BLUETTI gana el premio "Top Innovation Award 2026" de EUPD Research en Europa

MÚNICH, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- BLUETTI, líder mundial en soluciones de almacenamiento de energía limpia, ha sido galardonada con el premio Top Innovation Award 2026 por EUPD Research en la categoría de paneles fotovoltaicos para balcones, en reconocimiento al compromiso de la empresa con el desarrollo de soluciones de energía solar accesibles, inteligentes y centradas en el usuario para los hogares de toda Europa.

BLUETTI Wins EUPD Research "Top Innovation Award 2026" in Europe

Presentado por EUPD Research, autoridad líder en inteligencia de mercado y certificación de energías renovables, el premio Top Innovation Award reconoce las tecnologías que establecen nuevos estándares de innovación, rendimiento e impacto en el mercado. Los ganadores se seleccionan mediante un riguroso proceso de evaluación que integra análisis de mercado independientes, perspectivas de instaladores y evaluaciones de expertos, garantizando que el reconocimiento se otorgue únicamente a soluciones que brindan beneficios cuantificables a los usuarios finales e impulsan la transición energética global.

Este reconocimiento pone de relieve los continuos esfuerzos de BLUETTI por simplificar la adopción de energía residencial mediante soluciones solares innovadoras para balcones, que permiten a propietarios, inquilinos y residentes de apartamentos generar, almacenar y gestionar energía limpia de forma más eficiente. A medida que la demanda de sistemas energéticos descentralizados sigue creciendo en toda Europa, los sistemas fotovoltaicos para balcones se han consolidado como una opción cada vez más importante para los consumidores que buscan una mayor independencia energética y menores costes de electricidad.

"Recibir el premio Top Innovation Award 2026 en la categoría de paneles fotovoltaicos para balcones es un claro reconocimiento a nuestro compromiso con la innovación y el desarrollo de productos centrados en el usuario", declaró Henrik, director de ventas para la región DACH de BLUETTI. "Creemos que la energía limpia debe ser accesible para todos, y este reconocimiento nos anima a seguir desarrollando soluciones que hagan que la independencia energética sea más sencilla y alcanzable para los hogares de todo el mundo".

Este premio llega en un momento en que BLUETTI continúa expandiendo su ecosistema de soluciones de almacenamiento de energía residencial, integrando la generación solar, el almacenamiento de energía y la gestión inteligente de la energía en sistemas integrados diseñados para maximizar el autoconsumo y mejorar la resiliencia frente al aumento de los costes energéticos y la incertidumbre de la red eléctrica.

A medida que se acelera la transición global hacia sistemas energéticos más limpios y distribuidos, BLUETTI sigue centrada en ofrecer tecnologías fiables e innovadoras que permitan a los consumidores tener un mayor control sobre su futuro energético.

Acerca de BLUETTI

Desde 2013, BLUETTI es pionera en tecnología de energía limpia, especializada en estaciones de energía portátiles innovadoras y sistemas de respaldo de batería para el hogar ante cortes de energía. Gracias a su departamento propio de I+D y fabricación, y a una creciente cartera de patentes, BLUETTI eleva constantemente los estándares de rendimiento, seguridad y sostenibilidad en el sector, beneficiando a más de 3,5 millones de usuarios en más de 120 países.