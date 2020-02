Značka BOSIDENG zažiarila počas londýnskeho týždňa módy: vedie celosvetovú kampaň na podporu Číny

Ako jeden zo štyroch hlavných medzinárodných týždňov módy je London Fashion Week známy svojim inovatívnym a avantgardným duchom. Priťahuje medzinárodné značky a návrhárov, čím sa stáva prirodzenou platformou kreatívnej energie. Skutočnosť, že sa táto čínska značka objavila na scéne, bola jedným z najdiskutovanejších momentov tohtoročného módneho týždňa v Londýne.

Prehliadka značky BOSIDENG bola plná odkazov na Čínu. Modely páperových búnd na novú sezónu mali na prednej strane nálepky s čínskou vlajkou. Vetrovky sa pýšili žiarivými farbami, ako napríklad ovocná zelená, neónová žltá a Van Goghova modrá, spolu s módnymi prvkami typu reflexná digitálna kamufláž a farby dazzle. Táto veľkolepá fúzia módnej tvorivosti a remeselného technického spracovania udáva tempo čínskej móde dneška.

Prehliadka skončila v priaznivom a nebojácnom naladení, keď sa 54 modeliek v červených páperových bundách pripojilo vo finále k dizajnérovi. Hostia z celého sveta skandovali „Do toho Čína!" v čínštine a angličtine na podporu Číny a čínskych značiek.

Po prehliadke sa hostia z domova i zo zahraničia snažili osobne vyjadriť svoju podporu a priania len toho najlepšieho Číne. Jeden člen publika z Veľkej Británie povedal: „Toto je najvýnimočnejší týždeň módy, akého som sa kedy zúčastnil. Do toho Čína!" Ďalší čínsky návštevník zo zahraničia povedal: „Som veľmi hrdý na to, že v Londýne počas týždňa módy vidím našu národnú vlajku. Do toho Čína!"

Viaceré popredné médiá informovali o tom, ako vyjadrenie značky BOSIDENG počas týždňa módy v Londýne inšpirovalo Čínu v tejto náročnej dobe k celosvetovej podpore.

BOSIDENG je značka, ktorá sa už 43 rokov sústredí na výrobu páperových búnd a počas týždňa módy v Londýne prezentovala významné gesto, keď priniesla kvalitu svojej značky globálnemu publiku. Okrem vynikajúcej kvality a dizajnu výrobkov spoločnosť BOSIDENG upútala aj svojim sebavedomým prejavom na medzinárodnej scéne. V posledných rokoch si značka BOSIDENG v rámci celkovej stratégie „zamerania sa na hlavný kanál a na hlavnú značku" získala veľkú obľubu u mladých ľudí a dva roky po sebe dosiahla pôsobivý rast. BOSIDENG predstavuje potenciál čínskej módy prosperovať tvárou v tvár globálnej konkurencii. Keď Čína a najmä oblasť Wu-chan čelila v chladnom období výrazným výzvam, spoločnosť BOSIDENG venovala 150 000 páperových búnd v hodnote 300 miliónov juanov na podporu pracovníkov v prvej línii a všetkých, ktorí takúto pomoc potrebujú. Na medzinárodnej scéne táto skvelá značka páperových búnd inšpirovala svet, aby Číne vyjadril globálne posolstvo pozitívnej energie. A vďaka prítomnosti značky BOSIDENG nechýbala Čína v Londýne počas týždňa módy.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1091054/WechatIMG2827_London_Fashion_week.jpg

SOURCE BOSIDENG