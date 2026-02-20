Bybit EU rozširuje prostredníctvom nových kampaní so stablecoinmi v Európe prístup k USDC a EURC
News provided byBybit
Feb 20, 2026, 01:18 ET
- Bybit EU bude na svojej regulovanej platforme podporovať disciplínu v sporení a zodpovednú účasť.
VIEDEŇ, 20. február 2026 /PRNewswire/ -- Bybit EU, európska pobočka spoločnosti Bybit a poskytovateľ služieb v oblasti kryptoaktív s licenciou MiCA so sídlom vo Viedni, dnes oznámila nové kampane a iniciatívy zamerané na stablecoiny, ktoré zahŕňajú USDC a EURC. Ide o digitálne aktíva vydané regulovanými subjektmi spoločnosti Circle, zamerané na podporu zodpovedného používania digitálnych aktív po celej Európe.
Táto iniciatíva prehlbuje používanie stablecoinov USDC a EURC na regulovanej platforme Bybit EU, čím umožňuje prístup k produktom založeným na stablecoinoch určeným na obchodovanie a platby v súlade s európskymi predpismi. Zároveň odráža zameranie spoločnosti Bybit EU na praktické prípady využitia, ktoré podporujú informovanú a štruktúrovanú interakciu s digitálnymi aktívami.
Prvá fáza tejto iniciatívy bola spustená 2. februára. Zameriava sa na produkty Stabelcoin Earn určené na podporu finančnej gramotnosti a dlhodobého plánovania. Namiesto krátkodobých špekulácií programy povzbudzujú používateľov, aby si rozvíjali zdravé sporiace návyky a využili voľné prostriedky na dosiahnutie definovaných cieľov, ako je vytvorenie finančnej rezervy, plánovanie do budúcnosti alebo podpora dlhodobých cieľov.
Produkty Earn zahŕňajú exkluzívnu ponuku pre nových používateľov 10-dňového fixného úroku USDC s 20 % ročným výnosom, 10-dňový fixný úrok USDC so 14 % ročným výnosom, 30-dňový fixný úrok USDC so 16 % ročným výnosom a EURC–USDC Cross-Yieald (30-dňový) s 15 % ročným výnosom.
Tieto produkty s pevnou lehotou splatnosti sú navrhnuté tak, aby poskytovali prehľadnosť a predvídateľnosť. Pritom pomáhajú používateľom sporiť na základe plánu, namiesto toho, aby sa naháňali za krátkodobými pohybmi na trhu.
„Integrácia USDC a EURC nám umožňuje rozšíriť prístup k regulovaným stablecoinom a zároveň propagovať premyslenejšie a zodpovednejšie spôsoby, akými môžu používatelia interagovať s digitálnymi aktívami," povedala Mazurka Zeng, Co-CEO of Bybit EU. „Prostredníctvom produktov Earn zameraných na sporenie sa snažíme podporovať finančnú gramotnosť a dlhodobú účasť v regulovanom európskom prostredí."
Táto kampaň zdôrazňuje, ako môžu regulované stablecoiny umožniť zodpovednú inováciu zameranú na používateľa na európskych trhoch.
Súbežne s iniciatívami Earn spustila spoločnosť Bybit EU registráciu do obchodnej súťaže „Consistency Counts". Súťaž ponúka výherný fond 110 000 USDC, a odmeňuje sa dôslednosť a disciplína. S pribúdajúcimi integráciami v rámci produktového balíka Bybit EU, vrátane vylepšených možností každodenného využitia karty Bybit, sa používatelia môžu tešiť na ešte účelnejšie spôsoby používania USDC a EURC na celej platforme.
O stablecoinoch USDC a EURC
EURC a USDC patria medzi dva popredné svetové, plne rezervované stablecoiny. EURC a USDC fungujú natívne na internete a využívajú blockchainové siete, aby poskytovali firmám, vývojárom a jednotlivcom globálne transakcie takmer v reálnom čase s nízkymi nákladmi. EURC a USDC sú v súlade s regulačným rámcom Európskej únie pre trhy s kryptoaktívami (MiCA).
Rozšírenie USDC a EURC na platforme Bybit EU predstavuje významný krok k širšiemu sprístupneniu regulovaných stablecoinov v Európe a podporuje širšiu škálu možností využitia v oblasti obchodovania, sporenia a platieb. Bybit EU bude naďalej podporovať ekosystém stablecoinov prostredníctvom ďalších kampaní a iniciatív v rámci svojho trvalého záväzku k zodpovednej účasti a dlhodobému zapojeniu používateľov.
#BybitEU / #KryptoHub / #BybitCard
O spoločnosti Bybit EU
Spoločnosť Bybit EU GmbH je rakúsky poskytovateľ služieb v oblasti kryptoaktív (CASP) autorizovaný podľa nariadenia o trhoch s kryptoaktívami (MiCAR) v Rakúsku. Spoločnosť Bybit EU poskytuje služby zákazníkom v celom Európskom hospodárskom priestore (EHP) – s výnimkou Malty – prostredníctvom platformy bybit.eu.
Spoločnosť Bybit EU GmbH je oprávnená ponúkať nasledujúce služby:
úschova a správa kryptoaktív v mene klientov;
výmena kryptoaktív za finančné prostriedky;
výmena kryptoaktív za iné kryptoaktíva;
umiestňovanie kryptoaktív; a
služby prevodu kryptoaktív v mene klientov.
Spoločnosť Bybit EU GmbH nie je prevádzkovateľom obchodnej platformy pre kryptoaktíva ani neposkytuje investičné poradenstvo.
Kontakt pre médiá: [email protected]
www.bybit.eu
Zrieknutie sa zodpovednosti: Táto tlačová správa slúži len na informačné účely a nepredstavuje investičné poradenstvo ani ponuku na kúpu alebo predaj digitálnych aktív. Produkty a služby uvedené v tomto dokumente podliehajú platným zákonom a predpisom v príslušných jurisdikciách a nemusia byť dostupné v určitých regiónoch.
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2723256/Bybit_Europe_Logo.jpg
Share this article