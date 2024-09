Majitelé malých podniků ve Velké Británii a Evropě posouvají CoCo Bubble Tea do nových výšin

Od úplně první prodejny v Německu až po nový obchod otevřený v místním španělském obchodním centru – rozšiřující se podpora značky bubble tea pro single-store partnery vytváří cenné obchodní příležitosti v regionu a zároveň podporuje vlastní expanzi.

BIRMINGHAM, 20. září 2024 /PRNewswire/ – Poté, co franšíza prémiového bubble tea CoCo Bubble Tea na začátku letošního roku zpřístupnila single-store partnerství, oznamuje významné milníky v Evropě a ve Velké Británii spolu s vylepšením regionálního dodavatelského řetězce, které má partnerům zajistit další pomoc. Aby se podnikatelé mohli seznámit se vším, co společnost CoCo franšízovým partnerům nabízí, zúčastní se značka 4. a 5. října výstavy The National Franchise Exhibition v Birminghamu ve Velké Británii(stánek T40).

„Společnost CoCo dělá maximum pro naši síť franšízantů a naši partneři v Evropě i Velké Británii jsou naprosto fenomenální," okomentoval situaci Kody Wong, ředitel pro rozvoj podnikání společnosti CoCo Bubble Tea. „Jejich odhodlání a vášeň pro bubble tea vedly k řadě ,prvenství' v regionu, na což jsme reagovali tvrdou prací na dalším zefektivnění dodavatelských řetězců a řízení nákladů."

Vyznačuje se přístupem zaměřeným na partnery

Společnost CoCo v oboru vyniká tím, že se zaměřuje na dlouhodobý úspěch franšízových partnerů a neustále zlepšuje podporu. V březnu 2024 společnost CoCo poprvé zpřístupnila franšízová single-store partnerství jednotlivým podnikatelům v Evropě i Velké Británii a zároveň rozšířila zásobovací kanály a školicí programy určené speciálně pro jednotlivé regiony.

Nedávno značka rovněž rozšířila infrastrukturu dodavatelského řetězce v regionu, aby maximalizovala marže pro partnery. To zahrnuje zřízení specializovaného regionálního skladu, aby se minimalizovala doba přepravy materiálů.

Single-store partneři podporující růst a lokalizaci

Předpokládá se, že evropský trh s bubble tea poroste tempem CAGR 8 % do roku 2032, a single-store partneři společnosti CoCo pomáhají značce tento růst využít. Od březnového kroku společnosti CoCo dosáhly evropské a britské trhy významných milníků na poli růstu. Patří mezi ně otevření nových prodejen v následujících městech:

Glasgow

Řím

Antverpy

Valencie

Granada

Úplně první obchod CoCo Bubble Tea v Německu

Jedna z nových prodejen ve Španělsku se po otevření v místním španělském obchodním centru setkala se značným zájmem místních obyvatel, což dokazuje schopnost prodejen CoCo Bubble Tea bez problémů se začlenit do evropských lokalit. Díky rozsáhlé nabídce a možnostem výzkumu a vývoje se značka snadno přizpůsobí jakémukoli vkusu, kultuře i komunitě. Nedávné otevření prodejen ve Španělsku navíc ukazuje, jak prodejny této značky přinášejí spotřebitelům hodnotu a zároveň podporují růst místních ekonomik a podniků.

Proč se stát partnerem společnosti CoCo

Společnost CoCo Bubble Tea, která funguje na základě franšízového obchodního modelu, hluboce investuje do podnikatelů, s nimiž spolupracuje při otevírání prodejen. Společnost CoCo, která se po celém světě pyšní více než 5000 prodejnami, spojuje vysoké povědomí o své značce s komplexní podporou v oblasti dodavatelského řetězce, školicích programů a dalších oblastí, s cílem zajistit dlouhodobý úspěch svých franšízových partnerů.

Další informace získáte na stánku T40 společnosti CoCo na výstavě The National Franchise Exhibition, která se koná 4. a 5. října v Birminghamu ve Velké Británii (The National Exhibition Centre).

O společnosti CoCo Bubble Tea

Cílem společnosti CoCo Bubble Tea je budovat rozmanitou a udržitelnou komunitu pro své spotřebitele skrze vizuálně osvěžující výrobky. Nadále jsme jednou z nejrychleji rostoucích společností a hledáme podnikavé partnery, kteří by se připojili k franšízovým sítím CoCo Bubble Tea. Proces přihlášení můžete zahájit na oficiálních webových stránkách společnosti CoCo Bubble Tea.

