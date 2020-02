BOSIDENG s'illustre lors de la Fashion week de Londres, en promouvant un soutien mondial pour la Chine

BOSIDENG a fait ses débuts sur le calendrier officiel de la Fashion week de Londres cette saison - un moment historique pour une marque chinoise de prêt-à-porter majeure. Suite aux préoccupations autour du coronavirus en Chine, de nombreux stylistes et médias chinois se sont désengagés du circuit de la mode cette saison, les médias étrangers indiquant que les « Chinois étaient absents des semaines internationales de la mode en 2020. » Néanmoins, dans le cadre d'une démonstration positive de confiance dans la force et le prêt-à-porter chinois, ainsi que dans la résilience du peuple chinois, BOSIDENG a invité ses amis étrangers à soutenir la Chine en cette période difficile.

Figurant parmi les quatre principales semaines internationales de la mode, la Fashion week de Londres est célèbre pour son esprit innovant et avant-gardiste. Elle attire des marques et stylistes internationaux, et constitue une plateforme majeure pour l'énergie créative. La présence d'une marque chinoise a fait partie des sujets de discussion majeurs de la Fashion week de Londres de cette saison.

Le défilé de BOSIDENG s'est révélé riche en références à la Chine. Les mannequins défilant avec les vestes en duvet de la nouvelle saison portaient sur leur visage des autocollants avec le drapeau chinois. Plusieurs couleurs à fort impact telles que le vert couleur fruit, le jaune néon et le bleu Van Gogh ont été utilisées avec audace, aux côtés de touches de mode telles que le camouflage numérique réfléchissant et les couleurs éclatantes. Cette fusion spectaculaire de créativité de mode et de savoir-faire technique donne le ton du prêt-à-porter chinois moderne.

Le défilé s'est clôturé dans une ambiance provocatrice et optimiste, 54 mannequins portant des vestes en duvet rouges rejoignant le styliste pour le final. Un groupe d'invités internationaux a chanté « Go China! » en chinois et en anglais, pour exprimer leur soutien à la fois à la Chine et aux marques chinoises.

À l'issue du défilé, les invités chinois et étrangers ont fait la queue pour témoigner leur soutien et souhaiter le meilleur à la Chine. L'un des membres du public originaire du Royaume-Uni a déclaré : « C'est la semaine de la mode la plus exceptionnelle à laquelle j'ai participé. Go China! » Un autre visiteur chinois en provenance de l'étranger a déclaré : « Je suis si fier de voir notre drapeau national lors de la Fashion week de Londres. Go China! »

Plusieurs médias majeurs ont commenté la manière dont la déclaration de BOSIDENG lors de la Fashion week de Londres a suscité un soutien mondial pour la Chine en cette période difficile.

En tant que marque spécialisée depuis 43 ans dans les vestes en duvet, BOSIDENG a formulé une déclaration importante lors de la Fashion week de Londres, en présentant les qualités de sa marque à un public mondial. Outre une qualité et une conception de produits excellentes, BOSIDENG a souligné sa confiance en elle sur la scène internationale. Ces dernières années, dans le cadre d'une stratégie globale consistant à « se focaliser sur la chaîne principale et la marque principale », BOSIDENG a été chaleureusement accueillie de la part des jeunes, en enregistrant une croissance impressionnante depuis deux années consécutives. BOSIDENG illustre le potentiel du prêt-à-porter chinois à prospérer face à la concurrence mondiale. En Chine, à l'heure où le pays tout entier - plus particulièrement la ville de Wuhan - est confronté à des défis significatifs pendant la saison froide, BOSIDENG a fait don de 150 000 vestes en duvet d'une valeur de 300 millions de yuans, pour soutenir les travailleurs de première ligne ainsi que les personnes dans le besoin. Sur la scène internationale, cette marque de vestes en duvet exceptionnelle véhicule à nouveau un message mondial d'énergie positive pour la Chine. Et, grâce à BOSIDENG, la Chine a été présente lors de la Fashion week de Londres.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1091054/WechatIMG2827_London_Fashion_week.jpg

