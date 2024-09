Les propriétaires de petites entreprises du Royaume-Uni et d'Europe donnent une nouvelle dimension à CoCo Bubble Tea

Qu'il s'agisse de son tout premier magasin en Allemagne ou d'une nouvelle boutique ouverte dans un centre commercial en Espagne, le soutien croissant qu'apporte la marque de thé aux perles aux partenaires à magasin unique crée de précieuses opportunités commerciales dans la région tout en stimulant sa propre expansion.

BIRMINGHAM, 20 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Après avoir rendu les partenariats à magasin unique disponibles plus tôt cette année, la franchise de thé aux perles haut de gamme CoCo Bubble Tea annonce des progrès importants en Europe et au Royaume-Uni, ainsi que des améliorations de la chaîne d'approvisionnement régionale pour aider davantage les partenaires. Pour aider les entrepreneurs à comprendre et à accéder à tout ce que CoCo offre aux partenaires de la franchise, la marque participera à The National Franchise Exhibition les 4 et 5 octobre à Birmingham, au Royaume-Uni (stand T40).

« CoCo fait le maximum pour son réseau de franchisés, et nos partenaires en Europe et au Royaume-Uni ont été phénoménaux », commente Kody Wong, directeur du développement commercial chez CoCo Bubble Tea. « Leur dynamisme et leur passion pour le thé aux perles ont donné lieu à un certain nombre de "premières" pour la région, et nous avons répondu en retour en travaillant dur pour rationaliser davantage les chaînes d'approvisionnement et gérer les coûts. »

Reconnue pour son approche centrée sur le partenaire

CoCo se distingue dans le secteur en privilégiant la réussite à long terme des partenaires franchisés et en améliorant continuellement l'assistance. En mars 2024, CoCo a pour la première fois mis à la disposition des entrepreneurs individuels d'Europe et du Royaume-Uni des partenariats de franchise à magasin unique, tout en développant des canaux d'approvisionnement et des programmes de formation dédiés à chaque région.

Récemment, la marque a encore renforcé l'infrastructure de la chaîne d'approvisionnement dans la région afin de maximiser les marges des partenaires. Il s'agit notamment de mettre en place un entrepôt régional spécialisé afin de réduire les délais d'expédition de produits.

Les partenaires à magasin unique, moteurs de la croissance et de la localisation

Le marché européen du thé aux perles devrait parvenir à un taux de croissance annuel moyen de 8 % jusqu'en 2032, et les partenaires à magasin unique de CoCo aident la marque à tirer parti de cette croissance. Depuis le déploiement de CoCo en mars, les marchés européens et britanniques ont franchi des étapes importantes de croissance. Il s'agit notamment de l'ouverture de nouveaux magasins à Glasgow, Rome, Anvers, Valence et Grenade.

Glasgow

Rome

Anvers

Valence

Grenade

La première boutique de CoCo Bubble Tea a été ouverte en Allemagne

L'ouverture d'un nouveau magasin en Espagne dans un centre commercial local a suscité un vif intérêt de la part des populations environnantes, ce qui démontre la capacité des boutiques CoCo Bubble Tea à s'intégrer harmonieusement dans les lieux de vie européens. Grâce à son menu varié et à ses capacités de recherche et de développement, la marque peut facilement s'adapter aux goûts des consommateurs, à leur culture et à leur communauté. En outre, les récentes ouvertures en Espagne montrent que les magasins de la marque apportent de la valeur aux consommateurs tout en favorisant la croissance des économies et des entreprises locales.

Pourquoi devenir partenaire de CoCo ?

Fonctionnant selon un modèle de franchise, CoCo Bubble Tea est fortement engagée auprès des entrepreneurs avec lesquels elle s'associe pour ouvrir des boutiques. Comptant plus de 5 000 magasins dans le monde, CoCo associe la notoriété de sa marque à un soutien complet tout au long de la chaîne d'approvisionnement, des programmes de formation et dans d'autres domaines afin de garantir le succès à long terme de ses partenaires franchisés.

Pour plus d'informations, rejoignez CoCo sur le stand T40 à la National Franchise Exhibition les 4 et 5 octobre à Birmingham, au Royaume-Uni (The National Exhibition Centre).

À propos de CoCo Bubble Tea

CoCo Fresh Tea & Juice vise à créer une communauté diversifiée et durable pour ses consommateurs en fournissant des produits visuellement rafraîchissants. Nous continuons d'être l'une des entreprises à la croissance la plus rapide et nous recherchons des partenaires entreprenants pour rejoindre les réseaux de franchises CoCo Bubble Tea Consultez le site officiel de CoCo Bubble Tea et commencez à postuler dès maintenant.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.coco-tea.com/.

