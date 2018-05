Brigade Electronics: Veiligheid van grote machines en voertuigen - fatale ongelukken beperken en medewerkers beschermen

HAMILTON, Ontario, May 25, 2018 /PRNewswire/ --

Een van de meest algemene oorzaken van letsel of fatale ongelukken onder bouwarbeiders zijn aanrijdingen met grote machines. Medewerkers in de bouw lopen zelfs twee keer zoveel letselrisico dan werknemers in andere beroepen. Uit Europees onderzoek blijkt dat er in 2017 in de bouw, transport- en productiesector en de landbouw meer dodelijke ongelukken op het werk werden gemeld dan in alle andere sectoren bij elkaar.

Grote voertuigen en rijdend materieel zoals graafmachines en kiepwagens zijn vaak moeilijk om veilig te besturen. Vanwege beperkt zicht en meerdere complexe dode hoeken zijn gevaren of voetgangers niet altijd goed zichtbaar - vooral als de bestuurder op een hoge plaats zit. Daarnaast maken moeilijke werkomstandigheden, gevaarlijk terrein en slecht weer het probleem alleen maar erger.

Onderzoek heeft uitgewezen dat 40% van de dodelijke ongelukken in steengroeven wordt veroorzaakt door rijdende voertuigen en dat 70% van de aanrijdingen bij lage snelheid aan slecht zicht te wijten is. Technologie, zoals achteruitkijkcamera's, speelt een cruciale rol in het verbeteren van de veiligheid. Maar dergelijke systemen zijn geen nieuw concept. Er zijn speciaal ontwikkelde, kosteneffectieve oplossingen nodig om te voldoen aan de complexe vereisten in deze sector.

In 2017 besloot Brigade Electronics, wereldleider op het gebied van voertuigveiligheid, een oplossing voor dit probleem te ontwikkelen. Huib Slijkhuis - Brigade Electronics Nederland - zegt hierover:

"Veiligheid op het bouwterrein is van het grootste belang en eliminatie van dode hoeken door middel van radarsystemen is een van de meest effectieve manieren om aanrijdingen te voorkomen. Enkelvoudige radarsystemen bieden echter niet altijd de benodigde detectie en meerdere radarsystemen met talrijke displays zijn lastig en leiden bestuurders alleen maar af. Wij wilden hier iets aan doen."

Het resultaat was Backsense®-netwerkradar. Huib vervolgt:

"Hiermee kunnen maximaal acht sensoren aan elkaar worden gekoppeld om alle dode hoeken rondom een machine te dekken. De object-detectiegegevens worden via een CAN-gateway op bedieningspanelen in het voertuig weergegeven. Elke aangesloten radarsensor krijgt een unieke ID en zendt met gebruik van Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) gegevens over maximaal acht objecten uit, om valse alarmen tot een minimum te beperken. Objecten kunnen in een halve seconde binnen een straal van 30 meter lang en 10 meter breed worden gedetecteerd.

"Omdat Backsense®-netwerkradar zeer gedetailleerd kan worden geconfigureerd en flexibel is, wordt de veiligheid aanzienlijk verbeterd en kan het systeem aan het voertuig worden aangepast zonder dat daarvoor meerdere monitoren vereist zijn."