BOE unterzeichnet Partnerschaftsabkommen mit der UNESCO und ist das erste chinesische Technologieunternehmen, das den IDSSD unterstützt

PARIS, 26. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Am 25. Juli (französischer Zeit) unterzeichnete BOE ein dreijähriges Partnerschaftsabkommen unter dem Dach der International Decade of Sciences for Sustainable Development 2024–2033 (nachstehend „die Science Decade" genannt) mit der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) in deren Hauptsitz in Paris, Frankreich. BOE ist das erste chinesische Technologieunternehmen, das die Science Decade unterstützt. Gemäß der Vereinbarung wird BOE die Ziele der Science Decade mit seinen technologischen Innovationen unterstützen und eine vertiefte Zusammenarbeit mit der UNESCO in den Bereichen „Popularisierung der Wissenschaft und Bildung" und „digitale Innovation" entwickeln, um gemeinsam zu einer globalen nachhaltigen Entwicklung beizutragen. Bei der Unterzeichnungszeremonie hielten Lidia Arthur Brito, stellvertretende Generaldirektorin der UNESCO für Naturwissenschaften, und Si Da, Vizepräsident und Chief Branding Officer von BOE, Reden im Namen beider Parteien und unterzeichneten die Vereinbarung. Wang Ying, Geschäftsträger und stellvertretender Ständiger Delegierter Chinas bei der UNESCO, nahm ebenfalls an der Zeremonie teil und beglückwünschte beide Parteien zu ihrer Zusammenarbeit. Die Unterzeichnung dieser Vereinbarung, die unter der Koordination der Chinesischen Nationalen UNESCO-Kommission zustande kam, unterstreicht die gemeinsame Vision beider Parteien, die nachhaltige Entwicklung durch Wissenschaft und Technologie zu fördern, und unterstreicht auch das Verantwortungsbewusstsein und den Auftrag chinesischer Technologieunternehmen, die von BOE vertreten werden, „die globale nachhaltige Entwicklung mit technologischer Spitzenleistung zu fördern".

Im August 2023 nahm die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Resolution zur Science Decade an und forderte die UNESCO auf, bei ihrer Umsetzung eine führende Rolle zu übernehmen, wobei sie die Bedeutung der Wissenschaft für die nachhaltige Entwicklung, den Nutzen der wissenschaftlichen Entwicklung und der Wissenschaftskultur sowie die Vorrangstellung der Wissenschaft bei der Förderung einer nachhaltigen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklung betonte. Lidia Arthur Brito, stellvertretende UNESCO-Generaldirektorin für Naturwissenschaften, stellte in ihrer Rede fest, dass BOE Technology seine innovativen Fähigkeiten im Bereich der wissenschaftlichen Bildung und der digitalen Technologie einbringt, die für die Verwirklichung unserer Ziele unerlässlich sind. Unsere Zusammenarbeit soll die Hardware für den naturwissenschaftlichen Unterricht, insbesondere in ausgewählten afrikanischen Ländern, verbessern. Diese Synergie zielt darauf ab, die Effektivität des Lehrens und Lernens sowohl innerhalb als auch außerhalb des Klassenzimmers zu verbessern und dadurch die globale wissenschaftliche Kompetenz zu erhöhen. Bei der Zeremonie hielt auch der stellvertretende Ständige Delegierte Chinas bei der UNESCO, Chargé d'Affaires, Herr Ying Wang, eine Rede. Er wies darauf hin, dass China die naturwissenschaftlichen Sektoren der UNESCO aktiv beim Aufbau wissenschaftlicher Kapazitäten und bei der Mobilisierung wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Bewältigung komplexer globaler Herausforderungen unterstützt hat. Er freut sich, dass BOE durch die Koordination der Chinesischen Nationalen UNESCO-Kommission der UNESCO die Hand reicht und das erste chinesische Unternehmen ist, das die Dekade unterstützt. Die chinesische Regierung wird diese Zusammenarbeit, die einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung der weltweiten wissenschaftlichen Kompetenz und der digitalen Innovation leisten und damit die Wissenschaft als globales öffentliches Gut wirklich voranbringen wird, in jeder Hinsicht unterstützen.

Im Rahmen des Partnerschaftsabkommens und unter dem Dach der Science Decade wird BOE mit der UNESCO an Projekten in den Bereichen der wissenschaftlichen Bildung und der digitalen Technologie zusammenarbeiten: Im Hinblick auf die Verbreitung der Wissenschaft und die Bildung haben sich beide Parteien verpflichtet, gemeinsam die Infrastrukturen und die Förderung der wissenschaftlichen Bildung zu verbessern, insbesondere in einigen ausgewählten afrikanischen Ländern. Passend zu den von der UNESCO bereitgestellten Kursmaterialien wird BOE intelligente Bildungshardware anbieten, um die Effektivität des Lehrens und Lernens sowohl innerhalb als auch außerhalb des Klassenzimmers durch den Einsatz digitaler Technologie zu verbessern und die Interaktivität der Wissenschaftsverbreitung und des Lernens zu erhöhen, um die globale wissenschaftliche Kompetenz zu verbessern und die Verwirklichung der Vision des IDSSD mit der Kraft von Wissenschaft und Technologie zu erleichtern. Im Hinblick auf die digitale Innovation wird die UNESCO die digitalen Innovationen und Lösungen von BOE nutzen, um die digitale Technologie in den Zielregionen zu verbreiten, Kreativität und Innovation zu fördern und zur globalen nachhaltigen Entwicklung beizutragen.

