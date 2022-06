Boomi überschreitet die Marke von 20.000 Kunden und stellt den Branchenrekord für den größten Kundenstamm auf¹

Neben der Zusammenarbeit mit weltweiten Marken arbeitet Boomi auch mit führenden Non-Profit-Organisationen zusammen, die sich darauf konzentrieren, die Welt für einen guten Zweck zu vernetzen, und so die Mission von Boomi erweitern, die darin besteht, jeden mit allem und überall zu verbinden. „Unser Team unterstützt die Menschen und Systeme, die Forscher mit dem Ziel zusammenbringen, Krebs zu heilen", erklärte Craig Eisenberger, Direktor, Enterprise Platform Services and Data Management bei der American Association for Cancer Research. „Boomi ermöglicht es uns, nahtlose Echtzeit-Verbindungen zwischen unseren Systemen herzustellen, so dass wir in unserem gesamten Unternehmen eine einzige, gemeinsame Version der Wahrheit haben. Mit der Boomi-Plattform werden wir genauere Daten produzieren und verbreiten. Die gewonnenen Erkenntnisse werden es unseren Stakeholdern ermöglichen, weniger Zeit mit der Erstellung von Berichten zu verbringen, so dass sie mehr Zeit haben, um unsere Mission voranzubringen."

„Die globalen Unternehmen von heute brauchen intelligente Konnektivität und Automatisierung dringender denn je", so Chris Port, Chief Operating Officer bei Boomi. „Unterbrechungen der Lieferkette haben zu einem geschätzten Umsatzverlust von 4 Billionen Dollar geführt. Die große Umstrukturierung und die Notwendigkeit, eine wachsende Zahl von Hybrid- und Remote-Mitarbeitern zu unterstützen, belasten die ohnehin schon knappen Ressourcen. Insellösungen hindern Unternehmen nach wie vor daran, den Wert ihrer Daten zu nutzen", fährt Port fort. „Unternehmen jeder Größe, in allen Regionen und Branchen, wenden sich an Boomi und unser umfangreiches Ökosystem, um Herausforderungen wie diese schnell und einfach zu bewältigen."

Boomis weltweites Netzwerk von mehr als 800 Partnern, darunter Accenture, Capgemini, Deloitte, SAP und Snowflake, sowie die drei größten Cloud-Anbieter - Amazon Web Services, Google Cloud und Microsoft - haben dazu beigetragen, das schnelle Kundenwachstum des Unternehmens voranzutreiben, da die Nachfrage nach intelligenten Konnektivitäts- und Automatisierungslösungen weiter zunimmt.

Boomis Low-Code, Cloud-native, unternehmenstaugliche Integrationsplattform ist skalierbar, um die größten Kundenimplementierungen zu unterstützen - kürzlich wurden mehr als eine Billion Dokumente und 65 Milliarden Integrationen verarbeitet - und ermöglicht es Unternehmen, ihr gesamtes digitales Ökosystem schnell und einfach zu vereinheitlichen. Durch die Verknüpfung von Daten und Systemen in hybriden digitalen Umgebungen können Unternehmen geschäftliche Insellösungen aufbrechen, die Leistungsfähigkeit von Daten nutzen und Arbeitsabläufe rationalisieren, um Kunden, Mitarbeiter und Partner besser zu bedienen.

Als Pionier der Cloud-basierten iPaaS dient die Boomi AtomSphere Plattform als Rückgrat der Innovation in Unternehmen und spart Tausende von Stunden an mühsamer Entwicklung. Sie verkürzt Zeit bis zur Wertschöpfung und erfüllt gleichzeitig die Anforderungen der digitalen Transformation. Boomi wirbt mit einer wachsenden Nutzergemeinschaft von über 100.000 Mitgliedern und eine der größten Reihen von globalen Systemintegratoren (GSI) im iPaaS-Bereich. Als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ für Enterprise Platform as a Service (EiPaaS)2 seit acht aufeinanderfolgenden Jahren erhielt das Unternehmen kürzlich den Gold Globee® Award in der Kategorie Platform as a Service (PaaS) und hat zahlreiche Auszeichnungen als bevorzugter Arbeitgeber erhalten, einschließlich einer kürzlichen Auflistung als einer der Inc. Magazine's Best Workplaces .

Zusätzliche Ressourcen

Lesen Sie mehr darüber, wie unsere Kunden mit Boomi erfolgreich sind

mehr darüber, wie unsere Kunden mit Boomi erfolgreich sind Erfahren Sie mehr über die Boomi AtomSphere Plattform

Erkunden Sie die Boomiverse Community

Folgen Sie Boomi auf Twitter , LinkedIn , Facebook , und YouTube

Gartner Haftungsausschluss:

Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Vielmehr bestehen die von Gartner veröffentlichten Forschungspublikationen aus den Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen verstanden werden. Gartner lehnt jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studie ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. GARTNER und Magic Quadrant sind eingetragene Marken und Dienstleistungsmarken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten. Anmerkung: Boomi wurde von 2014 bis 2019 als Dell Boomi ausgezeichnet.

Über Boomi

Boomi verbindet jeden mit allem und überall mit seiner Cloud-nativen, einheitlichen, offenen und intelligenten Plattform. Mehr als 20.000 Kunden weltweit vertrauen auf Boomis Integrationsplattform als Service (iPaaS), die sich durch Schnelligkeit, Benutzerfreundlichkeit und niedrige Gesamtbetriebskosten auszeichnet. Als Pionier bei der intelligenten Nutzung von Daten hat Boomi die Vision, Kunden und Partnern das Entdecken, Verwalten und Orchestrieren von Daten zu erleichtern und gleichzeitig Anwendungen, Prozesse und Menschen zu verbinden, um bessere und schnellere Ergebnisse zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.boomi.com .

© 2022 Boomi, LP. Boomi, das „B"-Logo, Boomiverse und AtomSphere sind Marken von Boomi, LP oder seinen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten. Andere Namen oder Marken können die Marken der jeweiligen Eigentümer sein.

Pressekontakte:

Kristen Walker

Global Corporate Communications

[email protected]

+1-415-613-8320

1 Größter Kundenstamm unter den iPaaS-Anbietern

2 Gartner, Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform as a Service, Eric Thoo, Keith Guttridge, Bindi Bhullar, Shameen Pillai, Abhishek Singh, 29. September 2021

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1834753/20KCustomers_customer_base.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1002945/Boomi_Dell_Business_Logo.jpg

SOURCE Boomi