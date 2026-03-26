The Buzbee Law Firm logra un veredicto de $ 1.1 mil millones para un sobreviviente de agresión infantil: el veredicto de agresión infantil más grande en la historia de los Estados Unidos

HOUSTON, 26 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En la noche del 26 de marzo de 2026, The Buzbee Law Firm, dirigido por los abogados Tony Buzbee, Colby Holler, David Fortney y Hall Sasnett, logró un veredicto del jurado de $ 1.1 mil millones de dólares para un niño que fue víctima de un asalto brutal en un caso presentado en nombre del menor B.S. por los padres Madison Ball y Stephen Sampson contra Charles Edwin Brooks, Jr. El caso fue juzgado en la corte estatal del condado de Dallas. En la demanda civil, los padres alegaron que en la noche del 22 de abril de 2021, Brooks, quien en ese momento estaba casado con Madison Ball, estaba cuidando al menor B.S., cuando llamó a Madison Ball (Mother) para informar que el niño no respondía. Cuando Madison Ball expresó su alarma e insistió en que Brooks llamara al 911, se negó. La pelota llamó en su lugar. Cuando llegaron los primeros en responder, encontraron al niño golpeado severamente, con marcas de mordeduras en las piernas. El niño no respondió. La brutal golpiza causó una lesión cerebral grave, lo que resultó en que el niño estuviera confinado a una silla de ruedas y requiriera atención las 24 horas. Más tarde, Brooks se declaró culpable de lastimar a un niño y fue sentenciado a cuarenta años de prisión. Brooks es el bisnieto de Percy Turner, uno de los inversores originales de Humble Oil.

El veredicto en el caso incluyó $ 291 millones en daños compensatorios para el menor B.S., junto con $ 810 millones en daños punitivos para el niño junto con sus padres. Este veredicto es el más grande en la historia de los Estados Unidos por el abuso de un niño. Según el abogado principal Tony Buzbee: "Afirmamos valorar a los niños en nuestra sociedad. Este jurado de Texas dio un paso adelante y lo demostró. No se meta con los niños de Texas. Espero que a través de este veredicto este precioso niño reciba todos los cuidados que necesitará y espero que su vida sea lo mejor posible dadas las circunstancias".

Brooks fue defendido por el abogado principal Daniel Karp y el bufete de abogados Fee, Smith y Sharp, LLP de Dallas. El caso se llamó Madison Ball, en nombre del menor, B.S. v. Charles Edwin Brooks, Jr. y fue juzgado en el Tribunal de Distrito 134 en el Condado de Dallas.

El bufete de abogados Buzbee está ubicado en el centro de Houston, Texas, y ocupa el último piso del edificio más alto de Texas. La Firma ha estado involucrada en los casos de agresión sexual de más alto perfil en los Estados Unidos y ha recuperado más de $ 10 mil millones para sus clientes.

Consultas:

Abogado Tony Buzbee: [email protected]; 713-223-5393.

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FUENTE THE BUZBEE LAW FIRM