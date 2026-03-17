Brayton Purcell LLP aplaude la atención nacional sobre la crisis de la silicosis de piedra artificial tras la investigación del New York Times

NOVATO, California, 17 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Brayton Purcell LLP respondió hoy a los informes recientemente publicados en el New York Times que llaman la atención a nivel nacional sobre la creciente emergencia desalud pública relacionada con la fabricación de piedra artificial. El artículo, escrito por Rebecca Davis O'Brien, detalla el creciente número de trabajadores de encimeras que padecen silicosis después de fabricar losas de piedra artificial de sílice cristalina, material compuesto de al menos un 90 % de partículas de sílice de tamaño nanométrico combinadas con resinas tóxicas y pegamentos y otros compuestos orgánicos volátiles (COV).

Durante años, los médicos, los investigadores y las autoridades de salud ocupacional han advertido que las losas de piedra artificial de sílice cristalina no pueden ser fabricadas de manera segura en encimeras por seres humanos, una conclusión respaldada por cientos de estudios científicos revisados por pares. Los informes nacionales de hoy subrayan la urgencia de estas preocupaciones médicas de larga data.

La comunidad médica refuerza: la silicosis de la piedra artificial es progresiva e intratable

El Times informa que los médicos que tratan a los trabajadores afectados describen sistemáticamente la silicosis por cálculos artificiales como grave, irreversible y progresivamente progresiva. La neumóloga Dra. Jane C. Fazio del Olive View-U.C.L.A. Medical Center señaló que la enfermedad es "extremadamente debilitante cuando progresa. Siempre progresa. Y no hay un tratamiento real ". Ha evaluado a cientos de trabajadores que desarrollaron daño pulmonar permanente después de fabricar encimeras de piedra artificial.

El artículo también destaca el testimonio del Dr. David Michaels, epidemiólogo y ex jefe de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. Le dijo al Congreso que los límites de exposición a la sílice existentes, que nunca se pretendió que fueran niveles seguros en primer lugar, recientemente actualizados durante su mandato en OSHA, están desactualizados e insuficientes para proteger a los trabajadores de las partículas de tamaño nanométrico liberadas durante la fabricación de piedra artificial. El Dr. Michaels alentó a los responsables políticos y a la industria a considerar materiales sustitutos más seguros, afirmando que depender de materiales peligrosos cuando existen alternativas es "una opción con consecuencias predecibles y prevenibles para la salud de los trabajadores".

Los fabricantes buscan inmunidad mientras la evidencia muestra que el producto en sí mismo es el peligro

La investigación del New York Times explica que los fabricantes extranjeros de piedra artificial y Cambria están buscando la protección del Congreso que los proteja de las demandas presentadas por los trabajadores perjudicados durante la fabricación de sus productos únicamente tóxicos. Los grupos de presión de los fabricantes extranjeros de losas han argumentado que el peligro proviene de las prácticas de fabricación y no del producto en sí.

Sin embargo, una amplia investigación científica, junto con la experiencia médica de primera línea, contradice por completo esa afirmación. Cientos de estudios revisados por pares han demostrado que el peligro radica en el propio material de piedra artificial: su contenido extremadamente alto de sílice, las partículas de polvo de tamaño nanométrico que se liberan cuando se corta y los metales y compuestos orgánicos volátiles que lo unen. Estas características lo hacen inherentemente peligroso de maneras que no se pueden mitigar con mascarillas, corte húmedo, ventilación u otros controles en el lugar de trabajo.

El testimonio del Dr. Michaels refuerza este consenso científico. Su advertencia de que incluso los límites de exposición actualizados son inadecuados ilustra que ningún "proceso" de fabricación puede hacer que la piedra artificial sea segura, porque el riesgo proviene de la composición del producto, no de cómo se maneja. Esto se alinea con lo que médicos como el Dr. Fazio han observado repetidamente en la clínica y lo que los trabajadores de todo el país continúan experimentando: enfermedad pulmonar catastrófica incluso en tiendas que intentaron seguir las pautas de seguridad.

Las cuentas de los trabajadores revelan el costo humano de la piedra artificial

La investigación se centra en las experiencias de los trabajadores que han sufrido consecuencias que alteran la vida por la exposición a la sílice.

Jeff Rose, un fabricante de Georgetown, Kentucky, describió el impacto de su diagnóstico y dijo: "Realmente duele saber que estoy enfermo así. Me encanta ser creativo con mis manos. Ya no puedo hacer eso ". Además, advirtió: "Esto es algo que me temo que realmente se saldrá de control rápidamente".

El artículo también describe a Wade Hanicker, quien comenzó a cortar encimeras en Florida hace 15 años. Recordó el atractivo inicial de la artesanía: "Estás esculpiendo encimeras, les estás poniendo formas, arcos, curvas. Para mí se sentía más como una obra de arte ". Dijo que nunca imaginó que el polvo pudiera causar un daño catastrófico: "Nunca pensé que el polvo que estábamos creando me iba a hacer este tipo de daño". Hanicker describió el impacto en su vida familiar: "Lo que más me duele es las cosas que un padre espera hacer con sus hijos, poder jugar con ellos, eso me está siendo robado".

Estos relatos reflejan las experiencias de cientos de fabricantes en todo el país y refuerzan lo que los profesionales médicos han enfatizado durante años: la piedra artificial de sílice cristalina no puede ser fabricada de manera segura por trabajadores humanos.

Perspectiva de Brayton Purcell LLP

James Nevin, socio de Brayton Purcell LLP y líder nacional en litigios de silicosis de piedra artificial, dio la bienvenida a la atención nacional atraída por la investigación del New York Times.

"El New York Times ha llamado la atención nacional sobre una crisis que ha perjudicado a demasiadas familias trabajadoras. La evidencia científica y médica deja en claro que las losas de piedra artificial no pueden ser fabricadas de manera segura en encimeras por seres humanos que están vivos y respirando, y el profundo costo humano reflejado en los informes de hoy subraya la urgencia de este problema. Damos la bienvenida a este nivel de cobertura de una de las organizaciones de noticias más respetadas del mundo ".

Nevin agregó:

"Es vital que las experiencias de los trabajadores afectados y los hallazgos revisados por pares publicados por las autoridades médicas sigan siendo fundamentales en esta conversación. Sus voces resaltan la gravedad del daño asociado con la fabricación de piedras artificiales de sílice cristalina y la necesidad de una amplia conciencia pública para que las familias, las comunidades y los responsables políticos puedan comprender completamente lo que está en juego ".

Acerca de Brayton Purcell LLP

Brayton Purcell LLP es un bufete de abogados reconocido a nivel nacional con décadas de experiencia representando a personas que han desarrollado enfermedades graves como resultado de exposiciones tóxicas. El equipo consumado y dedicado de la firma sigue comprometido a abogar por las personas y familias perjudicadas por materiales peligrosos, incluida la piedra artificial de sílice cristalina, y garantizar que se escuchen sus historias.

El artículo completo del New York Times se puede encontrar aquí: Los cortadores de cuarzo están cayendo enfermos. Los fabricantes de encimeras quieren protección del Congreso.

Contacto para los medios:

Nolan Lowry

[email protected]

(415) 399-3107

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2389282/bp_blue_logo_Logo.jpg

FUENTE Brayton Purcell LLP