Bybit EU расширяет доступ к USDC и EURC с помощью новых стейблкоин-кампаний в Европе

Bybit EU будет продвигать привычки рациональной экономии и ответственное участие на своей регулируемой платформе

ВЕНА, 20 февраля 2026 г. /PRNewswire/ -- Bybit EU , европейское подразделение Bybit и лицензированный MiCA поставщик услуг в сфере криптоактивов со штаб-квартирой в Вене, сегодня объявили о новых кампаниях и инициативах в отношении стейблкоинов USDC и EURC — цифровых активов, выпущенных регулируемыми организациями Circle, которые направлены на продвижение ответственного использования цифровых активов по всей Европе.

Эта инициатива расширяет использование USDC и EURC на регулируемой платформе Bybit EU, предоставляя доступ к продуктам на основе стейблкоинов, предназначенным для торговли, и к платежам в соответствии с европейскими стандартами. Инициатива также отражает внимание Bybit EU к практическому применению данных активов, что поощряет информированное, структурированное взаимодействие с цифровыми активами.

Стартовавший 2 февраля первый этап данной инициативы сосредоточен на стейблкоин-продуктах Earn, предназначенных для поддержки финансовой грамотности и долгосрочного планирования. Вместо краткосрочных спекуляций программы поощряют пользователей развивать здоровые привычки к сбережениям и направлять свободные средства на достижение определенных целей, таких как создание финансовой подушки безопасности, планирование на будущее или поддержка долгосрочных целей.

Предложения Earn включают: 10-дневный фиксированный доход по USDC исключительно для новых пользователей с 20 % годовых, 10-дневный фиксированный доход по USDC с 14 % годовых, 30-дневный фиксированный доход по USDC с 16 % годовых и кросс-доходность по EURC-USDC (на 30 дней) с 15 % годовых.

Эти срочные продукты предназначены для обеспечения ясности и предсказуемости, помогая пользователям экономить с помощью плана, а не следовать за краткосрочными движениями рынка.

«Интеграция USDC и EURC позволяет нам расширить доступ к регулируемым стейблкоинам, продвигая более продуманные и ответственные способы взаимодействия пользователей с цифровыми активами», —сказал Mazurka Zeng, Co-CEO, of Bybit EU. «Благодаря продуктам Earn, ориентированным на сбережения, мы стремимся поддерживать финансовую грамотность и долгосрочное участие в регулируемой европейской среде».

Эта кампания подчеркивает, как регулируемые стейблкоины могут обеспечить ответственные, ориентированные на пользователя инновации на европейских рынках.

Параллельно с инициативами Earn, Bybit EU запустила регистрацию для участия в торговом конкурсе « Consistency Counts ». Это мероприятие с призовым фондом в размере 110 000 USDC, где вознаграждаются стабильность и дисциплина. По мере приближения будущих интеграций в отношении набора продуктов Bybit EU, включая расширенный функционал для повседневных операцией карты Bybit Card, пользователи могут рассчитывать на еще более целенаправленные способы использования USDC и EURC на платформе.

О USDC и EURC

EURC и USDC являются двумя ведущими, полностью обеспеченными стейблкоинами в мире. Интернет — естественная среда для EURC и USDC, в которой используются блокчейн-сети для расширения возможностей бизнеса, разработчиков и частных лиц с помощью недорогих глобальных транзакций в режиме, близком к реальному времени. EURC и USDC соответствуют нормативной базе Европейского союза по рынкам криптоактивов (MiCA).

Расширение использования USDC и EURC на Bybit EU знаменует собой важный шаг в расширении доступа к регулируемым стейблкоинам в Европе, поддерживая более широкий спектр вариантов использования в торговле, для сбережений и платежей. Bybit EU продолжит поддерживать экосистему стейблкоинов посредством дополнительных кампаний и инициатив в рамках своей постоянной приверженности ответственному участию и долгосрочному вовлечению пользователей.

О Bybit EU

Bybit EU GmbH является австрийским поставщиком связанных с криптоактивами услуг (Crypto-Asset Service Provider, CASP), уполномоченным в соответствии с Регламентом рынков криптоактивов (MiCAR) в Австрии. Bybit EU обслуживает клиентов по всей Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), за исключением Мальты, через платформу bybit.eu .

Компания Bybit EU GmbH уполномочена предлагать следующие услуги:

хранение и администрирование криптоактивов от имени клиентов;

обмен криптоактивов на денежные средства;

обмен криптоактивов на другие криптоактивы;

размещение криптоактивов; и

услуги по передаче криптоактивов от имени клиентов.

Bybit EU GmbH не является оператором торговой платформы для криптоактивов и не предоставляет инвестиционных консультаций.

Контакты для СМИ: [email protected]

www.bybit.eu

Отказ от ответственности: Настоящий пресс-релиз предназначен исключительно для информирования и не является инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке или продаже цифровых активов. Продукты и услуги, упомянутые в настоящем документе, регулируются применимыми законами и нормативами в соответствующих юрисдикциях и могут быть недоступны в определенных регионах

