The Buzbee Law Firm 代表兒童襲擊案倖存者成功獲得 11 億美元賠償，成為美國史上同類案件金額最高的裁決

侯斯頓2026年3月28日 /美通社/ -- 2026 年 3 月 26 日晚，The Buzbee Law Firm 在律師 Tony Buzbee、Colby Holler、David Fortney 及 Hall Sasnett 的帶領下，成功為一名遭殘酷襲擊的兒童取得陪審團裁決 11 億美元賠償。此案由父母 Madison Ball 及 Stephen Sampson 代表未成年兒童 B.S.，向 Charles Edwin Brooks, Jr. 提出訴訟，並在達拉斯縣州法院審理。 在該民事訴訟中，父母指控在 2021 年 4 月 22 日晚，當時仍是 Madison Ball 丈夫的 Brooks，正負責照顧未成年兒童 B.S.，期間他打電話給 Madison Ball（母親），聲稱孩子沒有反應。 Madison Ball 驚惶失措，堅持要求 Brooks 致電 911，但他拒絕。 Ball 最終自行報警。 救援人員抵達現場時，發現該兒童遭嚴重毆打，腿部留有咬痕。 該兒童已毫無反應。 這次殘暴毆打令該兒童的腦部嚴重受傷，需要終身以輪椅代步，並接受 24 小時全天候護理。 Brooks 其後承認傷害兒童罪，被判入獄 40 年。 Brooks 的曾祖父 Percy Turner，是 Humble Oil 的其中一位創辦投資者。

裁決結果包括判給未成年兒童 B.S. 2.91 億美元的補償性賠償，另外判給該兒童及其父母 8.1 億美元的懲罰性賠償。 是次裁決，創下美國史上虐待兒童案賠償金額的最高紀錄。 首席律師 Tony Buzbee 表示：「我們常說社會重視兒童， 這個德州陪審團以實際行動證明此言非虛。 欺負德州兒童，後果自負。 希望此裁決能讓這位寶貴的孩子得到所需的一切照顧，並在現有情況下盡力讓他活得最好。」

Brooks 的辯護團隊由首席律師 Daniel Karp 以及達拉斯的 Fee, Smith, and Sharp, LLP 律師事務所代表。 該案件名為 Madison Ball 代表未成年兒童 B.S. 訴 Charles Edwin Brooks, Jr.，在達拉斯縣第 134 地區法院審理。

The Buzbee Law Firm 設於德州侯斯頓市中心，辦公室位於全德州最高大樓的頂層。 該律師事務所曾處理美國多宗矚目性侵案件，為客戶追回超過 100 億美元的賠償。

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律師 Tony Buzbee：[email protected]；713-223-5393.

THE BUZBEE LAW FIRM