BLUETTI remporte le « Prix de l'innovation 2026 » décerné par EUPD Research en Europe

MUNICH, 23 juin 2026 /PRNewswire/ -- BLUETTI, leader mondial des solutions de stockage d'énergie propre, s'est vu décerner le prix « Top Innovation Award 2026 » de l' par EUPD Research dans la catégorie « Balcony PV » (systèmes photovoltaïques pour balcons) . Ce prix récompense l'engagement de l'entreprise à promouvoir des solutions d'énergie solaire accessibles, intelligentes et centrées sur l'utilisateur pour les foyers européens.

BLUETTI Wins EUPD Research "Top Innovation Award 2026" in Europe

Décerné par EUPD Research, une référence majeure en matière d'analyse de marché et de certification dans le domaine des énergies renouvelables, le « Top Innovation Award » récompense les technologies qui établissent de nouvelles normes en matière d'innovation, de performance et d'impact sur le marché. Les lauréats sont sélectionnés à l'issue d'un processus d'évaluation rigoureux qui s'appuie à la fois sur des analyses de marché indépendantes, les retours d'expérience des installateurs et les avis d'experts, garantissant ainsi que cette distinction n'est décernée qu'aux solutions qui apportent des avantages mesurables aux utilisateurs finaux tout en contribuant à la transition énergétique mondiale.

Cette distinction met en avant les efforts constants de BLUETTI pour faciliter l'adoption des énergies renouvelables dans les logements grâce à des solutions solaires innovantes destinées aux balcons, qui permettent aux propriétaires, aux locataires et aux résidents d'appartements de produire, de stocker et de gérer plus efficacement l'énergie propre. Alors que la demande en systèmes énergétiques décentralisés ne cesse de croître dans toute l'Europe, les installations photovoltaïques de balcon s'imposent comme une solution de plus en plus prisée par les consommateurs qui souhaitent renforcer leur autonomie énergétique et réduire leurs factures d'électricité.

« Le fait de remporter le prix de l'innovation 2026 dans la catégorie " Photovoltaïque pour balcons " constitue une formidable reconnaissance de notre engagement en faveur de l'innovation et du développement de produits centrés sur l'utilisateur », a déclaré Henrik, responsable des ventes pour la région DACH chez BLUETTI. « Nous sommes convaincus que l'énergie propre doit être accessible à tous; cette distinction nous encourage à continuer à développer des solutions qui rendent l'indépendance énergétique plus simple et plus accessible pour les foyers du monde entier. »

Cette distinction intervient alors que BLUETTI poursuit le développement de son écosystème de solutions de stockage d'énergie pour les particuliers, en intégrant la production solaire, le stockage d'énergie et la gestion intelligente de l'énergie au sein de systèmes homogènes conçus pour optimiser l'autoconsommation et renforcer la résilience face à la hausse des coûts énergétiques et aux aléas du réseau électrique.

Alors que la transition mondiale vers des systèmes énergétiques plus propres et plus décentralisés s'accélère, BLUETTI continue de s'attacher à proposer des technologies fiables et innovantes qui permettent aux consommateurs de mieux maîtriser leur avenir énergétique.

À propos de BLUETTI

Depuis 2013, BLUETTI est un pionnier technologique dans le domaine de l'énergie propre, spécialisé dans les centrales électriques portables innovantes et les batteries de secours domestiques pour les pannes de courant. Grâce à ses activités internes de recherche et développement et de fabrication, ainsi qu'à un portefeuille croissant de brevets, BLUETTI ne cesse d'élever les normes de performance, de sécurité et de durabilité dans l'industrie, permettant ainsi à plus de 3,5 millions d'utilisateurs dans plus de 120 pays d'utiliser les produits BLUETTI.