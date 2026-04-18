Brayton Purcell LLP anuncia un esfuerzo ampliado en California en apoyo de la petición de Cal/OSHA para prohibir la piedra artificial con alto contenido de sílice; destaca la investigación de Capital & Main sobre el escudo de responsabilidad federal

NOVATO, California, 18 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Brayton Purcell LLP anunció hoy que continúa y amplía su trabajo en California en apoyo de una petición presentada a la Junta de Normas de Cal/OSHA por la Asociación Occidental de Medicina Ocupacional y Ambiental (WOEMA) que busca prohibir la fabricación de piedra artificial que contenga más del 1 % de sílice cristalina, al tiempo que llama la atención del público sobre una nueva investigación de Capital & Main sobre la legislación federal que restringiría las reclamaciones legales relacionadas con los fabricantes de piedra artificial.

Un trabajador utiliza una herramienta manual para cortar en húmedo una encimera de piedra artificial en un taller de fabricación. Foto de Semantha Raquel Norris. (PRNewsfoto/Brayton Purcell LLP)

El informe Capital & Main —"As Worker Silicosis Deaths Mount, GOP Moves to Shield Companies From Liability", publicado el 13 de abril de 2026 por Semantha Raquel Norris — describe la acelerada crisis nacional de la silicosis de piedra artificial y examina la legislación federal propuesta introducida por los representantes de los EE. UU. Tom McClintock (R–CA) y Andy Biggs (R–AZ) que prohibirían ciertas demandas civiles contra fabricantes y vendedores de losas de piedra artificial.

Participación directa de Brayton Purcell LLP: representación y datos del caso sobre el terreno

Brayton Purcell LLP actualmente representa a más de 700 trabajadores de fabricación de piedra artificial, y la experiencia de la empresa indica que los totales de casos informados públicamente pueden subestimar significativamente el alcance de la enfermedad.

El informe afirma: "James Nevin [de Brayton Purcell LLP], un abogado que representa a más de 500 trabajadores de fabricación de piedra en California y otros 200 a nivel nacional, afirmó que este es un conteo insuficiente grave y dijo que los datos de su propio bufete de abogados sugieren que el número real de casos de silicosis es mucho mayor".

"No son pocos los malos actores. Es la mayoría de las tiendas, incluidas las tiendas muy sofisticadas ", dijo Nevin, señalando a los clientes en Colorado que desarrollaron silicosis después de trabajar en una tienda de fabricación con " equipos de última generación ".

La investigación de Capital & Main informa además que los expertos en salud pública están de acuerdo en que los totales oficiales en California son probablemente un recuento insuficiente, y que el Departamento de Salud Pública de California ha declarado que no estima el porcentaje de talleres de fabricación donde han trabajado las personas con casos reportados de silicosis.

Por qué es importante la petición de Cal/OSHA en California

WOEMA, una asociación de médicos de medicina ocupacional y ambiental, presentó una petición a Cal/OSHA solicitando la prohibición de las losas de piedra artificial que contienen más del 1 % de sílice cristalina, citando el rápido aumento de la enfermedad pulmonar grave en los trabajadores de fabricación de encimeras y las limitaciones de los controles existentes para prevenir la enfermedad.

Brayton Purcell LLP ha apoyado la petición de WOEMA a través de la promoción y la educación pública, incluida la participación formal en los procedimientos de la Junta de Normas de Cal/OSHA y la divulgación continua sobre los peligros para la salud asociados con la fabricación de piedra artificial con alto contenido de sílice.

Silicosis por cálculos artificiales: Peligro del producto en cuestión

La piedra artificial (también conocida como cuarzo o piedra de ingeniería) está compuesta por al menos un 90 % de sílice, y las partículas de sílice liberadas durante la fabricación son de tamaño nanométrico; el 10 % aproximado restante del producto consiste en compuestos orgánicos volátiles (COV), incluidas resinas, colorantes y pegamentos altamente tóxicos.

El informe Capital & Main señala que la silicosis se desarrolla cuando los trabajadores inhalan polvo de sílice cristalina respirable, que cicatriza y constriñe los pulmones; en casos extremos, se requiere un trasplante de pulmón. El informe afirma que solo en California, la silicosis relacionada con la piedra artificial ha matado al menos a 29 personas y enfermado a más de 500.

El escudo de responsabilidad federal plantea preocupaciones sobre la rendición de cuentas

La investigación de Capital & Main describe el impulso a la legislación federal que restringiría las reclamaciones de responsabilidad del producto contra los fabricantes y vendedores de piedra artificial e incluye las críticas de Nevin al enfoque propuesto.

"Pero Nevin dijo que el proyecto de ley para otorgar inmunidad legal a los fabricantes de cuarzo protegería" a las empresas extranjeras y a un gran donante de MAGA Trump... a costa de las vidas de los trabajadores de fabricación en los EE. UU. "

Nevin también enfatizó el papel histórico que los litigios civiles han desempeñado para impulsar prácticas industriales más seguras: "Lo único que ha logrado que la industria cambie sus formas y elimine los carcinógenos y las toxinas de sus productos son las demandas civiles de terceros", dijo, comparando los casos actuales de silicosis de piedra artificial con litigios anteriores sobre amianto.

Lea la investigación completa

Brayton Purcell LLP alienta a los miembros de los medios de comunicación, la comunidad de salud pública y los responsables políticos a revisar la investigación completa sobre los problemas médicos y legales que rodean la silicosis de piedra artificial y las protecciones de responsabilidad federal propuestas.

Artículo completo (Capital & Main):

As Worker Silicosis Deaths Mount, GOP Moves to Shield Companies From Liability [capitalandmain.com]

Acerca de Brayton Purcell LLP

Brayton Purcell LLP es un bufete de abogados reconocido a nivel nacional con un enfoque establecido en la representación de personas diagnosticadas con enfermedades ocupacionales graves, incluida la silicosis de piedra artificial causada por la exposición al polvo de sílice cristalina. La firma es conocida por sus abogados consumados y conocedores y su defensa profesional en nombre de los trabajadores y las familias afectadas por exposiciones tóxicas.

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FUENTE Brayton Purcell LLP