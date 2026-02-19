Bybit EU élargit l'accès à l'USDC et à l'EURC grâce à de nouvelles campagnes Stablecoin en Europe

Bybit EU encourage les habitudes d'épargne disciplinées et la participation responsable sur sa plateforme réglementée

VIENNE, 19 février 2026 /PRNewswire/ -- Bybit EU , la branche européenne de Bybit et un fournisseur de services de crypto-actifs sous licence MiCA, dont le siège est à Vienne, a annoncé aujourd'hui de nouvelles campagnes et initiatives liées aux stablecoins mettant en vedette l'USDC et l'EURC, des actifs numériques émis par des entités réglementées de Circle, visant à promouvoir l'utilisation responsable des actifs numériques à travers l'Europe.

Cette initiative renforce l'utilisation de l'USDC et de l'EURC sur la plateforme réglementée de Bybit EU, permettant ainsi l'accès à des produits basés sur des stablecoins conçus pour le trading et les paiements dans un cadre européen conforme. L'initiative reflète également l'accent mis par Bybit EU sur les cas d'utilisation pratiques qui encouragent un engagement informé et structuré avec les actifs numériques.

Lancée le 2 février, la première phase de cette initiative est axée sur les produits Earn en stablecoin conçus pour soutenir l'éducation financière et la planification à long terme. Plutôt que de spéculer à court terme, les programmes encouragent les utilisateurs à développer des habitudes d'épargne saines et à mettre à profit les fonds inactifs pour atteindre des objectifs définis, tels que la création d'une réserve financière, la planification ou le soutien d'objectifs à plus long terme.

Les produits Earn comprennent une offre USDC Fixed Earn de 10 jours exclusive pour les nouveaux utilisateurs à 20 % de TAE, une offre Fixed Earn USDC de 10 jours à 14 % de TAE, une offre Fixed Earn USDC de 30 jours à 16 % de TAE, ainsi qu'une offre Cross-Yield EURC–USDC de 30 jours à 15 % de TAE.

Ces produits à durée déterminée sont conçus pour apporter clarté et prévisibilité, aidant ainsi les utilisateurs à épargner selon un plan plutôt que de suivre les mouvements à court terme du marché.

« L'intégration de l'USDC et de l'EURC nous permet d'élargir l'accès aux stablecoins réglementés tout en promouvant des moyens plus réfléchis et responsables pour les utilisateurs d'interagir avec des actifs numériques », a déclaré Mazurka Zeng, Co-CEO de Bybit EU. « Grâce à des produits Earn axés sur l'épargne, nous visons à soutenir l'éducation financière et la participation à long terme dans un environnement européen réglementé ».

Cette campagne montre comment les stablecoins réglementés peuvent permettre une innovation responsable et centrée sur l'utilisateur en Europe.

Parallèlement aux initiatives Earn, Bybit EU a lancé l'inscription au concours de trading « Consistency Counts ». Cet événement met en jeu une cagnotte de 110 000 USDC afin de récompenser la constance et la discipline. À mesure que les intégrations futures dans la suite de produits Bybit EU approchent, y compris une valeur ajoutée quotidienne pour la Bybit Card, les utilisateurs peuvent s'attendre à des manières encore plus pertinentes d'utiliser l'USDC et l'EURC sur la plateforme.

À propos de l'USDC et de l'EURC

L'EURC et l'USDC sont deux des principaux stablecoins entièrement réservés au monde. L'EURC et l'USDC vivent en mode natif sur internet, en utilisant les réseaux de blockchain pour permettre aux entreprises, aux développeurs et aux particuliers d'effectuer des transactions mondiales en temps quasi réel et à faible coût. L'EURC et l'USDC sont conformes au cadre réglementaire de l'Union européenne relatif aux marchés des crypto-actifs (MiCA).

L'expansion de l'USDC et de l'EURC sur Bybit EU marque une étape importante de l'élargissement de l'accès aux stablecoins réglementés en Europe, en soutenant un plus large éventail de cas d'utilisation dans les domaines du trading, de l'épargne et des paiements. Bybit EU continuera à soutenir l'écosystème des stablecoins par le biais de campagnes et d'initiatives supplémentaires au fil du temps, dans le cadre de son engagement continu en faveur d'une participation responsable et d'un engagement à long terme des utilisateurs.

À propos de Bybit EU

Bybit EU GmbH est un fournisseur autrichien de services de crypto-actifs (CASP) autorisé par le règlement sur les marchés de crypto-actifs (MiCAR) en Autriche. Bybit EU sert ses clients dans l'ensemble de l'Espace économique européen (EEE) (à l'exception de Malte), par le biais de la plateforme bybit.eu .

Bybit EU GmbH est autorisée à offrir les services suivants :

la garde et l'administration de crypto-actifs pour le compte de clients ;

l'échange de crypto-actifs contre des fonds ;

l'échange de crypto-actifs contre d'autres crypto-actifs ;

le placement de crypto-actifs ; et

des services de transfert de crypto-actifs pour le compte de clients.

Bybit EU GmbH n'est ni un opérateur de plateforme de trading de crypto-actifs ni un conseiller en investissement.

Avis de non-responsabilité : Le présent communiqué de presse est publié à titre d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement ni une offre d'achat ou de vente d'actifs numériques. Les produits et services mentionnés dans le présent document sont soumis aux lois et réglementations applicables dans les juridictions concernées et peuvent ne pas être disponibles dans certaines régions.

