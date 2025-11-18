BrowserStack dévoile un agent d'autoréparation alimenté par l'IA pour maintenir les constructions vertes

DUBLIN, 18 novembre 2025 /PRNewswire/ -- BrowserStack , première plateforme mondiale de test de logiciels, a annoncé aujourd'hui son agent d'autoréparation , qui identifie et corrige automatiquement les localisateurs cassés pendant l'exécution des tests, s'attaquant ainsi à l'un des points de friction les plus coûteux de la livraison de logiciels modernes.

Chaque fois qu'un développeur apporte des améliorations à l'interface utilisateur ou déploie des fonctionnalités, les équipes d'ingénieurs sont confrontées à une perte de productivité invisible : des localisateurs cassés qui interrompent les constructions et bloquent les déploiements. Les équipes passent en moyenne 15 minutes à réparer chaque localisateur défectueux, et certaines organisations perdent jusqu'à la moitié de leur temps d'assurance qualité à effectuer des tests de maintenance au lieu de créer de nouvelles fonctionnalités.

« Lorsqu'une simple modification de l'interface utilisateur interrompt des dizaines de tests et bloque les déploiements, l'automatisation devient un handicap plutôt qu'un atout », a déclaré Nakul Aggarwal, directeur technique et cofondateur de BrowserStack. « Notre agent d'autoréparation élimine ces frictions en détectant et remédiant aux défaillances des localisateurs dès leur apparition, ce qui permet aux bâtiments de rester verts et aux équipes d'être productives. »

Cette solution marque un tournant fondamental dans la manière dont l'automatisation des tests gère le changement. Plutôt que de procéder à une intervention manuelle après chaque mise à jour de l'interface utilisateur, elle s'adapte automatiquement, identifiant et remédiant aux défaillances tout en maintenant la fiabilité dont les équipes ont besoin, qui sont alors capables de :

Identifier les éléments avec précision à l'aide d'un localisateur adapté au contexte

à l'aide d'un localisateur adapté au contexte Prévenir les défaillances du pipeline grâce à une remédiation en cours d'exécution qui s'adapte instantanément aux modifications de l'interface utilisateur

grâce à une remédiation en cours d'exécution qui s'adapte instantanément aux modifications de l'interface utilisateur Maintenir la visibilité et la confiance avec des journaux de guérison transparents montrant comment les localisateurs ont été réparés

avec des journaux de guérison transparents montrant comment les localisateurs ont été réparés Guérison en deux phases qui remédie instantanément aux défaillances et propose automatiquement des mises à jour permanentes du code

Prenant en charge des outils d'automatisation populaires tels que Selenium, Playwright et Appium pour tester les applications web et mobiles, l'agent d'autoréparation a aidé les équipes à réduire de 40 % les échecs de construction d'automatisation. Contrairement aux solutions de type boîte noire, il fournit des journaux transparents permettant aux équipes d'avoir une visibilité totale sur le comportement de guérison à chaque exécution de test.

Disponible dès maintenant sur Automate , App Automate et Low-Code Automation , l'agent d'autoréparation souligne la mission plus large de BrowserStack : pour s'attaquer à l'ensemble des échecs involontaires des tests et rendre l'automatisation des tests véritablement autonome.

À propos de BrowserStack

BrowserStack est la principale plateforme mondiale de test de logiciels alimentée par l'IA, conçue pour permettre aux développeurs et aux équipes chargées de l'assurance de la qualité de fournir rapidement des logiciels de qualité. Plus de 50 000 équipes, comme celles d'Amazon, de Microsoft ou de NVIDIA, font confiance à BrowserStack pour effectuer plus de trois millions de tests chaque jour dans 21 centres de données mondiaux. La plateforme leur propose un accès instantané à plus de 30 000 appareils et navigateurs réels.

Fondé en 2011, BrowserStack est une société privée soutenue par Accel, Bond et Insight Partners.

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.browserstack.com.

Contact avec les médias

Équipe chargée des relations avec la presse

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2490455/BrowserStack_Logo.jpg