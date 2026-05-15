Brayton Purcell LLP llama la atención sobre el informe de video principal y capital que destaca la mortal crisis de silicosis de piedra artificial entre los canteros de California

NOVATO, California, 15 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Un informe de video recientemente publicado por Capital & Main está atrayendo una renovada atención pública a una grave y continua crisis de salud ocupacional que afecta a los cortadores de piedra de California: el aumento de la silicosis relacionada con la fabricación de encimeras de piedra artificial.

El video, titulado "La enfermedad pulmonar que está matando a los canteros de California", documenta el creciente número de trabajadores que han desarrollado una enfermedad pulmonar grave e irreversible después de cortar y terminar piedra artificial, un material de encimera que es al menos un 90 % de sílice cristalina. El video se puede ver aquí:

https://capitalandmain.com/the-lung-disease-thats-killing-california-stonecutters

Cuando la piedra artificial de sílice cristalina, también conocida como piedra de ingeniería o fabricada, se corta, se muele o se pule, libera partículas de sílice de tamaño nanométrico junto con otros pegamentos, tintes y resinas tóxicos conocidos como compuestos orgánicos volátiles (COV). Estas partículas se inhalan profundamente en los pulmones, donde causan cicatrices permanentes e insuficiencia respiratoria progresiva.

Los datos de salud pública citados en el informe Capital & Main muestran que California ha documentado cientos de casos de silicosis entre los trabajadores de fabricación de encimeras desde 2019, incluidas docenas de muertes y un número significativo de trasplantes de pulmón. Los funcionarios de salud han advertido que estas cifras probablemente subestiman el verdadero alcance de la enfermedad debido al retraso en el diagnóstico y la falta de informes.

"La silicosis es una enfermedad ocupacional devastadora sin cura", dice James Nevin de Brayton Purcell LLP. "El video de Capital & Main destaca el costo humano de la exposición a piedras artificiales y las consecuencias duraderas que esta enfermedad tiene para los trabajadores y sus familias".

La silicosis causa daño permanente al tejido pulmonar, lo que lleva a un empeoramiento progresivo de la dificultad para respirar y la insuficiencia respiratoria. A diferencia de las formas históricas de silicosis que se desarrollaron después de décadas de exposición, muchos casos de piedras artificiales involucran a trabajadores más jóvenes y un curso más agresivo de la enfermedad. Los avisos del Departamento de Salud Pública de California han informado que los trabajadores afectados a menudo son diagnosticados a los 40 años, y algunos mueren solo unos meses o años después.

El video de Capital & Main también examina el debate más amplio en torno a la fabricación de piedra artificial y si la exposición a su alto contenido de sílice se puede controlar de manera confiable en entornos de trabajo del mundo real. La experiencia internacional ha generado preocupaciones similares, con países como Australia que prohíben la piedra artificial después de documentar la enfermedad generalizada de los trabajadores.

Brayton Purcell LLP continúa siguiendo de cerca la investigación médica, los avisos de salud pública y los informes de investigación relacionados con la silicosis con cálculos artificiales. La empresa representa a personas con enfermedades pulmonares profesionales graves y sigue centrándose en aumentar la conciencia sobre los riesgos laborales prevenibles.

"Ningún trabajador debería tener que sacrificar su salud para ganarse la vida", agregó Nevin. "Una mayor conciencia es fundamental para que los trabajadores, los proveedores de atención médica y las familias reconozcan los riesgos y los síntomas lo antes posible".

Se alienta a los trabajadores que han cortado, molido, pulido, fabricado o instalado encimeras, particularmente piedras artificiales, a tomar en serio los síntomas respiratorios. Los signos comunes de silicosis pueden incluir dificultad para respirar, tos persistente, opresión en el pecho, fatiga y problemas respiratorios que empeoran progresivamente. La evaluación médica temprana y un historial de trabajo preciso son esenciales para el diagnóstico.

Las personas y familias afectadas por la silicosis asociada con la piedra artificial pueden tener opciones legales. Brayton Purcell LLP está disponible para hablar con los trabajadores y sus familias sobre sus circunstancias y los posibles próximos pasos.

Acerca de Brayton Purcell LLP

Brayton Purcell LLP es un bufete de abogados con sede en California con una larga historia de representación de personas con enfermedades pulmonares graves, incluida la silicosis y otras enfermedades ocupacionales. La firma se compromete a proporcionar una representación profesional y bien informada a los trabajadores y las familias que enfrentan condiciones de salud que alteran la vida.

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FUENTE Brayton Purcell LLP