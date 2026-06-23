BLUETTI získava od EUPD Research ocenenie za najlepšie inovácie „Top Innovation Award 2026" v Európe

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BLUETTI

Jun 23, 2026, 22:49 ET

MNÍCHOV, 24. júna 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť BLUETTI, globálny líder v oblasti riešení pre skladovanie čistej energie, získala ocenenie za najlepšie inovácie Top Innovation Award 2026 od spoločnosti EUPD Research v kategórii Balkónové fotovoltické systémy , ktorým sa potvrdzuje záväzok spoločnosti rozvíjať dostupné, inteligentné a na používateľa zamerané riešenia solárnej energie pre domácnosti v celej Európe.

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BLUETTI Wins EUPD Research "Top Innovation Award 2026" in Europe
BLUETTI Wins EUPD Research "Top Innovation Award 2026" in Europe

Ocenenie za najlepšie inovácie, ktoré udeľuje spoločnosť EUPD Research, popredná autorita pre certifikáciu a prieskum trhu v oblasti obnoviteľných zdrojov energie, oceňuje technológie, ktoré stanovujú nové štandardy v oblasti inovácií, výkonnosti a vplyvu na trh. Víťazi sú vyberaní prostredníctvom prísneho hodnotiaceho procesu, ktorý spája nezávislú analýzu trhu, spätnú väzbu od montážnych technikov a hodnotenia odborníkov, vďaka čomu sa zabezpečí, že sa uznanie udeľuje iba riešeniam, ktoré poskytujú merateľné výhody koncovým používateľom a zároveň podporujú globálnu energetickú transformáciu.

Toto uznanie zdôrazňuje pokračujúce úsilie spoločnosti BLUETTI o zjednodušenie prechodu na nové zdroje energie domácnostiam prostredníctvom inovatívnych solárnych riešení pre balkóny, ktoré umožňujú majiteľom domov, nájomcom a obyvateľom bytov efektívnejšie vyrábať, skladovať a hospodáriť s čistou energiou. Keďže dopyt po decentralizovaných energetických systémoch v celej Európe neustále rastie, balkónové fotovoltické systémy sa stali čoraz dôležitejšou cestou pre spotrebiteľov, ktorí hľadajú väčšiu energetickú nezávislosť a nižšie náklady na elektrinu.

„Získané ocenenie za najlepšie inovácie za rok 2026 v kategórii balkónové fotovoltické systémy je jasným potvrdením nášho záväzku k inováciám a vývoju produktov zameraných na používateľa," povedal Henrik, vedúci predaja pre región DACH v spoločnosti BLUETTI. „Veríme, že čistá energia by mala byť dostupná pre každého. Toto uznanie nás povzbudzuje k tomu, aby sme naďalej vyvíjali riešenia, ktoré zjednodušujú a sprístupňujú energetickú nezávislosť domácnostiam na celom svete."

Ocenenie prichádza v čase, keď spoločnosť BLUETTI pokračuje v rozširovaní svojho ekosystému riešení pre skladovanie energie v domácnostiach, integruje výrobu solárnej energie, skladovanie energie a inteligentné hospodárenie s energiou do bezproblémových systémov navrhnutých tak, aby maximalizovali vlastnú spotrebu a zvýšili odolnosť voči rastúcim nákladom na energiu a neistote v sieti.

Vzhľadom na zrýchľovanie globálneho prechodu na čistejšie a distribuovanejšie energetické systémy sa spoločnosť BLUETTI aj naďalej zameriava na poskytovanie spoľahlivých a inovatívnych technológií, ktoré spotrebiteľom umožňujú prevziať väčšiu kontrolu nad svojou energetickou budúcnosťou.

O spoločnosti BLUETTI

Spoločnosť BLUETTI je od roku 2013 technologickým priekopníkom v oblasti čistej energie a špecializuje sa na inovatívne prenosné elektrárne a domáce záložné batérie pre prípad výpadku prúdu. Vďaka vlastnému výskumu a vývoju, vlastnej výrobe a neustále sa rozširujúcemu portfóliu patentov spoločnosť BLUETTI neustále posúva latku v oblasti výkonu, bezpečnosti a udržateľnosti v tomto odvetví a poskytuje podporu viac ako 3,5 miliónom používateľov vo viac ako 120 krajinách.

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