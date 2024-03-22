Bybit Card Şimdi En Son İşbirliğiyle Özel Toncoin Ödülleri Kazanıyor

DUBAI, BAE, 22 Mart 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, hacim bakımından dünyanın en büyük üç kripto borsasından biri olarak, TON Vakfı ile bir kez daha yoğun bir şekilde çalışıyor. Bu işbirliği, TON'un ana akım kripto para birimini benimseme vizyonunu Bybit Card kullanıcılarına getiren yeni bir ödül programı sunuyor.

Bybit Card Now Earns Exclusive Toncoin Rewards in Latest Collaboration

Bybit Card, Web3'ün en iyi gerçek dünya araçlarından biridir ve şimdi doğrudan, sıradan alışverişlerde harcanabilen veya dünya çapındaki ATM'lerde kullanılabilen beş kripto para listesine Toncoin'i (TON) ekliyor. Bybit, şartlar ve koşullara tabi olarak, Bybit Card kullanılarak Toncoin ile yapılan her satın alma işleminde Toncoin cinsinden %7 para iadesi sunmaktadır.

Bybit, kart sahiplerini tercih ettikleri para birimi olarak TON'u seçerek dijital varlıklarına sahip çıkmaya davet ediyor ve ek kayıt gerektirmeden bu teklife katılmalarını sağlıyor. Bu, süreci basitleştirerek ödüllerin beş iş günü içinde doğrudan kullanıcıların hesaplarına aktarılmasını sağlıyor. Her ay mevcut olan toplam ödül havuzu 5.000 Toncoin olarak belirlenmiş olup, ilk gelen alır esasına göre dağıtılıyor ve kullanıcı başına beş Toncoin limiti tüm katılımcılar için adil ve eşitlikçi bir tahsis sağlıyor.

Bybit'in kurucu ortağı ve CEO'su Ben Zhou, "Kripto dünyasının liderleri olarak, kripto piyasalarını geliştirmek ve kullanıcılarımıza değer katmak için her zaman en iyi projelerle işbirliği yapmak istiyoruz" dedi. "Bybit Card'ımız aracılığıyla kriptoya kolay erişim sağlamaya ve geleneksel finans ile dijital ekonomi arasındaki boşluğu daha da kapatmaya kararlıyız."

"TON Vakfı olarak basit bir misyonla hareket ediyoruz: kripto paranın her cebe girmesi için" dedi Jack Booth, TON Vakfı Pazarlama Direktörü. "Bybit ile olan bu işbirliği, kriptoyu herkes için erişilebilir hale getirerek hedefimizi gerçeğe yaklaştırıyor. Bybit bu programı daha geniş bir kitleye tanıtarak, TON'u Bybit Card'ın kullanıldığı her yerde pratik bir alışveriş aracı haline getiriyor. Bu girişim, TON'u günlük yaşamın bir parçası haline getirebilir ve bu da topluluğumuz için gerçekten heyecan verici."

Bu duyuru, Bybit'in TON ile önceki işbirliğinin hemen ardından geliyor: Bybit x TON Odyssey, TON tabanlı hediyeler ve özel stake fırsatları sunuyor. Bu ortaklıklar serisi, Bybit'in sürekli yenilik yapma ve topluluğuna katma değerli hizmetler sunma konusundaki çabasını vurgulamakta ve dijital varlık değişimi sektöründeki öncü konumunu pekiştirmektedir.

#Bybit / #TheCryptoArk

Bybit Hakkında

Bybit, 2018 yılında kurulmuştur ve 20 milyon kullanıcısıyla hacim olarak en büyük üç kripto para borsasından biridir. Kripto yatırımcılarının ve alım satımcılarının ultra hızlı bir eşleştirme motoru, 7/24 müşteri hizmeti ve birçok dilde topluluk desteği bulabileceği profesyonel bir platform sunar. Bybit, en son Formula 1 serisinde markalar ve pilotlar şampiyonu olan Oracle Red Bull Racing takımının gururlu bir ortağıdır.

The Open Network Hakkında:

The Open Network (TON), kriptonun her cebe girmesine odaklanmış küresel, merkezi olmayan bir blockchain topluluğudur. TON'un vizyonu, Telegram Messenger'da Web3 ekosistemini oluşturarak 2028 yılına kadar 500 milyon kullanıcının dijital kimliklerine, verilerine ve varlıklarına sahip olmasını sağlamaktır. Daha fazla bilgiyi https://ton.org/ adresinde bulabilirsiniz.

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