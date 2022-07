Brazílsky viceprezident Hamilton Mourão navštívil brazílsku továreň spoločnosti GWM, kde vysoko ocenil technológiu L.E.M.O.N. DHT

„Vstúpili sme do éry znalostnej ekonomiky. Technologický pokrok je teda to, čo bude v móde, pokiaľ ide o zvyšovanie HDP každej krajiny, a Brazília sa musí uberať týmto smerom. To vytvorí kvalitné pracovné miesta a prinesie viac inovácií. Dnes som tu videl budúcnosť," povedal Mourão.

V ten deň si tiež vyskúšal prototyp HAVAL H6 vybavený pohonnou jednotkou L.E.M.O.N. DHT a poskytol pozitívne pripomienky k vozidlu.

„Auto je úžasné. Nejde však len o elektrickú energiu. Ide o to, že zabudovaná technológia je špičková. Je v ňom oveľa viac ako len motor," povedal Mourão.

Pred touto aktivitou usporiadala spoločnosť GWM prostredníctvom priameho prenosu prvý mediálny salón o technológii L.E.M.O.N. DHT. Mnohé brazílske médiá prejavili veľké nadšenie a pozornosť tejto technológii.

„GWM je jedným z najväčších čínskych výrobcov súkromných automobilov s najlepšími hybridnými a elektrickými vozidlami na svete," uviedlo TAKATA Car Xperience, brazílske profesionálne médium na hodnotenie automobilov.

L.E.M.O.N. DHT je vysoko integrovaný, vysoko účinný, viacrežimový benzínovo-elektrický hybridný systém. Vďaka použitiu dvojmotorovej hybridnej technológie s účinným hybridným motorom udržiava táto technológia optimálnu rovnováhu medzi účinnosťou a výkonom pri rýchlostiach a v rôznych scenároch.

Vozidlo vybavené touto technológiou, ako napríklad model HAVAL H6 uvedený na thajský trh, dokáže vykonávať inteligentné prepínanie na základe scenára, čím dosahuje nielen nízku spotrebu paliva, ale aj vysoký výkon. V mestských prevádzkových podmienkach dokáže systém inteligentne prepínať medzi režimom EV a sériovým režimom, čo by mohlo viesť k zvýšeniu energetickej účinnosti. Aj pri vysokorýchlostných pracovných podmienkach budú motor, hnací motor a generátor pracovať spoločne pri plnom zaťažení, aby efektívne poháňali vozidlo.

Tieto modely môžu pokryť rôzne oblasti mobility, čo môže používateľom priniesť nižšiu spotrebu paliva, vyšší výkon a pohodlnejší zážitok z jazdy.

V súčasnosti už model HAVAL H6 vybavený systémom L.E.M.O.N. DHT zaznamenal na niektorých trhoch pozoruhodný objem predaja. Podľa thajského média Ai iT sa HAVAL H6 HEV v prvej polovici roka 2022 na thajskom trhu umiestnil na prvom mieste v kategórii kompaktných SUV NEV šesť mesiacov po sebe.

Očakáva sa, že v blízkej budúcnosti sa modely vybavené touto technológiou stretnú s viacerými globálnymi zákazníkmi na mnohých trhoch a ponúknu im úplne nový zážitok z jazdy, ktorý prináša futuristická technológia L.E.M.O.N. DHT.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1864641/Brazilian_Vice_President_Hamilton_Mour_o_Visits_GWM_s_Brazil_Factory__L_E_M_O_N__DHT_Wins_High_Prais.jpg

SOURCE GWM