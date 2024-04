Brock Purdy es la estrella del esfuerzo Toyota por desplegar una alfombra roja para cada selección del draft de la NFL, desde la primera hasta última ronda

El "Socio Automotriz Oficial de la NFL" presenta una campaña con el tema del Draft dedicada al Toyota Crown Signia y a la celebración de la próxima generación de superestrellas

PLANO, Texas, 22 de abril de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Toyota Motor North America presentó hoy una campaña de contenido protagonizada por Brock Purdy y centrada en el Draft de la NFL 2024 y el flamante Toyota Crown Signia 2025.

Toyota presentará a Purdy en un anuncio publicitario nacional mientras el socio automotriz oficial de la NFL le da la bienvenida a una nueva generación de superestrellas del Draft. Esta campaña marca el primer anuncio nacional que Purdy realiza con Toyota.

Brock Purdy es la estrella del esfuerzo de Toyota por desplegar una alfombra roja para cada selección del draft de la NFL, desde la primera hasta última ronda

La campaña de Toyota capturará el espíritu de los momentos inesperados del Draft de la NFL de las siguientes maneras:

Presentación del contenido en la alfombra roja: Toyota celebrará la llegada de una nueva generación de superestrellas cuando Jazlyn "Jazzy" Guerra, de 13 años, presente una serie de contenido en vivo en la que entrevista a los mejores prospectos del Draft del año. La marca actuará como patrocinador oficial de la "Alfombra Roja del Draft de la NFL 2024 presentada por Toyota". Guerra presentará contenido en vivo en sus canales "Jazzy's World TV" desde la noche inaugural del Draft, el 25 de abril. Brock Purdy hará un cameo en un avance que presentará la serie de contenido en vivo. El 27 de abril, Guerra pasará de la alfombra roja al podio al anunciar una selección del Día 3 en el escenario del Draft de la NFL en Detroit, Michigan .

Toyota celebrará la llegada de una nueva generación de superestrellas cuando Jazlyn "Jazzy" Guerra, de 13 años, presente una serie de contenido en vivo en la que entrevista a los mejores prospectos del Draft del año. La marca actuará como patrocinador oficial de la "Alfombra Roja del Draft de la NFL 2024 presentada por Toyota". Guerra presentará contenido en vivo en sus canales "Jazzy's World TV" desde la noche inaugural del Draft, el 25 de abril. hará un cameo en un avance que presentará la serie de contenido en vivo. El 27 de abril, Guerra pasará de la alfombra roja al podio al anunciar una selección del Día 3 en el escenario del Draft de la NFL en . Anuncio de Toyota Crown Signia protagonizado por Purdy: El anuncio, titulado "Purdy Good Advice", muestra a Purdy dando consejos poco serios a los nuevos jugadores que ingresan al Draft de la NFL. El Toyota Crown Signia se muestra en el contenido. El anuncio de 30 segundos se reproducirá en canales lineales, de streaming y sociales, incluyendo las transmisiones durante la presentación de la NFL Network del Draft de la NFL 2024 (del 25 al 27 de abril). Purdy también hará un cameo en un avance en el que se promociona el contenido social de la marca para el Draft de la NFL.

El anuncio, titulado "Purdy Good Advice", muestra a Purdy dando consejos poco serios a los nuevos jugadores que ingresan al Draft de la NFL. El Toyota Crown Signia se muestra en el contenido. El anuncio de 30 segundos se reproducirá en canales lineales, de streaming y sociales, incluyendo las transmisiones durante la presentación de la NFL Network del Draft de la NFL 2024 (del 25 al 27 de abril). Purdy también hará un cameo en un avance en el que se promociona el contenido social de la marca para el Draft de la NFL. Experiencia del Draft de la NFL 2024 en Detroit : Toyota organizará del 25 al 27 de abril una participación para los fanáticos al estilo pasaporte dentro del festival para fanáticos de la NFL. Se invitará a los fanáticos a seleccionar nuevas estrellas para su lista utilizando cinco vehículos Toyota: Tacoma 2024, Toyota Crown Signia 2025, Land Cruiser 2024, Camry 2025 y 4Runner 2025, recientemente lanzado. La entrada es gratuita y los detalles de la NFL Draft Experience se pueden encontrar en NFL.com.

