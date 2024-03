Dzięki najnowszemu projektowi współpracy Bybit i TON posiadacze Bybit Card mogą liczyć na ekskluzywne nagrody w Toncoinach

DUBAJ, ZEA, 21 marca 2024 r. /PRNewswire/ -- Bybit , trzecia co do wielkości na świecie giełda kryptowalutowa pod względem wolumenu obrotów, pracuje nad kolejnym już projektem z TON Foundation. W ramach współpracy uruchomiony zostanie program nagród, który ma na celu zapoznanie użytkowników Bybit Card z proponowaną przez TON wizją wprowadzenia kryptowalut do głównego nurtu.

Bybit Card Now Earns Exclusive Toncoin Rewards in Latest Collaboration

Bybit Card to jedno z najlepszych rozwiązań Web3 funkcjonujących w fizycznej rzeczywistości. Teraz lista pięciu obsługiwanych przez nią kryptowalut rozszerzona zostanie o Toncoin (TON), którą będzie można dokonywać zwykłych zakupów, a także wypłacać lub wypłacać w bankomatach na całym świecie. Bybit oferuje 7-procentowy cashback w Toncoinach za każdą transakcję w tej kryptowalucie z użyciem Bybit Card - zachęcamy do zapoznania się z regulaminem promocji .

Bybit zaprasza właścicieli karty do oznaczenia TON jako preferowanej waluty dla posiadanych aktywów cyfrowych - dzięki temu będą mogli skorzystać z oferty bez potrzeby dodatkowej rejestracji, co uprości cały proces i zapewni zapisanie nagrody bezpośrednio na koncie użytkownika w ciągu 5 dni roboczych. Każdego miesiąca łączna pula nagród ustawiana jest na poziomie 5000 Toncoinów, a ich podział następuje według zasady „kto pierwszy, ten lepszy", przy czym by był on sprawiedliwy, na każdego użytkownika może przypadać maksymalnie 5 Toncoinów.

„Jako liderzy przestrzeni kryptowalut cały czas chętnie nawiązujemy współpracę z czołowymi projektami z myślą o doskonaleniu rynków kryptowalutowych i dostarczaniu naszym klientom wartości - powiedział Ben Zhou, współzałożyciel i CEO Bybit. - Zależy nam na tym, by nasza Bybit Card dawała łatwy dostęp do kryptowalut, dokładając się do budowy pomostu pomiędzy tradycyjnymi finansami a gospodarką cyfrową".

„Nasza misja w TON Foundation jest prosta: chcemy, by kryptowaluty trafiły do każdej kieszeni - powiedział Jack Booth, Chief Marketing Officer w Ton Foundation. - Współpraca z Bybit przybliża nas do tego celu, przyczyniając się do upowszechnienia dostępu do kryptowalut. Kierując promocję do szerokiego grona odbiorców, Bybit sprawia, że TON staje się praktycznym środkiem wymiany wszędzie tam, gdzie obsługiwana jest Bybit Card. Dzięki inicjatywie TON może na dobre zadomowić się w naszej rzeczywistości, co stanowi niezwykle ekscytującą perspektywę dla naszej społeczności".

Jest to kolejny już projekt współpracy pomiędzy Bybit i TON. Niedawno zakończyła się ich wspólna promocja pt. Bybit x TON Odyssey, w ramach której oferowane były prezenty związane z kryptowalutą TON, a także ekskluzywne możliwości stakingowe. Seria wspólnych przedsięwzięć to kolejny dowód konsekwencji, z jaką Bybit tworzy innowacje i usługi o wartości dodanej dla jej społeczności, które umacniają jej pozycję pioniera w sektorze giełd aktywów cyfrowych.

Bybit

Bybit, trzecia co do wielkości giełda kryptowalutowa skupiająca 20 milionów użytkowników, powstała w 2018 r. i stanowi profesjonalną platformę, na której inwestorzy i traderzy kryptowalutowi mogą korzystać z ultraszybkiego silnika dopasowującego, całodobowej obsługi klienta oraz wielojęzycznego wsparcia. Bybit jest dumnym partnerem mistrzów świata konstruktorów i kierowców Formuły 1 - zespołu Oracle Red Bull Racing.

The Open Network

The Open Network (TON) to globalna zdecentralizowana społeczność blockchainowa, która dąży do tego, by kryptowaluty trafiły do każdej kieszeni. Budując ekosystem Web3 w komunikatorze Telegram Messenger, TON zamierza do 2028 r. dać 500 milionom użytkowników dostęp do tożsamości, danych i aktywów w rzeczywistości cyfrowej. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://ton.org/ .

