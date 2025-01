BrowserStack l'emporte dans le litige qui l'oppose à Deque Systems : une victoire historique pour l'innovation et l'intégrité

DUBLIN, 29 janvier 2025 /PRNewswire/ -- BrowserStack, la première plateforme de tests logiciels au monde, annonce aujourd'hui que le tribunal de district des États-Unis pour le district Est de Virginie a rejeté toutes les plaintes déposées contre à son encontre par Deque Systems. La décision du tribunal permet à BrowserStack de continuer à se concentrer sur l'innovation et la créativité dans le secteur des tests logiciels.

L'action en justice, qui portait sur les solutions de test d'accessibilité de BrowserStack, a été résolue en faveur de BrowserStack sans qu'un procès ne soit nécessaire. Le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves pour étayer les allégations de Deque concernant la violation des droits d'auteur, la rupture de contrat et la publicité mensongère.

« Cette décision valide notre engagement inébranlable en faveur de l'innovation éthique et du développement de produits originaux », déclare Ritesh Arora, CEO et cofondateur de BrowserStack. « Bien que nous respections les contributions de Deque à l'accessibilité numérique, nous sommes heureux que le tribunal ait reconnu l'indépendance et la légitimité de notre technologie. Notre objectif reste de donner aux équipes de développement les moyens de créer des expériences numériques plus accessibles à tous. »

Depuis sa création, l'excellence technologique de BrowserStack s'est construite sur les principes et la culture de l'intégrité, en fournissant des solutions qui créent une valeur durable pour ses clients.

« Dès le début, BrowserStack a cherché activement à faire office de médiateur et à résoudre cette affaire dans des conditions mutuellement équitables », déclare Vikash Sureka, CFO, BrowserStack. « Malheureusement, Deque a choisi la procédure judiciaire, prolongeant ainsi le litige bien plus longtemps que nécessaire. Nous sommes heureux que la décision du tribunal ait réaffirmé le droit de BrowserStack à servir ses clients sans perturbation. »

Tout au long de la procédure, BrowserStack a maintenu son engagement à développer les capacités de test d'accessibilité tout en respectant les droits de propriété intellectuelle. L'entreprise poursuivra sa mission consistant à aider les organisations à fournir des logiciels accessibles et de haute qualité aux utilisateurs du monde entier.

À propos de BrowserStack

BrowserStack est la première plateforme de test de logiciels au monde. Elle réalise plus de deux millions de tests par jour dans 19 centres de données internationaux. BrowserStack aide Amazon, NVIDIA, MongoDB, Microsoft, X et plus de 50 000 clients à fournir rapidement des logiciels de qualité en transférant les tests dans leur cloud. La plateforme BrowserStack offre un accès instantané à plus de 20 000 appareils mobiles réels sur une infrastructure cloud éprouvée, qui s'adapte sans effort à l'augmentation des besoins en matière de tests. Grâce à BrowserStack, les équipes de développement et d'assurance qualité travaillent rapidement tout en offrant une expérience incroyable à chaque client.

Créé en 2011, BrowserStack est une société privée soutenue par Accel, Bond et Insight Partners. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.browserstack.com.

