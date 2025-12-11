Bybit x DL Research Weltweite Krypto-Rankings: Europas kleine Staaten führen die Einführung an, während MiCA die Region neu gestaltet

WIEN , 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Der Bericht World Crypto Rankings 2025, der von Bybit und DL Research veröffentlicht wurde, zeigt, dass Litauen, Estland und Irland die agilsten digitalen Volkswirtschaften sind, die die Einführung von Kryptowährungen in Europa vorantreiben. Während größere Volkswirtschaften wie Frankreich und Deutschland durch die Integration in den Mainstream-Finanzsektor Fortschritte erzielen, übertreffen die kleineren Märkte sie durch bessere Effizienz und Flexibilität bei der Nutzung klarer Regulierungs- und Lizenzierungssysteme.

Bybit x DL Research World Crypto Rankings: Europe’s Small States Lead Adoption as MiCA Reshapes the Region

Der Bericht vergleicht die Akzeptanz anhand von vier Säulen (Nutzerpenetration, Transaktionsnutzung, institutionelle Bereitschaft, kulturelle Durchdringung), um zu verdeutlichen, wie sich Kryptowährungen weltweit im Alltag etablieren.

Kleine europäische Staaten beweisen, dass Flexibilität wichtiger ist als Größe

Mit umfassenden und fortschrittlichen regulatorischen Rahmenbedingungen, zunehmender institutioneller Akzeptanz und innovativen Ökosystemen spielen die europäischen Volkswirtschaften bei der weltweiten Einführung von Kryptowährungen eine überproportional große Rolle. Litauen liegt weltweit an dritter Stelle, nur hinter Singapur (1) und den USA (2), dank seiner Rolle als EU-Gateway im Rahmen der Verordnung über Märkte für Krypto-Assets (MiCAR). Seine Leistung wird durch eine zukunftsorientierte Regulierung, ein offenes Finanzsystem und eine digital versierte Bevölkerung, die sich aktiv mit Krypto-Plattformen beschäftigt, vorangetrieben. Die meisten in Litauen lizenzierten Unternehmen sind global tätig und konzentrieren sich nicht auf den lokalen Markt.

Irland (Platz 6) und Estland (Platz 12) rangieren ebenfalls unter den globalen Top 15. Irland hat sich als europäischer Technologie- und Fintech-Hub etabliert und beherbergt neben Blockchain-Startups auch Unternehmen wie Stripe. Estland hingegen profitiert von einer fortschrittlichen digitalen Governance und seiner frühen Einführung der Blockchain-Infrastruktur.

Österreich rangiert auf Platz 15 dank einer starken Kombination aus kultureller Führungsrolle, akademischem Engagement und regulatorischer Angleichung an den MiCAR-Rahmen der EU. Sein kultureller Durchdringungsgrad von 0,69 liegt über dem globalen Durchschnitt, unterstützt durch die aktive Beteiligung von Universitäten, Thinktanks und einer informierten Öffentlichkeit. Die historische Rolle Wiens als Finanzzentrum für Mitteleuropa in Verbindung mit der Dynamik der wachsenden Kryptoszene in Wien positioniert Österreich als attraktiven Standort für regulierte Aktivitäten im Bereich digitaler Vermögenswerte. Während die institutionelle Akzeptanz und die Nutzerpenetration im Vergleich zu den Top-Märkten noch bescheiden sind, deuten die solide regulatorische Grundlage und das zunehmende akademische Engagement in Österreich auf ein erhebliches Aufwärtspotenzial hin, wenn die Kryptolandschaft in Europa reift.

„Diese Rankings bestätigen die einzigartige Stärke Europas. Durch die Verbindung von regulatorischer Sicherheit mit technologischer Agilität nimmt die EU zu Recht ihren Platz unter den Zentren der globalen Industrie ein", sagte Georg Harer, Co-CEO von Bybit EU.

Diese Länder bestätigen, dass kleine Staaten regulatorische Agilität nutzen können, um zu Einflusszentren innerhalb der globalen Kryptoökonomie zu werden. Die geringe Bevölkerungszahl Litauens, Estlands und Irlands bedeutet, dass das inländische Transaktionsvolumen begrenzt ist, doch ihre Rahmenbedingungen ziehen Börsen und Fintech-Unternehmen an, die viel größere Märkte bedienen.

Westeuropa wurde für Langlebigkeit gebaut, nicht für Hype-Zyklen

Westeuropa integriert Kryptowährungen durch Politik, Infrastruktur und Innovation in etablierte Finanzsysteme. Die Region spiegelt eine starke Übereinstimmung zwischen öffentlichem Interesse, institutionellem Vertrauen und politischer Bereitschaft wider, wobei größere Volkswirtschaften wie Deutschland und Frankreich Anzeichen einer Angleichung zeigen.

Dem Bericht zufolge ist die Schweiz der strukturell vollständigste Krypto-Adoptor in Westeuropa. Sie verfügt über eine erstklassige Infrastruktur, einen starken, vom EWR unabhängigen Rechtsrahmen und eine unübertroffene kulturelle Legitimität, kombiniert mit einem weltweit angesehenen Finanzsystem.

Neben der Schweiz sind die Niederlande ein Beispiel für institutionell geführte Zentren, die sich auf eine ausgefeilte Regulierung und ein hohes öffentliches Bewusstsein stützen. Die Niederlande weisen die weltweit höchste öffentliche Neugierde auf, unterstützt durch eine digital versierte Verbraucherbasis und fortschrittliche Zahlungsanbieter.

Die vollständige Einführung von MiCAR im Jahr 2026 wird die Position Europas als globaler Regulierungsstandardgeber festigen, konforme Hubs weiter stärken und Wege für institutionelle Investitionen klarer machen.

Die vollständige Analyse ist im Bybit x DL Research World Crypto Rankings Report verfügbar.

Dieser WCR wird von DL Research mit vollständiger redaktioneller und wissenschaftlicher Unabhängigkeit erstellt. Die Informationen stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Dieser Bericht und die Rankings dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlage-, Finanz-, Handels- oder Rechtsberatung dar. Leser und Händler sollten ihre eigenen Recherchen durchführen, qualifizierte Berater konsultieren und die Einhaltung der geltenden Gesetze sicherstellen, bevor sie Entscheidungen treffen.

