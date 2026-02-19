Bybit EU poszerza dostęp do USDC i EURC dzięki nowym kampaniom obejmującym stablecoiny w Europie

Bybit

Feb 19, 2026, 10:03 ET

  • Bybit EU zamierza promować nawyki konsekwentnego oszczędzania i odpowiedzialnego udziału w platformie usług regulowanych.

WIEDEŃ, 19 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Bybit EU, europejski oddział spółki Bybit i licencjonowany dostawca usług związanych z aktywami kryptowalutowymi (CASP) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCAR) z siedzibą w Wiedniu, ogłosił rozpoczęcie nowych kampanii obejmujących stablecoiny i inicjatyw w zakresie kryptowalut USDC i EURC, aktywów cyfrowych emitowanych przez regulowane podmioty Circle. Celem tych działań jest promowanie odpowiedzialnego wykorzystania aktywów cyfrowych w całej Europie.

Inicjatywa ta pogłębia korzystanie z USDC i EURC na platformie usług regulowanych Bybit EU, zapewniając dostęp do produktów opartych na stablecoinach, stworzonych na potrzeby obrotu i płatności z zachowaniem zgodności z europejskimi ramami prawnymi. Odzwierciedla też koncentrację Bybit EU na praktycznych zastosowaniach oraz zachęca do świadomego i uporządkowanego zaangażowania w obrót aktywami cyfrowymi.

Rozpoczęty 2 lutego pierwszy etap tej inicjatywy skupiony jest na produktach Earn opartych na stablecoinach, stworzonych w celu wsparcia rozwoju wiedzy na temat finansów i planowania w perspektywie długoterminowej. W odróżnieniu od krótkoterminowych spekulacji, programy te zachęcają użytkowników do rozwoju zdrowych nawyków oszczędzania i inwestowania nadwyżki funduszy z uwzględnieniem realizacji zdefiniowanych celów, takich jak utworzenie bufora finansowego, planowanie na przyszłość, czy wsparcie realizacji celów długoterminowych.

Oferta produktów Earn obejmuje dostępne wyłącznie dla użytkowników nowe oferty USDC 10-day Fixed Earn o stałej rocznej stopie oprocentowania 20% APR, USDC 30-day Fixed Earn ze stopą oprocentowania 16% APR oraz ofertę EURC-USDC Cross-Yield (30-dniową) o stałej rocznej stopie oprocentowania 15% APR.

Produkty o stałej stopie procentowej stworzono w celu zapewnienia przejrzystości i przewidywalności, pomagając użytkownikom w oszczędzaniu zgodnie z ustalonym planem, w odróżnieniu od nadążania za wahaniami rynku w perspektywie krótkoterminowej.

„Połączenie USDC i EURC umożliwia nam poszerzenie dostępu do regulowanych usług obejmujących stablecoiny przy równoczesnym promowaniu bardziej przemyślanych i odpowiedzialnych metod zaangażowania użytkowników w rynek aktywów cyfrowych - powiedziała Mazurka Zeng, Co-CEO Bybit EU. - Dzięki ukierunkowanym na oszczędzanie produktom Earn realizujemy cel wsparcia poszerzania wiedzy w dziedzinie finansów i długoterminowego udziału w regulowanym europejskim rynku".

Kampania ta podkreśla, jak regulowane stablecoiny dają możliwość odpowiedzialnych, skoncentrowanych na użytkownikach innowacji na rynku europejskim.

Równolegle z inicjatywami obejmującymi produkty Earn, platforma ByBit EU uruchomiła rejestrację uczestników konkursu "Consistency Counts" [Liczy się konsekwencja]. Pula nagród w tym wydarzeniu obejmuje 110 000 USDC, przy czym nagradzane są konsekwencja i dyscyplina. Wraz ze zbliżającymi się kolejnymi integracjami oferty produktowej Bybit EU, w tym ulepszeniami w zakresie codziennych zastosowań karty Bybit Card, uczestnicy mogą oczekiwać bardziej celowych sposobów wykorzystania USDC i EURC w ramach platformy.

USDC i EURC

EURC i USDC są w pełni zabezpieczonymi stablecoinami o czołowej międzynarodowej pozycji. Stablecoiny EURC i USDC są zakorzenione w środowisku internetowym i wykorzystują sieci blockchain w celu umocnienia pozycji przedsiębiorców, deweloperów i osób prywatnych dzięki atrakcyjnym cenowo międzynarodowym transakcjom realizowanym niemal w czasie rzeczywistym. EURC i USDC są zgodne z ramami regulacyjnymi wyznaczonymi przez unijne Rozporządzenie w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCAR).

Ekspansja USDC i EURC na platformie Bybit EU jest ważnym krokiem na drodze ku poszerzeniu dostępu do regulowanych stablecoinów w Europie, zapewniając dostęp do szerszej gamy zastosowań w obszarze obrotu, oszczędzania i płatności. Bybit EU będzie w dalszym ciągu wspierać ekosystem stablecoinów poprzez kolejne kampanie i inicjatywy w ramach nieustającego zobowiązania do zapewnienia odpowiedzialnego udziału i długoterminowego zaangażowania użytkowników.

Bybit EU

Bybit EU GmbH jest austriackim dostawcą usług związanych z kryptoaktywami (CASP) prowadzącym działalność zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rynków kryptoaktywów (MiCAR). Bybit EU świadczy usługi na rzecz klientów z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)- z wyłączeniem Malty - za pośrednictwem platformy bybit.eu.

Bybit EU GmbH jest uprawniona do oferowania następujących usług:
przechowywanie i zarządzanie kryptoaktywami w imieniu klientów;
wymiana kryptoaktywów na środki pieniężne;
wymiana kryptoaktywów na inne kryptoaktywa;
lokowanie kryptoaktywów; oraz świadczenie usług transferu kryptoaktywów w imieniu klientów.
Bybit EU GmbH nie jest operatorem platformy handlowej dla kryptoaktywów ani nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego.

Kontakt z mediami: [email protected]
www.bybit.eu

Zastrzeżenie: Niniejsza informacja prasowa została sporządzona wyłącznie dla celów informacyjnych i nie stanowi porady inwestycyjnej ani nie jest ofertą kupna lub sprzedaży aktywów cyfrowych. Produkty i usługi wymienione w niniejszej informacji podlegają przepisom prawa i regulacjom obowiązującym w stosownych jurysdykcjach, przy czym mogą być niedostępne w pewnych regionach.

