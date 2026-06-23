BLUETTI získava od EUPD Research ocenenie za najlepšie inovácie „Top Innovation Award 2026" v Európe
News provided byBLUETTI
Jun 23, 2026, 22:49 ET
MNÍCHOV, 24. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť BLUETTI, globálny líder v oblasti riešení pre skladovanie čistej energie, získala ocenenie za najlepšie inovácie Top Innovation Award 2026 od spoločnosti EUPD Research v kategórii Balkónové fotovoltické systémy , ktorým sa potvrdzuje záväzok spoločnosti rozvíjať dostupné, inteligentné a na používateľa zamerané riešenia solárnej energie pre domácnosti v celej Európe.
Ocenenie za najlepšie inovácie, ktoré udeľuje spoločnosť EUPD Research, popredná autorita pre certifikáciu a prieskum trhu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, oceňuje technológie, ktoré stanovujú nové štandardy v oblasti inovácií, výkonnosti a vplyvu na trh. Víťazi sú vyberaní prostredníctvom prísneho hodnotiaceho procesu, ktorý spája nezávislú analýzu trhu, spätnú väzbu od montážnych technikov a hodnotenia odborníkov, vďaka čomu sa zabezpečí, že sa uznanie udeľuje iba riešeniam, ktoré poskytujú merateľné výhody koncovým používateľom a zároveň podporujú globálnu energetickú transformáciu.
Toto uznanie zdôrazňuje pokračujúce úsilie spoločnosti BLUETTI o zjednodušenie prechodu na nové zdroje energie domácnostiam prostredníctvom inovatívnych solárnych riešení pre balkóny, ktoré umožňujú majiteľom domov, nájomcom a obyvateľom bytov efektívnejšie vyrábať, skladovať a hospodáriť s čistou energiou. Keďže dopyt po decentralizovaných energetických systémoch v celej Európe neustále rastie, balkónové fotovoltické systémy sa stali čoraz dôležitejšou cestou pre spotrebiteľov, ktorí hľadajú väčšiu energetickú nezávislosť a nižšie náklady na elektrinu.
„Získané ocenenie za najlepšie inovácie za rok 2026 v kategórii balkónové fotovoltické systémy je jasným potvrdením nášho záväzku k inováciám a vývoju produktov zameraných na používateľa," povedal Henrik, vedúci predaja pre región DACH v spoločnosti BLUETTI. „Veríme, že čistá energia by mala byť dostupná pre každého. Toto uznanie nás povzbudzuje k tomu, aby sme naďalej vyvíjali riešenia, ktoré zjednodušujú a sprístupňujú energetickú nezávislosť domácnostiam na celom svete."
Ocenenie prichádza v čase, keď spoločnosť BLUETTI pokračuje v rozširovaní svojho ekosystému riešení pre skladovanie energie v domácnostiach, integruje výrobu solárnej energie, skladovanie energie a inteligentné hospodárenie s energiou do bezproblémových systémov navrhnutých tak, aby maximalizovali vlastnú spotrebu a zvýšili odolnosť voči rastúcim nákladom na energiu a neistote v sieti.
Vzhľadom na zrýchľovanie globálneho prechodu na čistejšie a distribuovanejšie energetické systémy sa spoločnosť BLUETTI aj naďalej zameriava na poskytovanie spoľahlivých a inovatívnych technológií, ktoré spotrebiteľom umožňujú prevziať väčšiu kontrolu nad svojou energetickou budúcnosťou.
O spoločnosti BLUETTI
Spoločnosť BLUETTI je od roku 2013 technologickým priekopníkom v oblasti čistej energie a špecializuje sa na inovatívne prenosné elektrárne a domáce záložné batérie pre prípad výpadku prúdu. Vďaka vlastnému výskumu a vývoju, vlastnej výrobe a neustále sa rozširujúcemu portfóliu patentov spoločnosť BLUETTI neustále posúva latku v oblasti výkonu, bezpečnosti a udržateľnosti v tomto odvetví a poskytuje podporu viac ako 3,5 miliónom používateľov vo viac ako 120 krajinách.
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