Bybit karta teraz prináša v rámci najnovšej spolupráce exkluzívne odmeny Toncoin

DUBAJ, SAE, 22. marca 2024 /PRNewswire/ -- Bybit, jedna z troch najväčších kryptobúrz na svete podľa objemu, sa opäť tvrdo pustila do práce, s nadáciou TON. Táto spolupráca prináša nový program odmien, ktorý prináša víziu TON o prijatí kryptomien ako štandardu medzi používateľmi Bybit Card.

Bybit Card je jedným z najlepších nástrojov Web3 v reálnom svete a teraz pridáva Toncoin (TON) do svojho portfólia piatich kryptomien, ktoré možno použiť na jednoduché, bežné nákupy alebo v bankomatoch po celom svete. V súlade so zmluvnými podmienkami ponúka Bybit 7 % cashback v Toncoinoch za každý nákup uskutočnený s Toncoinom pomocou Bybit karty.

Bybit vyzýva držiteľov kariet, aby zobrali vlastníctvo digitálnych aktív do vlastných rúk a vybrali si TON ako svoju preferovanú menu, vďaka čomu sa budú môcť zúčastniť tejto ponuky bez ďalšej registrácie. Zjednoduší to celý proces a zabezpečí, aby boli odmeny pripísané priamo na účty používateľov do piatich pracovných dní. Celkový fond odmien na každý mesiac je stanovený na 5 000 Toncoinov, distribuovaných na základe princípu „kto prv príde, ten prv berie", s limitom piatich Toncoinov na používateľa, aby boli odmeny rozdelené spravodlivo pre všetkých účastníkov.

„Ako lídri v oblasti kryptomien sa vždy snažíme spolupracovať na špičkových projektoch, aby sme rozvíjali krypto trhy a prinášali hodnotu našim používateľom," povedal Ben Zhou, co-founder a CEO Bybit. „Zaviazali sme sa prinášať jednoduchý prístup ku kryptomenám prostredníctvom našej Bybit karty, čím zmierňujeme priepasť medzi tradičnými financiami a digitálnou ekonomikou."

„My v TON Foundation sa riadime jednoduchým poslaním: priniesť kryptomeny do každého vrecka," povedal Jack Booth, Chief Marketing Officer TON Foundation. „Táto spolupráca s Bybit približuje náš cieľ k realite, pretože sprístupňuje kryptomeny všetkým. Predstavením tohto programu širšiemu publiku mení Bybit TON na praktické výmenné médium všade tam, kde je možné priložiť Bybit kartu. Vďaka tejto iniciatíve sa môže stať TON súčasťou každodenného života, čo je pre našu komunitu skutočne vzrušujúce."

Toto vyhlásenie nadväzuje priamo na predchádzajúcu spoluprácu Bybit a TON: Bybit x TON Odyssey, ponúka darčeky na báze TON a exkluzívne možnosti investovania. Táto séria partnerstiev zdôrazňuje nepretržité úsilie spoločnosti Bybit inovovať a poskytovať svojej komunite služby s pridanou hodnotou, čím posilňuje svoju pozíciu priekopníka v sektore výmeny digitálnych aktív.

O spoločnosti Bybit

Bybit je treťou najväčšou burzou kryptomien z hľadiska objemu s 20 miliónmi používateľov, ktorá bola založená v roku 2018. Ponúka profesionálnu platformu, kde kryptoinvestori a obchodníci nájdu mimoriadne rýchly párovací mechanizmus, nepretržitý zákaznícky servis a viacjazyčnú komunitnú podporu. Spoločnosť Bybit je hrdým partnerom úradujúcich šampiónov Formuly 1 v kategórii konštruktérov a jazdcov: tímu Oracle Red Bull Racing.

O platforme The Open Network:

The Open Network (TON) je globálna, decentralizovaná blockchainová komunita zameraná na to, aby sa kryptomeny dostali do každého vrecka. Víziou platformy TON je vybudovaním ekosystému Web3 v aplikácii Telegram Messenger do roku 2028 umožniť 500 miliónom používateľov, aby vlastnili svoju digitálnu identitu, dáta a aktíva. Viac informácií nájdete na https://ton.org/.