"He estado conduciendo un Toyota desde mi temporada de novato en la NFL, por lo que esta campaña publicitaria del Draft de la NFL marca un hito para mí al estar en un anuncio publicitario nacional de la marca", dijo Purdy. "Me siento honrado cuando la gente me dice que encuentran inspirador el comienzo de mi viaje en la NFL, y siempre estaré agradecido por haber sido seleccionado y por las personas y organizaciones que me han apoyado a lo largo del camino".

"Toyota cree en celebrar a la próxima generación de superestrellas, por lo que estamos emparejando a Brock Purdy, de 24 años, con Jazzy Guerra, una dinamo de contenidos de 13 años, en la celebración de alcanzar tus sueños a través del Draft de la NFL", dijo Michael Tripp, vicepresidente del grupo de marketing de la división Toyota. "Estamos orgullosos de presentar a Brock en una campaña nacional que destaca su ascenso desde la última elección en el Draft hace dos años para convertirse en el modelo a seguir para la próxima generación de cazadores de sueños como Jazzy".

"Que Toyota patrocine la alfombra roja en el Draft de la NFL y me pase el micrófono para conducir el espectáculo dice mucho sobre su confianza y apoyo en la próxima generación de personas influyentes", dijo Jazlyn Guerra. "Este es un gran momento para una chica de Bushwick, Brooklyn (Nueva York), pero no es nothing que no pueda manejar y espero que inspire a otros a perseguir sus sueños".

Purdy fue elegido con la selección final, 262, en el Draft de la NFL 2022. Desde entonces, el jugador de 24 años ha ayudado a guiar a un equipo de San Francisco a ganar en más del 80 % de los partidos en los que ha sido titular desde que ingresó a la liga.

En febrero pasado, Toyota anunció que Purdy firmó para convertirse en socio nacional de contenido en plataformas digitales y lineales, así como en experiencias diseñadas para involucrar a los fanáticos y a los concesionarios de Toyota. Antes de la temporada 2023, Purdy firmó un acuerdo para aparecer en los esfuerzos publicitarios regionales de Toyota en televisión y redes sociales para los concesionarios de Toyota del norte de California.

Con un guiño al pasado y una mirada hacia el futuro, Toyota anunció recientemente el debut norteamericano del primer Toyota Crown Signia el otoño pasado. Durante casi 70 años de historia de Toyota, el nombre Toyota Crown se ha convertido en sinónimo de calidad y sofisticación entre los vehículos Toyota. Como segundo vehículo en la línea Toyota Crown de EE. UU., el Crown Signia 2025 agregará una nueva dimensión a la leyenda actual, brindando a los clientes norteamericanos una conducción elevada y una calidad superior en un elegante paquete crossover.

Toyota (NYSE:TM) forma parte del tejido cultural de Norteamérica desde hace más de 65 años, y está comprometida con el avance de la movilidad sostenible de nueva generación a través de nuestras marcas Toyota y Lexus, además de nuestros más de 1,800 concesionarios.

Toyota emplea directamente a más de 63,000 personas en Norteamérica, quienes contribuyen al diseño, ingeniería y ensamblaje de casi 47 millones de automóviles y camionetas en nuestras 13 plantas de fabricación. Para 2025, la 14.ª planta de Toyota en Carolina del Norte comenzará a fabricar baterías automotrices para vehículos eléctricos. Con más vehículos eléctricos en carretera que cualquier otro fabricante de automóviles, Toyota actualmente ofrece 27 opciones eléctricas.

La Liga Nacional de Fútbol Americano es la liga deportiva más popular de Estados Unidos y está compuesta por 32 franquicias que compiten cada año para ganar el Super Bowl, el evento deportivo anual más grande del mundo. Fundada en 1920, la NFL desarrolló el modelo de la exitosa liga deportiva moderna, que incluye distribución nacional e internacional, amplio reparto de ingresos, excelencia competitiva y franquicias sólidas en todo el país.

