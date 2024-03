Bybit Card nyní přináší v rámci nejnovější spolupráce exkluzivní odměny v podobě Toncoinů

DUBAJ, SAE, 22. března 2024 /PRNewswire/ -- Bybit , podle objemu jedna ze tří největších burz s kryptoměnami na světě, opět usilovně spolupracuje s nadací TON. Tato spolupráce představuje nový program odměn, který uživatelům Bybit Card přináší vizi společnosti TON, tedy mainstreamové přijetí kryptoměn.

Bybit Card je jedním z nejlepších nástrojů společnosti Web3 pro reálné využití a nyní na svůj seznam pěti kryptoměn přidává Toncoiny (TON), kterými lze platit za běžné nákupy nebo se dají použít v bankomatech po celém světě. V souladu s podmínkami nabízí společnost Bybit 7% cashback v Toncoinech za každý nákup provedený pomocí Toncoinů prostřednictvím karty Bybit.

Bybit vyzývá držitele karet, aby převzali vlastnictví svých digitálních aktiv tím, že si jako preferovanou měnu zvolí TON, takže se budou moci účastnit této nabídky bez další registrace. To celý proces velmi zjednodušuje a zajišťuje, že odměny budou do pěti pracovních dnů připsány přímo na účty uživatelů. Celkový fond odměn, který je každý měsíc k dispozici, je stanoven na 5 000 Toncoinů a rozděluje se podle pořadí příchozích – limit pěti Toncoinů na uživatele přitom zajišťuje spravedlivé a rovnocenné rozdělení mezi všechny účastníky.

„Jako lídři na poli kryptoměn se vždy snažíme spolupracovat se špičkovými projekty, abychom zkvalitnili trhy s kryptoměnami a přinesli našim uživatelům nějakou hodnotu," prohlásil Ben Zhou, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Bybit. „Jsme odhodláni zprostředkovat snadný přístup ke kryptoměnám skrze naši kartu Bybit Card a ještě více tak překlenout propast mezi tradičními financemi a digitální ekonomikou."

„V nadaci TON Foundation nás vede jednoduchá mise: dopomoci k tomu, aby se kryptoměna objevila v každé kapse," vysvětluje Jack Booth, marketingový ředitel nadace TON Foundation. „Spolupráce se společností Bybit přibližuje náš cíl skutečnosti, protože zpřístupňuje kryptoměnové služby komukoli. Zavedením tohoto programu pro širší veřejnost Bybit dělá z TON praktický prostředek směny kdekoli, kde se používá karta Bybit Card. Díky této iniciativě se TON může stát součástí každodenního života, což je pro naši komunitu skutečně vzrušující zjištění."

Toto oznámení těsně navazuje na předchozí spolupráci společnosti Bybit s TON: Bybit x TON Odyssey, která nabízela dárky založené na TON a exkluzivní příležitosti k sázení. Tato série partnerství podtrhuje neutuchající snahu společnosti Bybit inovovat a poskytovat své komunitě služby s přidanou hodnotou, čímž posiluje svou pozici průkopníka v oblasti výměny digitálních aktiv.

