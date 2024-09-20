Британские и европейские владельцы малого бизнеса возносят CoCo Bubble Tea на новую высоту

От своего первого в истории магазина в Германии до нового магазина, открытого в местном испанском торговом центре, растущая поддержка бренда бабл-ти для партнеров с отдельными магазинами создает ценные бизнес-возможности в регионе, одновременно стимулируя собственное расширение.

БИРМИНГЕМ, 20 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- После создания партнерств с отдельными магазинами в начале этого года франчайзинговая компания CoCo Bubble Tea объявила о важных достижениях в Европе и Великобритании, а также о совершенствовании региональной цепочки поставок для дальнейшего содействия партнерам. Чтобы помочь предпринимателям понять и получить доступ ко всему, что CoCo предлагает партнерам по франшизе, бренд посетит Национальную выставку франчайзинга 4-5 октября в Бирмингеме, Великобритания (стенд T40).

Чтобы узнать больше: https://www.coco-tea.com/Franchise

CoCo Bubble Tea in Franchise Expo

«CoCo делает все возможное для нашей франчайзинговой сети, и наши партнеры в Европе и Великобритании были феноменальными, — прокомментировал Коди Вонг (Kody Wong), директор по развитию бизнеса CoCo Bubble Tea. — Их энергия и любовь к бабл-ти привели к ряду новшеств для региона, и мы ответили тем же, упорно работая над дальнейшей оптимизацией цепочек поставок и снижением затрат».

Отличается партнерским подходом

CoCo выделяется в отрасли, фокусируясь на долгосрочном успехе партнеров по франшизе и постоянно улучшая поддержку. В марте 2024 года компания CoCo впервые сделала франчайзинговые партнерства с отдельными магазинами доступными для индивидуальных предпринимателей в Европе и Великобритании, а также расширила региональные каналы поставок и учебные программы.

В последнее время бренд еще больше расширил инфраструктуру цепочки поставок в регионе, чтобы максимизировать прибыль для партнеров. Это включает в себя создание специального регионального склада для минимизации времени доставки материалов.

Партнеры с отдельными магазинами стимулируют рост и локализацию

Прогнозируется, что рынок бабл-ти в Европе будет расти с совокупным годовым темпом роста 8% до 2032 года, и партнеры CoCo с отдельными помогают бренду использовать этот рост. С момента изменений CoCo в марте европейский и британский рынки достигли крупных этапов роста. К ним относится открытие новых магазинов в таких городах:

Глазго

Рим

Антверпен

Валенсия

Гранада

Первый в Германии магазин CoCo Bubble Tea

На примере одного нового магазина в Испании, после открытия в местном испанском торговом центре, магазин был встречен со значительным интересом со стороны местных жителей, демонстрируя способность магазинов CoCo Bubble Tea легко интегрироваться в европейские регионы. Благодаря обширному меню и возможностям исследований и разработок бренд может легко адаптироваться к любым вкусам, культуре и сообществу потребителей. Кроме того, недавние открытия в Испании показывают, как магазины бренда приносят пользу потребителям, а также способствуют росту местной экономики и бизнеса.

Зачем сотрудничать с CoCo

Работая с бизнес-моделью франшизы, CoCo Bubble Tea тесно сотрудничает с предпринимателями-партнерами при открытии магазинов. Имея более 5000 магазинов по всему миру, CoCo сочетает в себе высокую узнаваемость бренда с всесторонней поддержкой в цепочке поставок, программах обучения и других областях, чтобы обеспечить долгосрочный успех своих партнеров по франшизе.

Для получения дополнительной информации присоединяйтесь к CoCo на стенде T40 на Национальной выставке франчайзинга 4-5 октября в Бирмингеме, Великобритания (Национальный выставочный центр).

О CoCo Bubble Tea

CoCo Bubble Tea стремится создать разнообразное и устойчивое сообщество для своих потребителей, предоставляя визуально освежающие продукты. Мы продолжаем оставаться одной из самых быстрорастущих компаний и ищем предприимчивых партнеров для присоединения к франчайзинговым сетям CoCo Bubble Tea. Посетите официальный сайт CoCo Bubble Tea и подайте заявку прямо сейчас.

Дополнительную информацию см. на сайте https://www.coco-tea.com/.

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