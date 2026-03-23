Brayton Purcell LLP respondió hoy a los nuevos informes nacionales publicados por Capital & Main sobre el agravamiento de la crisis de silicosis en California

NOVATO, California, 23 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Brayton Purcell LLP respondió hoy a un nuevo informe nacional de Semantha Raquel Norris para Capital & Main, cuya investigación en profundidad documenta la creciente epidemia de silicosis que afecta a las personas que cortan, esmerilan y pulen piedra artificial de sílice cristalina (también conocida como piedra de ingeniería, piedra artificial o piedra manufacturada).

El material que está en el centro de esta creciente crisis sanitaria contiene al menos un 90% de sílice con partículas de sílice de tamaño nanométrico-, y el ~10% restante está compuesto por metales tóxicos, resinas y pegamentos, así como por otros compuestos orgánicos volátiles (COV). Durante la fabricación, estas partículas se incrustan profundamente en los pulmones y causan cicatrices sustanciales e irreversibles.

Las experiencias de los trabajadores resaltan la gravedad de la crisis

En su reportaje, Norris presenta a los lectores a Oscar, un fabricante de encimeras de Los Ángeles que pasó más de 15 años cortando, lijando y puliendo losas de piedra artificial de sílice cristalina antes de desarrollar graves dificultades respiratorias. Al reflexionar sobre el deterioro de su salud, Oscar declaró: "Mis pulmones ya no podían más. Estaban colapsando".

Su condición progresó rápidamente, dejándolo dependiente de oxígeno suplementario casi todo el día. Como explicó, "Necesitaba oxígeno casi día y noche porque no podía respirar. Ni siquiera podía ducharme porque me quedaba sin aire por completo".

Finalmente, Oscar tuvo que someterse a un trasplante doble de pulmón en 2024. Después de la cirugía, le dijo a Norris: "Gracias a Dios pudieron hacer el trasplante. [Pero] me imagino que es un proceso que nunca terminará".

Los profesionales médicos advierten sobre el rápido aumento de los casos

La investigación de Norris detalla cómo los médicos de todo California están diagnosticando la silicosis grave en personas mucho más jóvenes de lo que se había visto anteriormente. Un médico citado en el artículo describió un "fracaso colectivo" a la hora de valorar plenamente la rapidez con la que ha surgido esta enfermedad entre quienes trabajan con piedra artificial de sílice cristalina.

Otro profesional de la salud señaló que esta forma de silicosis es "un tipo de silicosis que no solemos observar en otros tipos de exposición al polvo de sílice", haciendo hincapié en la gravedad asociada a la fabricación de piedra artificial.

Los datos de California muestran el creciente impacto

Según los informes de Norris, California ha documentado cientos de casos confirmados de silicosis relacionados con la piedra artificial de sílice cristalina. El condado de Los Ángeles sigue siendo la región más afectada, y los casos continúan aumentando. Muchas de las personas diagnosticadas son hombres latinos que han pasado años trabajando en talleres de fabricación realizando tareas que exigen un gran esfuerzo físico y que, a menudo, carecen de acceso a exámenes médicos preventivos.

El artículo destaca que muchos trabajadores desconocían los peligros asociados con la fabricación de este material hasta que los síntomas se volvieron debilitantes.

Perspectiva de Brayton Purcell LLP

Brayton Purcell LLP continúa representando a personas que desarrollaron silicosis después de la exposición al trabajar con piedra artificial de sílice cristalina, un material extremadamente tóxico. La empresa reconoce el gran costo que esta enfermedad tiene para las familias afectadas.

"Los informes de Capital & Main llaman la atención a nivel nacional sobre la gravedad de esta epidemia", afirmó James Nevin, socio de Brayton Purcell LLP. "Los relatos personales que aparecen en el artículo destacan el profundo impacto humano detrás del creciente número de diagnósticos de una enfermedad perfectamente prevenible".

El artículo completo se puede encontrar en:

https://capitalandmain.com/my-lungs-had-nothing-left-inside-the-epidemic-killing-countertop-stonecutters

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FUENTE Brayton Purcell LLP