Bybit запускает акцию BTC Pizza Day для держателей карт Bybit Card

May 16, 2026, 12:26 ET

ДУБАЙ, ОАЭ, 16 мая 2026 г. /PRNewswire/ -- Bybit, вторая крупнейшая криптовалютная биржа в мире по объему торгов, запустила специальную кампанию BTC Pizza Day, которая дает соответствующим требованиям пользователям возможность получить возмещение в размере 20 USDT после оплаты пиццы картой Bybit Card.

Акция пройдет с 15 мая 2026 года в 00:00 UTC по 25 мая 2026 года в 23:59 UTC. Призы получат только первые 500 участников, соответствующих требованиям, в порядке живой очереди.

Bybit Launches BTC Pizza Day Promotion for Bybit Card Holders

Чтобы присоединиться к кампании, пользователи должны купить любую пиццу, оплатив ее картой Bybit Card в течение срока действия акции. Участники также должны записать весь процесс оплаты, в котором четко показан экран успешной оплаты с помощью карты Bybit Card.

После покупки пользователи должны опубликовать видео в социальной сети X, ранее известной как Twitter, отметить @Bybit_Official и проставить хэштег #BybitPizzaDay.

Сообщение должно содержать следующую подпись: «2026 BTC Pizza Day, моя покупка пиццы с помощью  карты Bybit Card. Пожалуйста, отправьте мне возмещение на мой UID: *****, @Bybit_Official». Вместо звездочек участники должны указать свой UID.

Затем пользователи должны отправить свой UID и ссылку на публикацию в X через официальную форму Google. Указанные призы Bybit будут распределены между первыми 500 действительными заявками, при этом каждый пользователь, отвечающий критериям, получит одно возмещение в размере 20 USDT. Бонусы будут начислены в течение семи рабочих дней после окончания кампании.

Промоакция распространяется только на покупки, сделанные с помощью карты Bybit Card. Частные или удаленные публикации в социальных сетях не принимаются, и каждый UID может участвовать только один раз.

BTC Pizza Day отмечает годовщину первой известной реальной покупки, оплаченной биткойном в 2010 году, когда две пиццы были куплены с использованием биткойнов. Данное событие широко признано в криптоиндустрии как символ признания криптовалюты и ее повседневного использования.

О компании Bybit

Bybit — вторая крупнейшая криптовалютная биржа в мире по объему торгов, обслуживающая глобальное сообщество из более чем 80 миллионов пользователей. Компания Bybit, основанная в 2018 году, меняет представления об открытости в децентрализованном мире, создавая экосистему, которая будет более простой, открытой и одинаково доступной для всех. Уделяя особое внимание технологии Web3, компания Bybit стратегически сотрудничает с ведущими протоколами блокчейна, чтобы обеспечить надежную инфраструктуру и стимулировать инновации в области ончейн-транзакций. Известная своим безопасным хранением, разнообразием рынков, интуитивно понятным пользовательским интерфейсом и передовыми инструментами блокчейна, биржа Bybit преодолевает разрыв между традиционными и децентрализованными финансами (TradFi и DeFi), предоставляя сборщикам, создателям и энтузиастам возможность раскрыть полный потенциал Web3. Откройте для себя будущее децентрализованных финансов на сайте Bybit.com.

Для получения более подробной информации о Bybit, пожалуйста, посетите Bybit Press

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected]

