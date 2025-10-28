BMO otorga $8 millones para apoyar a comunidades de California y la recuperación por incendios en Los Ángeles

Incluye 5 millones de dólares en nuevas subvenciones para organizaciones sin fines de lucro que fortalecen comunidades en todo el estado, y anuncia a los beneficiarios de los 3 millones de dólares del Fondo para la Recuperación de los Incendios Forestales de Los Ángeles.

LOS ÁNGELES, 28 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, BMO anunció un compromiso de 8 millones de dólares para organizaciones sin fines de lucro en California, que incluye $5 millones en nuevas subvenciones para organizaciones en todo el estado. Estas nuevas subvenciones se suman a los $3 millones del Fondo para la Recuperación de los Incendios Forestales de Los Ángeles (LA Wildfire Recovery Fund) prometidos en enero de 2025, cuyos 32 beneficiarios BMO anuncia ahora para apoyar la recuperación tras los devastadores incendios.

Inversión en el futuro de California

El nuevo compromiso de $5 millones en subvenciones proporcionará financiamiento continuo durante los próximos años para organizaciones que promueven una economía próspera, comunidades más fuertes y un futuro sostenible. Los beneficiarios son:

Homeboy Industries ($2 millones): organización sin fines de lucro reconocida a nivel mundial que lleva más de 35 años ofreciendo servicios de intervención, rehabilitación y reinserción a miembros de pandillas en el área de Los Ángeles. La subvención de BMO apoyará las operaciones básicas y el desarrollo del campus Hope Village, que ofrecerá alojamiento, atención de salud mental y otros servicios esenciales a personas anteriormente encarceladas y sin hogar.

organización sin fines de lucro reconocida a nivel mundial que lleva más de 35 años ofreciendo servicios de intervención, rehabilitación y reinserción a miembros de pandillas en el área de Los Ángeles. La subvención de BMO apoyará las operaciones básicas y el desarrollo del campus Hope Village, que ofrecerá alojamiento, atención de salud mental y otros servicios esenciales a personas anteriormente encarceladas y sin hogar. GRID Alternatives ($2 millones): organización con sede en Oakland que desarrolla soluciones comunitarias mediante energías renovables. La subvención de BMO ayudará a ampliar el acceso a la energía solar en comunidades de California, beneficiando a unas 40,000 personas y creando oportunidades para 1,000 buscadores de empleo.

organización con sede en Oakland que desarrolla soluciones comunitarias mediante energías renovables. La subvención de BMO ayudará a ampliar el acceso a la energía solar en comunidades de California, beneficiando a unas 40,000 personas y creando oportunidades para 1,000 buscadores de empleo. Glide Foundation ($1 millón): organización con sede en San Francisco dedicada a apoyar a personas que enfrentan pobreza, inseguridad habitacional y crisis. La subvención de BMO ayudará a lanzar el Programa de Desarrollo Laboral para Jóvenes en Edad de Transición (Transitional Age Youth Workforce Development Program), el cual ofrecerá servicios que van desde apoyo directo en las calles hasta clases estructuradas y actividades grupales.

"Estas donaciones reflejan el profundo compromiso de BMO con el progreso de nuestras comunidades, clientes y colaboradores", afirmó Darrel Hackett, director ejecutivo de BMO EE. UU. "Cada una de estas organizaciones realiza una labor transformadora para mejorar la vida de los californianos, y nos enorgullece contribuir de manera significativa y continua para garantizar que cuenten con los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos".

"Agradecemos profundamente la colaboración continua de BMO y su confianza en nuestra misión", afirmaron Shirley Torres y Steve Delgado, codirectores ejecutivos de Homeboy Industries. "Su generosidad contribuye a sostener nuestra labor diaria de esperanza, sanación y transformación y nos impulsa a seguir adelante con la construcción de Hope Village, un lugar donde las personas y las familias pueden seguir encontrando un sentido de pertenencia y nuevas posibilidades."

"La colaboración con BMO está teniendo un impacto muy positivo: juntos, estamos ayudando a las familias a mantener la asequibilidad de sus viviendas, al reducir la carga que supone el aumento de las tarifas eléctricas, de modo que puedan destinar ese ahorro a otros gastos cotidianos, como la compra de alimentos, las facturas médicas o el transporte", declaró Erica Mackie, Cofundadora y Codirectora ejecutiva de GRID Alternatives. "GRID también ofrece capacitación práctica pagada para que quienes buscan empleo adquieran la experiencia necesaria para iniciar una carrera en el sector de las energías renovables. El apoyo de BMO permite a GRID poner en marcha proyectos de energía renovable y les garantiza el acceso a las comunidades y familias desfavorecidas del norte de California."

