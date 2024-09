Britische und europäische Kleinunternehmer bringen CoCo Bubble Tea auf neue Höhen

Von der allerersten Filiale in Deutschland bis hin zu einem neuen Geschäft in einem spanischen Einkaufszentrum – die wachsende Unterstützung der Bubble Tea-Marke für Single-Store-Partner schafft wertvolle Geschäftsmöglichkeiten in der Region und treibt gleichzeitig ihre eigene Expansion voran.

BIRMINGHAM, 20. September 2024 /PRNewswire/ -- Nachdem das Premium Bubble Tea Franchise CoCo Bubble Tea bereits Anfang des Jahres Partnerschaften mit einzelnen Filialen angeboten hat, kündigt es nun wichtige Meilensteine in Europa und Großbritannien an, zusammen mit regionalen Verbesserungen der Lieferkette, um die Partner weiter zu unterstützen. Um Unternehmern zu helfen, alles, was CoCo Franchise-Partnern bietet, zu verstehen und zu nutzen, wird die Marke am 4. und 5. Oktober in Birmingham, UK, an der The National Franchise Exhibition teilnehmen (Stand T40).

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.coco-tea.com/Franchise

„CoCo tut so viel wie möglich für unser Franchisenehmer-Netzwerk, und unsere Partner in Europa und Großbritannien waren phänomenal", kommentiert Kody Wong, Direktor für Geschäftsentwicklung bei CoCo Bubble Tea. „Ihr Engagement und ihre Leidenschaft für Bubble Tea haben zu einer Reihe von Neuerungen in der Region geführt, und wir haben darauf reagiert, indem wir hart daran gearbeitet haben, die Lieferketten weiter zu optimieren und die Kosten zu senken.

Ausgezeichnet für einen partnerorientierten Ansatz

CoCo zeichnet sich in der Branche dadurch aus, dass es sich auf den langfristigen Erfolg der Franchisepartner konzentriert und den Support kontinuierlich verbessert. Im März 2024 hat CoCo erstmals Franchise-Partnerschaften mit einzelnen Geschäften für Einzelunternehmer in Europa und im Vereinigten Königreich angeboten und gleichzeitig regionale Lieferkanäle und Schulungsprogramme ausgebaut.

Kürzlich hat die Marke die Lieferketteninfrastruktur in der Region weiter ausgebaut, um die Gewinnspannen für die Partner zu maximieren. Dazu gehört auch die Einrichtung eines eigenen regionalen Lagers, um die Lieferzeiten für Materialien zu minimieren.

Single-Store-Partner treiben Wachstum und Lokalisierung voran

Der europäische Markt für Bubble Tea wird bis 2032 voraussichtlich mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 8 % wachsen, und CoCo's Single-Store-Partner helfen der Marke, dieses Wachstum zu nutzen. Seit dem Umzug von CoCo im März haben die Märkte in Europa und im Vereinigten Königreich wichtige Meilensteine des Wachstums erreicht. Dazu gehört die Eröffnung neuer Geschäfte in:

Glasgow

Rom

Antwerpen

Valencia

Granada

Der allererste CoCo Bubble Tea Shop in Deutschland

Eine neue Filiale in Spanien stieß bei ihrer Eröffnung in einem spanischen Einkaufszentrum auf reges Interesse bei den Anwohnern, was zeigt, dass sich die CoCo Bubble Tea-Läden nahtlos in die europäische Umgebung integrieren lassen. Mit ihrerm umfangreichen Menü und ihren Forschungs- und Entwicklungskapazitäten kann sich die Marke problemlos an jeden Verbrauchergeschmack, jede Kultur und jede Gemeinschaft anpassen. Darüber hinaus zeigen die jüngsten Eröffnungen in Spanien, wie die Geschäfte der Marke den Verbrauchern einen Mehrwert bieten und gleichzeitig das Wachstum der lokalen Wirtschaft und Unternehmen fördern.

Warum eine Partnerschaft mit CoCo

CoCo Bubble Tea arbeitet mit einem Franchise-Geschäftsmodell und investiert stark in die Unternehmer, mit denen es zusammenarbeitet, um Geschäfte zu eröffnen. Mit über 5000 Geschäften weltweit kombiniert CoCo seine hohe Markenbekanntheit mit umfassender Unterstützung in der Lieferkette, bei Schulungsprogrammen und in anderen Bereichen, um den langfristigen Erfolg seiner Franchisepartner zu gewährleisten.

Für weitere Informationen besuchen Sie CoCo auf der National Franchise Exhibition am 4. und 5. Oktober in Birmingham, UK (The National Exhibition Centre) am Stand T40 .

Informationen zu CoCo Bubble Tea

CoCo Bubble Tea hat sich zum Ziel gesetzt, eine vielfältige und nachhaltige Gemeinschaft für seine Verbraucher zu schaffen, indem es visuell erfrischende Produkte anbietet. Wir sind nach wie vor eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen und suchen unternehmungslustige Partner, die sich dem CoCo Bubble Tea-Franchisenetz anschließen möchten. Besuchen Sie die offizielle Website von CoCo Bubble Tea und bewerben Sie sich jetzt.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.coco-tea.com/.

