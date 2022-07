Vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, visita fábrica da GWM no Brasil, e L.E.M.O.N. DHT recebe grandes elogios

Nelita Michel, prefeita de Iracemápolis, também participou da visita. No local, especialistas técnicos apresentaram as principais tecnologias inteligentes e de novas energias da GWM aos visitantes, principalmente a exclusiva DHT L.E.M.O.N. Em seguida, a equipe da GWM Brasil fez uma apresentação completa do planejamento de investimentos e configuração geral da GWM no Brasil.

"Entramos na era da economia do conhecimento. Portanto, o avanço tecnológico será a tendência em termos de aumentar o PIB de qualquer país, e o Brasil precisa avançar nessa direção. Isso gerará empregos de qualidade e trará mais inovação. Hoje eu vi o futuro aqui", disse Mourão.

No mesmo dia, ele também experimentou o protótipo do HAVAL H6, equipado com a transmissão DHT L.E.M.O.N. e teceu comentários positivos sobre o carro.

"O carro é maravilhoso. Mas não é só a questão elétrica. A questão é que a tecnologia embutida nele é tecnologia de ponta. Há muito mais do que o motor ali", disse Mourão.

Antes da visita, a GWM realizou a primeira comunicação de imprensa sobre a DHT L.E.M.O.N. por transmissão ao vivo. Muitos veículos de comunicação brasileiros mostraram grande entusiasmo e atenção a essa tecnologia.

"A GWM é uma das maiores fabricantes de veículos particulares da China, com os melhores veículos híbridos e elétricos do mundo", comentou a TAKATA Car Xperience, meio de comunicação brasileiro profissional de avaliação de automóveis.

A DHT L.E.M.O.N. é um sistema híbrido gasolina-elétrico multimodo altamente integrado e de alta eficiência. Adotando tecnologia híbrida de motor duplo com um eficiente motor híbrido, a tecnologia mantém o equilíbrio ideal entre eficiência e desempenho em velocidades e em cenários.

O veículo equipado com a tecnologia, como o modelo HAVAL H6 lançado no mercado da Tailândia, pode realizar comutação inteligente baseada em cenários, o que oferece não só baixo consumo de combustível, mas também alto desempenho. Em condições urbanas de funcionamento, o sistema pode alternar de forma inteligente entre o modo VE e o modo de série, o que pode resultar em eficiência energética. Além disso, em condições de funcionamento em alta velocidade, o motor, o motor de condução e o gerador trabalharão juntos em carga total para alimentar o veículo de forma eficiente.

Esses modelos podem atender a uma variedade de cenários de mobilidade, oferecendo aos usuários menor consumo de combustível, potência mais forte e uma experiência de condução mais confortável.

Atualmente, o HAVAL H6, equipado com a DHT L.E.M.O.N. já comemorou um volume de vendas notável em alguns mercados. De acordo com o veículo de comunicação tailandês Ai iT, o volume de vendas do HAVAL H6 HEV ficou em primeiro lugar na categoria de SUV compacto movido a novas energias por seis meses consecutivos no primeiro semestre de 2022 no mercado da Tailândia.

No futuro próximo, estima-se que os modelos equipados com essa tecnologia atendam a mais consumidores globais em muitos mercados, oferecendo a eles uma nova experiência de condução proporcionada pela futurista DHT L.E.M.O.N.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1864831/Brazilian_Vice_President_Hamilton_Mour_o_Visits_GWM_s_Brazil_Factory__L_E_M_O_N__DHT_Wins_High_Prais.jpg

FONTE GWM

