Bybit Card теперь зарабатывает эксклюзивные награды Toncoin в новой коллаборации

ДУБАЙ, ОАЭ, 22 марта 2024 г. /PRNewswire/ -- Bybit, одна из трех крупнейших по объему торгов криптобирж в мире, снова активно сотрудничает с фондом TON. Это сотрудничество вводит новую программу вознаграждений, помогая пользователям Bybit Card понять цели TON в распространении основных криптовалют.

Bybit Card Now Earns Exclusive Toncoin Rewards in Latest Collaboration

Bybit Card – один из лучших реальных инструментов Web3, и теперь он добавляет Toncoin (TON) в свой список из пяти криптовалют, которые можно потратить на прямые, обычные покупки или использовать в банкоматах по всему миру. В соответствии с условиями и положениями, Bybit предлагает 7 % кэшбэка в Toncoin за каждую покупку, совершенную с помощью Toncoin с использованием карты Bybit Card.

Bybit приглашает держателей карт стать владельцами своих цифровых активов, выбрав TON в качестве предпочтительной валюты, что позволит им участвовать в этом предложении без дополнительной регистрации. Это упрощает процесс, гарантируя, что вознаграждения зачисляются непосредственно на аккаунты пользователей в течение пяти рабочих дней. Общий пул вознаграждений, доступный каждый месяц, установлен в размере 5000 Toncoin, распределяемых в порядке живой очереди, с лимитом в пять Toncoin на пользователя, обеспечивающим справедливое и равноправное распределение для всех участников.

«Являясь одними из лидеров в криптопространстве, мы всегда стремимся сотрудничать с ведущими проектами, чтобы улучшать крипторынки и приносить пользу нашим пользователям», – сказал Ben Zhou, co-founder и CEO Bybit. «Мы стремимся обеспечить легкий доступ к криптовалюте через нашу карту Bybit, еще больше сокращая разрыв между традиционными финансами и цифровой экономикой».

«Мы в TON Foundation руководствуемся простой целью – положить криптовалюту в каждый карман», - сказал Jack Booth, Chief Marketing Officer, TON Foundation. «Сотрудничество с Bybit делает нашу цель более реальной, обеспечивая доступ к криптовалюте для всех. Представляя эту программу более широкой аудитории, Bybit делает TON практичным средством обмена везде, где используется карта Bybit. Эта инициатива может сделать TON частью повседневной жизни, что действительно интересно для нашего сообщества».

Это объявление сделано вскоре после предыдущего сотрудничества Bybit с TON – bybit x TON Odyssey, в рамках которого происходит раздача на основе TON и предоставляются эксклюзивные возможности для стейкинга. Эта серия партнерских взаимодействий подчеркивает постоянные усилия Bybit по внедрению инноваций и предоставлению дополнительных услуг своему сообществу, укрепляя свои позиции в качестве первопроходца в сегменте обмена цифровых активов.

#Bybit / #TheCryptoArk

О компании Bybit

Bybit — одна из трех крупнейших по объему сделок криптовалютных бирж с 20 млн пользователей, основанная в 2018 г. Компания предлагает профессиональную платформу, где инвесторам и трейдерам доступен сверхбыстрый механизм сопоставления, обслуживание клиентов в режиме 24/7 и поддержка сообщества на разных языках. Компания Bybit гордится тем, что она является партнером действующего чемпиона Формулы-1 среди конструкторов и пилотов: команды Oracle Red Bull Racing.

Об открытой сети:

Открытая сеть (TON) – это глобальное децентрализованное блокчейн-сообщество, ориентированное на то, чтобы положить криптовалюту в каждый карман. Создавая экосистему Web3 в мессенджере Telegram, TON стремится предоставить 500 миллионам пользователей возможность владеть своей цифровой идентификацией, данными и активами к 2028 году. Подробнее на сайте https://ton.org/.

За подробной информацией обращайтесь в Пресс-центр Bybit.

С запросами от СМИ обращайтесь по адресу: [email protected] Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт https://www.bybit.com Следите за обновлениями на каналах сообществ и в социальных сетях Bybit

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