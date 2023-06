BRANDmate 2023 : L'événement de networking B2B instaure de nouveaux standards

Plus de 750 participants à la rencontre du secteur à Offenbach

Des noms prestigieux et un programme instructif

NUREMBERG, Germany, 27 juin 2023 /PRNewswire/ -- Ambiance festive, invités et exposants enthousiastes, discussions inspirantes et networking jusque tard dans la nuit : la deuxième édition de BRANDmate a instauré de nouveaux standards en tant qu'événement et festival de marques autour des coopérations, des partenariats et du licensing. Plus de 750 participants de quelque 330 entreprises se sont réunis les 21 et 22 juin à Offenbach pour un Get-Together de haute qualité et ont utilisé l'événement comme plateforme intersectorielle d'échange et de mise en relation. Qu'il s'agisse de propriétaires de marques ou de titulaires de licences, de la vente au détail ou du marketing - grâce à la fonction de matchmaking sur le site web de l'événement, tous les participants ont pu entrer en contact les uns avec les autres avant l'événement et ont convenu de plus de 2 800 rendez-vous de speed-dating. Lors de BRANDmate, les participants se sont rencontrés en personne, ont échangé des informations dans une atmosphère détendue et ont développé de nouvelles idées pour leurs affaires. Lors de la soirée officielle de BRANDmate le mercredi soir, les invités ont clôturé la première journée avec un groupe de musique live, un DJ, un buffet et des boissons.

Pleased with a successful event: Christian Ulrich (Managing Director of BRANDmate GmbH and Spokesperson of the Executive Board at Spielwarenmesse eG) and Eva Stemmer (Organiser of BRANDmate and Managing Director of BRANDmate GmbH)

Des marques reconnues sur place

« Cette année, BRANDmate a dépassé toutes nos attentes - avec les exposants et les invités, nous avons célébré un véritable festival des marques ! », s'enthousiasme Eva Stemmer, organisatrice de BRANDmate et directrice générale de BRANDmate GmbH. « C'est la passion collective pour les marques, les licences et les coopérations qui rend la BRANDmate si spéciale. L'énergie et l'enthousiasme que l'on a pu ressentir pendant ces deux jours à Offenbach sont la meilleure preuve que nous apportons une contribution importante à la mise en réseau de notre secteur ». Dans la zone d'expérience des marques, les exposants se sont présentés et ont célébré BRANDmate avec des showrooms uniques, des animations, des actions spéciales et un apéritif. Cette année, l'événement a mis l'accent sur les secteurs Gaming & e-Sport, Food & Beverage, Home & Living ainsi que Sport - en plus des secteurs bien connus comme Entertainment, Toys et Stationery. Parmi les exposants figuraient des entreprises de divertissement allemandes et internationales de renom comme Super RTL, Warner Bros., NBC Universal, Paramount, WDR mediagroup et rbb. Mattel et Hasbro en tant que géants du jouet, de même que les marques de sport BVB et Eintracht Frankfurt, le club de e-sport Eintracht Spandau ainsi que les maisons d'édition Burda Licensing, Jahreszeitenverlag et Carlsen Verlag étaient de la partie. Des marques de produits alimentaires comme Jokolade et KoRo ou des marques Home & Living comme Koziol, IBENA Textile et Carrera complétaient le portfolio.

Des intervenants de renom

Sur trois scènes, de nombreux intervenants ont partagé leur expertise et donné un aperçu inspirant des tendances actuelles et futures. Parmi eux figuraient notamment Maura Regan (présidente de Licensing International), Carolin Stüdemann (directrice générale de Viva con Agua de Sankt Pauli e.V.), Jakob Neise (codirigeant et cofondateur PLAY THE HYPE), Linda Häusler (Senior Project Manager, Podstars by OMR), Johann Lafer (cuisinier, marque et ambassadeur de la marque), Dorjee Lhamo Gerhard (Concept Copy, Jung von Matt NERD) ainsi que Sven Göth (CEO Futuriser, Business Futurist & Keynote Speaker). Le « Wacken-Bäcker » (boulanger du Festival Wacken Open Air) et « Baker of the Year » Axel Schmitt a présenté son savoir-faire artisanal dans la cuisine de démonstration aménagée pour l'occasion.

« C'est formidable de voir comment les différents secteurs se sont réunis à Offenbach pour générer des idées et créer un business commun », résume Christian Ulrich, directeur général de BRANDmate GmbH et porte-parole du conseil d'administration de la Spielwarenmesse eG. « C'est l'engagement de tous les participants qui fait de la BRANDmate ce qu'elle est : un événement vivant, innovant et stimulant qui pose des jalons ». La prochaine édition aura lieu les 19 et 20 juin 2024.

Spielwarenmesse eG

Spielwarenmesse eG est l'organisateur de salons et le prestataire de services marketing pour le secteur du jouet et d'autres marchés de biens de consommation. L'entreprise nurembergeoise organise le premier salon mondial du jouet – la Spielwarenmesse® – à Nuremberg, qui est complété par la Spielwarenmesse® Digital. De plus, le salon Internationale Spieltage SPIEL à Essen, le salon Kids India à Mumbai ainsi que le salon Insights-X à Nuremberg font partie du portefeuille. Le nouvel événement BRANDmate à Offenbach est dédié au thème des licences et des partenariats. L'éventail des prestations de l'organisateur comprend également des campagnes dans le domaine de l'industrie ainsi que le programme international de salons World of Toys by Spielwarenmesse eG, qui emmène les fabricants sur des salons spécialisés en Asie et aux États-Unis avec des participations communes. Dans le monde entier, la Spielwarenmesse eG est présente dans plus de 90 pays par l'intermédiaire de représentants. De plus, les filiales Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd. et Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. sont actives en République populaire de Chine en Inde. La filiale Die roten Reiter GmbH, dont le siège est à Nuremberg, travaille comme agence de communication pour l'industrie des biens de consommation et d'investissement. Le descriptif complet de l'entreprise Spielwarenmesse eG est disponible sur Internet à l'adresse www.spielwarenmesse-eg.com.

BRANDmate

BRANDmate est un événement de mise en réseau B2B autour de la coopération entre les marques, des partenariats et de l'octroi de licences, dont l'objectif est de réunir les entreprises, les marques et des partenaires de coopération potentiels, tous secteurs confondus. BRANDmate aura lieu les 19 et 20 juin 2024 à Fredenhagen, un site industriel de construction métallique désaffecté de 7.400 m², à Offenbach près de Francfort. La société BRANDmate GmbH est responsable de l'événement.