Bei der Unterzeichnungszeremonie betonte Si Da, Vice President und Chief Branding Officer von BOE, dass sich BOE als weltweit führender Innovator des Internets der Dinge (IoT) seit seiner Gründung dafür einsetzt, dass die Menschen von der Wissenschaft profitieren und die harmonische Entwicklung von Mensch und Natur respektiert wird. Geleitet von der Strategie „Empower IoT with Display" verfolgt BOE das Entwicklungskonzept „Technologie+Grün", das in hohem Maße mit der IDSSD-Vision übereinstimmt, d. h. die Nutzung der globalen wissenschaftlichen Macht zur gemeinsamen Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft. Auch das ist ein wichtiger Grund für diese Partnerschaft. In Anbetracht der vielfältigen Herausforderungen, die sich bei den Bemühungen um eine nachhaltige Entwicklung mit Hilfe von Wissenschaft und Technologie stellen, ist die BOE bereit, sich mit der UNESCO zusammenzutun, um die Umsetzung des IDSSD durch innovative Technologien zu unterstützen und die Wissenschaft und den Wissensaustausch durch eine Reihe von Projekten zu stärken, die wissenschaftliche und technologische Innovationen und Fortschritte fördern und so die globale wissenschaftliche Bildung für das menschliche Wohlergehen verbessern. Die Unterzeichnung stellt eine weitere wichtige Initiative der BOE bei der Verfolgung ihrer globalen Strategie und der Umsetzung ihres Konzepts der nachhaltigen Entwicklung dar und markiert einen weiteren globalen Meilenstein bei der Förderung von wissenschaftlicher und technologischer Innovation, Zusammenarbeit und Austausch.

Im Hinblick auf eine nachhaltige Entwicklung verfolgt BOE die Konzepte „Green+, Innovation+ und Community+" und arbeitet mit globalen Partnern zusammen, um ein Innovations-Ökosystem „Powered by BOE" für einen größeren industriellen Wert aufzubauen. Insbesondere im Hinblick auf „Innovation+" hat sich BOE dem „Respekt für Technologie und Beharrlichkeit in der Innovation" verschrieben, indem es kontinuierlich Innovationsressourcen einführt und seinen Innovationsanreizmechanismus verbessert, um seine Innovationsfähigkeit zu steigern. Inzwischen investiert BOE etwa 7 % seiner jährlichen Betriebseinnahmen in Forschung und Entwicklung. Bis Ende 2023 hat BOE mehr als 90.000 unabhängige Patente angemeldet und mehr als 5.000 globale Partner gewonnen. Darüber hinaus hat BOE die kreative Strategie „Empower IoT with Display" vorgeschlagen, die darauf abzielt, die kontinuierliche Integration von Display-Technologie, IoT-Technologie und digitaler Technologie voranzutreiben und den Digitalisierungsprozess aller Branchen weltweit durch ständige technologische Neuerungen und Innovationen zu unterstützen. Als globales Technologieunternehmen hat BOE Niederlassungen in mehr als 20 Ländern und Regionen weltweit. Da chinesische Unternehmen in den letzten Jahren immer schneller ins Ausland expandieren, hat BOE ein neues Modell für die Auslandsaktivitäten chinesischer Technologieunternehmen in den Bereichen Wissenschaft und Technologie, Sport und Kultur durch eine unternehmungslustige strategische Gestaltung der Globalisierung eingeführt. Vor kurzem hat BOE als strategischer Partner der chinesischen Fechtnationalmannschaft das Team bei seiner Reise nach Paris unterstützt und innovative Technologien eingesetzt, um die Sportindustrie in eine neue Ära der Technologie und Intelligenz zu führen. Anfang Juli feierte BOEs jährliche Marketingkampagne „Hello BOE" ihr Debüt in Paris, Frankreich, die eine perfekte Verschmelzung von innovativer Technologie und traditioneller Kultur darstellte und die Veranstaltung „Reviving Craft: Handicrafts and Contemporary Design" unterstützte und präsentierte der Welt den einzigartigen Charme der chinesischen Kultur und die Innovationskraft der chinesischen Wissenschaft und Technologie.

Wissenschaftliche und technologische Innovationen sind zu einer mächtigen Triebkraft für die Globalisierung chinesischer Unternehmen, chinesischer Produkte, chinesischer Kreationen und chinesischer Kultur geworden. Innovative technologische Produkte, wie z. B. neue Display-Technologien und digitale Technologien, bieten chinesischen Technologieunternehmen und der globalen Wirtschaft im digitalen Zeitalter enorme Chancen. Als führendes Unternehmen der Branche wird BOE weiterhin einen marktorientierten, internationalen und spezialisierten Entwicklungspfad verfolgen, das duale wertorientierte Modell „Technologie+Marke" übernehmen und seinen globalen Einfluss mit Spitzentechnologien und einer zukunftsorientierten Marktgestaltung schneller ausbauen. Das Unternehmen wird seine soziale Verantwortung mit praktischen Maßnahmen wahrnehmen, die globale nachhaltige Entwicklung vorantreiben und seine Weisheit und Stärke als chinesisches Technologieunternehmen in die menschliche Entwicklung einbringen.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2412154/BOE_Logo.jpg