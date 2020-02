BOSIDENG září na London Fashion Week: vede celosvětovou podporu Číny

London Fashion Week je jako jeden ze čtyř hlavních mezinárodních týdnů módy nejznámější díky svému inovativnímu avantgardnímu duchu. Přitahuje mezinárodní značky a designéry, což z něj činí nepostradatelnou platformu pro kreativní energii. Účast čínské značky byla jedním z nejdiskutovanějších témat letošního londýnského týdne módy.

Přehlídka společnosti BOSIDENG byla plná odkazů na Čínu. Modelky v péřových bundách pro novou sezónu měly na obličeji nálepky s čínskou vlajkou. Odvážně byly použity vysoce působivé barvy, jako je ovocně zelená, neonově žlutá a Van Goghově modrá, stejně jako módní prvky, jako např. reflexní digitální kamufláž a oslňující barvy. Toto velkolepé spojení módní kreativity a technického řemesla stanovilo tempo moderní čínské módy.

Přehlídka byla ukončena v pozitivní vyzývavé náladě, kdy se 54 modelek v červených péřových bundách připojilo k návrháři pro finále. Mezinárodní skupina hostů skandovala „Go China!" v čínštině a angličtině, čímž vyjádřila podporu jak pro Čínu, tak pro čínské značky.

Po přehlídce se hosté z domova i ze zahraničí seřadili, aby nabídli Číně podporu a nejlepší přání. Jeden z diváků z Velké Británie řekl: „Toto je nejzajímavější týden módy, kterého jsem se kdy zúčastnil. Go China!". Jiný zahraniční návštěvník z Číny řekl: „Jsem tak hrdý na to, že na London Fashion Week vidím naši národní vlajku. Go China!".

Mnohá přední média informovala o tom, jak vyjádření společnosti BOSIDENG během londýnského týdne módy v této náročné době inspirovalo k celosvětové podpoře Číny.

Značka s 43letým zaměřením na péřové bundy BOSIDENG učinila na akci London Fashion Week důležité vyjádření, čímž přinesla vlastnosti své značky celosvětovému publiku. Kromě vynikající kvality výrobků a designu podtrhla značka BOSIDENG na mezinárodní scéně své sebevědomí. V posledních letech společnost BOSIDENG získala v rámci celkové strategie „zaměření na hlavní kanál a zaměření na hlavní značku" vřelou náklonnost mladých lidí, kdy dva roky po sobě dosáhla působivého růstu. Značka BOSIDENG představuje potenciál čínské módy prosperovat v globální konkurenci. Společnost BOSIDENG věnovala 150 000 péřových bund v hodnotě 300 milionů juanů na podporu pracovníků v první linii a potřebných v Číně, protože celá země, zejména Wu-chan, čelila v období chladného počasí velkým výzvám. Na mezinárodní scéně tato skvělá značka péřových bund opět inspirovala globální poselství pozitivní energie pro Čínu. A díky značce BOSIDENG byla Čína na události London Fashion Week zastoupena.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1091054/WechatIMG2827_London_Fashion_week.jpg

SOURCE BOSIDENG