности и устойчивого развития отрасли, обеспечивая энергией более 3,5 млн пользователей в более чем 120 странах мира.

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