"Esta generosa subvención en apoyo del programa de preparación laboral para jóvenes en edad de transición de GLIDE significará mucho para los jóvenes adultos que se enfrentan a obstáculos para conseguir empleo", afirmó la Dra. Gina Fromer, presidenta y directora ejecutiva de Glide Foundation. "Gracias a BMO por su increíble colaboración y por creer en el potencial de nuestros jóvenes clientes. Juntos, les ayudaremos a desarrollar las habilidades, la confianza y las credenciales que necesitan para brillar".

Reconstrucción tras los incendios: $3 millones en subvenciones para la recuperación

BMO también anunció hoy a los 32 beneficiarios de los $3 millones del Fondo para la Recuperación de los Incendios Forestales de Los Ángeles, prometidos en enero de 2025. Estos fondos se destinarán a organizaciones que apoyan a personas y familias, especialmente a pequeñas empresas y propietarios de viviendas, así como a grupos que restauran y reconstruyen infraestructura y espacios comunitarios vitales afectados por los incendios, con enfoque en limpieza, seguridad y necesidades esenciales.

BMO adoptó un enfoque diferente en sus esfuerzos de ayuda tras los incendios forestales, iniciando un proceso de varios meses para involucrar a las comunidades más afectadas y escuchar cuáles eran sus necesidades más importantes, con el fin de brindar una ayuda intencionada y significativa.

"La forma en que las organizaciones y las personas de todo el sur de California han seguido uniéndose en los esfuerzos de recuperación es un verdadero testimonio de la resiliencia de nuestra comunidad", dijo Joe Nagy, presidente de Altadena Community Garden. "Agradecemos el apoyo continuo de BMO a nuestra misión y, en particular, su compromiso con nuestros esfuerzos para ayudar a las personas de nuestro vecindario".

El banco también fomentará donaciones adicionales de su personal y organizará eventos de voluntariado para apoyar aún más los esfuerzos de recuperación.

Construcción sobre el legado de inversión comunitaria de BMO

Las subvenciones más recientes se basan en los esfuerzos filantrópicos continuos de BMO en California. Tras adquirir Bank of the West en 2023, BMO se comprometió a realizar una donación filantrópica de 50 millones de dólares a California y ha estado trabajando con organizaciones sin fines de lucro de todo el estado para cumplir esa promesa. Desde agosto de 2025 hasta la fecha, BMO ha desembolsado más de 27 millones de dólares en subvenciones a organizaciones sin fines de lucro de todo el estado.

"Cuando BMO adquirió Bank of the West, heredamos más que una huella; heredamos un legado de conexión comunitaria en toda California y un equipo comprometido con retribuir a la comunidad", dijo Hackett. "Nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad de invertir en el futuro de California y de estar presentes cuando nuestras comunidades nos necesitan".

BMO Gives. Lo bueno crece aquí.

Ayudar a las comunidades a prosperar mediante el apoyo a las organizaciones que las sostienen y el fomento de las donaciones y el voluntariado del personal es la esencia del propósito de BMO: Desarrollar Audazmente lo Bueno en los negocios y la vida.

En 2024, destinamos más de 80 millones de dólares a impulsar el progreso de las comunidades, lo que incluyó $74.3 millones (USD) en contribuciones filantrópicas a cientos de organizaciones benéficas y sin fines de lucro en toda América del Norte.

Nuestro equipo dedicó más de 54,000 horas al voluntariado en la comunidad y aportó más de $28.7 millones (USD) en donaciones mediante iniciativas impulsadas por el personal durante nuestras campañas anuales.

Para obtener más información (en inglés), visite BMO.com.

Acerca de BMO Financial Group

BMO Financial Group es el séptimo banco de Norteamérica en activos, con un total de $1.4 trillones de dólares reportados al 31 de julio de 2025. Al servicio de sus clientes desde hace 200 años, BMO es una institución que cuenta con un equipo de empleados de gran diversidad y compromiso que provee una amplia gama de productos y servicios bancarios a nivel personal y comercial, gestión de patrimonio, mercados globales y servicios de inversión a 13 millones de clientes en Canadá, Estados Unidos y globalmente en otros mercados. Impulsado por un solo propósito de Desarrollar Audazmente lo Bueno en los negocios y la vida, BMO está comprometido a generar un cambio positivo en el mundo, avanzando hacia una economía próspera, un futuro sostenible y una sociedad más inclusiva.

