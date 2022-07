Wiceprezydent Brazylii Hamilton Mourão odwiedza brazylijski zakład GWM, a technologia L.E.M.O.N. DHT zbiera pochwały

Nelita Michel, Burmistrz Iracemápolis, również brała udział w wizytacji. Na miejscu eksperci techniczni zaprezentowali gościom czołowe inteligentne technologie i rozwiązania z zakresu nowej energetyki GWM, szczególnie L.E.M.O.N. DHT. Następnie zespół GWM Brazil przedstawił kompleksowe wprowadzenie do planowania inwestycji i ogólnego układu GWM w Brazylii.

„Jesteśmy już w erze gospodarki opartej na wiedzy. To postęp technologiczny stanie się głównym motorem wzrostu PKB każdego kraju i Brazylia także powinna iść w tym kierunku. Przyczyni się to do utworzenia wysokiej jakości miejsc pracy i zwiększy poziom innowacji. Dziś zobaczyłem tutaj przyszłość" – powiedział Mourão.

Tego dnia wiceprezydent mógł także obejrzeć prototyp HAVAL H6 wyposażony w mechanizm napędowy L.E.M.O.N. DHT i przekazał swoje pozytywne uwagi na temat samochodu.

„To wspaniałe auto. Nie chodzi tylko o to, że jest elektryczne. Liczą się najnowocześniejsze technologie, które zamknięto w środku. To dużo więcej niż silnik" – powiedział Mourão.

Przed wizytacją, GWM zorganizował pierwszy salon medialny poświęcony technologii L.E.M.O.N. DHT transmitowany na żywo w internecie. Wiele brazylijskich mediów wykazało ogromny entuzjazm i zainteresowanie wobec tej technologii.

Według TAKATA Car Xperience, brazylijskiego medium zamieszczającego profesjonalne recenzje aut, „GWM jest jednym z największych w Chinach prywatnym producentem samochodów, który produkuje najlepsze na świecie pojazdy hybrydowe i elektryczne".

L.E.M.O.N. DHT to wysoce zintegrowany, wydajny, wielotrybowy benzynowo-elektryczny system hybrydowy. Opierając się na hybrydowej technologii dwusilnikowej z wydajnym silnikiem hybrydowym, technologia zapewnia optymalną równowagę efektywność-osiągi przy różnych prędkościach i warunkach drogowych.

Pojazd wyposażony w tę technologię, taki jak model HAVAL H6, który trafił na rynek w Tajlandii, może w inteligentny sposób przełączać napędy w oparciu o scenariusz drogowy, co pozwala uzyskać nie tylko niskie zużycie paliwa, ale także znakomite osiągi. W warunkach miejskich system może inteligentnie przełączać się pomiędzy trybem EV (w pełni elektryczny) a Series(elektryczny ze wsparciem), co pozwala zwiększyć efektywność wykorzystania mocy. Również w warunkach jazdy z dużą prędkością, silnik, człon napędowy i generator współdziałają przy pełnym obciążeniu, aby efektywnie zasilać pojazd.

Modele te radzą sobie w różnych scenariuszach jazdy, co pomaga obniżyć zużycie paliwa i zwiększyć moc, zapewniając większy komfort prowadzenia.

Już teraz samochód HAVAL H6 wyposażony w L.E.M.O.N. DHT może pochwalić się nadzwyczajnymi wynikami sprzedaży na niektórych rynkach. Według tajskiego koncernu medialnego Ai iT, wolumen sprzedaży HAVAL H6 HEV na rynku tajskim dał mu pierwsze miejsce w kategorii NEV (kompaktowy SUB) przez sześć miesięcy z rzędu w pierwszej połowie 2022 r.

W najbliższej przyszłości modele wyposażone w tę technologię trafią do konsumentów z całego świata na wielu rynkach, dzięki czemu będą mogli oni doświadczyć zupełnie nowych wrażeń z jazdy wynikających z zastosowania futurystycznej technologii L.E.M.O.N. DHT.

