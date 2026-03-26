Buzbee律师事务所为儿童殴打幸存者达成11亿美元的判决 -- 美国历史上最大的儿童殴打判决

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THE BUZBEE LAW FIRM

Mar 26, 2026, 15:52 ET

休斯顿2026年3月26日 /美通社/ -- 2026年3月26日晚，由律师Tony Buzbee、Colby Holler、David Fortney和Hall Sasnett领导的The Buzbee Law Firm为一名儿童获得了11亿美元的陪审团判决，该儿童是一名残酷攻击的受害者，该案件由父母Madison Ball和Stephen Sampson代表未成年儿童B.S.对小查尔斯•埃德温•布鲁克斯（ Charles Edwin Brooks, Jr. ）提起。此案在达拉斯县州法院审理。 在民事诉讼中，父母声称， 2021年4月22日晚，当时与Madison Ball结婚的Brooks正在照看未成年子女B.S. ，当时他打电话给Madison Ball （母亲）报告孩子没有反应。 当麦迪逊•鲍尔（ Madison Ball ）表示震惊并坚持要求布鲁克斯拨打911时，他拒绝了。 球代之以呼唤。 急救人员到达时，发现这名儿童腿部有咬痕，遭到严重殴打。 孩子没有反应。 残酷的殴打造成严重的脑损伤，导致孩子被限制在轮椅上，需要24小时的护理。 布鲁克斯后来承认伤害了一名儿童，并被判处四十年监禁。 Brooks是Percy Turner的曾孙， Percy Turner是Humble Oil的原始投资者之一。

该案的判决包括对未成年子女B.S.的2.91亿美元赔偿金，以及对该子女及其父母的8.1亿美元惩罚性赔偿金。 这一判决是美国历史上对虐待儿童的最大判决。 首席法律顾问Tony Buzbee表示： “我们声称重视社会中的儿童。 这个德克萨斯州的陪审团站出来证明了这一点。 不要惹得克萨斯州的孩子。 我希望通过这个判决，这个宝贵的孩子得到他所需要的所有照顾，并希望在这种情况下使他的生活尽可能美好。”

Brooks由首席律师Daniel Karp和来自达拉斯的Fee, Smith和Sharp, LLP律师事务所辩护。 该案名为Madison Ball ，代表未成年子女， B.S.诉 小查尔斯•埃德温•布鲁克斯（ Charles Edwin Brooks, Jr. ）在达拉斯县134地方法院受审。

Buzbee律师事务所位于德克萨斯州休斯顿市中心，位于德克萨斯州最高建筑的顶层。 该公司参与了美国最引人注目的性侵犯案件，并为其客户追回了超过100亿美元的$。

垂询：      

律师Tony Buzbee[email protected] ； 713-223-5393。

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